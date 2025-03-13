酒桃Sake momo環境介紹

位於大安區光復南路巷弄內，有一間日式清酒餐酒館─酒桃Sake Momo，老闆對於日式料理與清酒非常有熱忱，所以開了Sake Momo，Sake在日文是清酒之意，Momo則是桃子

酒桃Sake Momo位於國父紀念館站與信義安和站間，外觀相當低調，以灰色質感牆為主視覺，整體氛圍流露出一種神秘感，會想讓人進店內窺探一番！

酒桃Sake Momo整體氛圍相當低調奢華，柔和的吊燈燈光搭配上木質調桌椅，不僅有日式簡約感，更多了點現代的精緻度，整體來說讓人感到相當溫馨且安心！

灰色牆面與木紋桌椅的搭配設計，幫餐酒館打造出一種舒適且安定的用餐氛圍～

酒桃Sake Momo的清酒酒類非常多，除了吧台區有放清酒外，連吧台座位的右側冰箱也放滿了清酒，如果對於清酒不熟悉或是不知道應該喝甚麼酒款，店員都會熱情介紹！

這裡的清酒販售皆以「瓶裝」，點了清酒就可以享用一整瓶清酒的爽感，絕對是在酒桃Sake Momo才能感受到的！

酒桃Sake Momo菜單

酒桃Sake Momo必點

自製煙燻乳酪$80

這道自製煙燻乳酪是我和我另一半吃了絕對超適合當下酒菜！而且一吃絕對會愛上，口感至今都讓我們難以忘懷～

煙燻過後的乳酪口感帶著鹹甜鹹甜口感，因為有醬油的關係，所以帶著微甜感，吃進嘴中那種滑順度彷彿入口即化般，帶著剛剛好的綿密口感，濃郁的乳酪香氣，搭配上清酒絕對是最佳組合！

長棍佐自製雞肝醬$180

四片長棍麵包上面塗滿店家自製的雞肝醬，讓人顛覆了雞肝醬的想像，外酥內軟的口感帶著點清爽，上面點綴著魚子醬與鮭魚卵，層次口感的搭配吃了相當涮嘴！

清酒燒烏金$180

將清酒與烏魚子結合，烏魚子透過清酒炙燒過後再切八片，炙燒過後的烏魚子吃起來外酥內軟，滿滿的烏魚子香氣結合淡淡清酒香，一旁還附著切成雲朵形狀的蘿蔔片，搭配著吃是如此清爽！

海景茶碗蒸$220

滿滿的海鮮搭配上茶碗蒸，絕對讓你意想不到！最上面放隻天使紅蝦，底下鋪滿鮭魚卵再點綴珍珠干貝還有魚子醬，吃進嘴中帶著海鮮的微甜感，滿滿的海鮮香氣與茶碗蒸的蛋香氣散發於唇舌間，每一口都是幸福的感受！

蒜味奶油蝦$280

去殼的蝦肉被滿滿的蒜味奶油醬給包覆，吃起來更能帶出蝦肉的鮮甜香氣～尤其蝦肉的肥美多汁感，讓人一口接著一口吃，濃郁的鮮甜感更是讓人印象深刻！

紫蘇蝦餅$240

說到這道紫酥蝦餅，也是令人一吃就會愛上的！外酥內軟的口感當下酒菜也是很OK！

外皮是以春捲餅皮，內餡則是白蝦與草蝦製成的蝦餅，一旁佐附著紫蘇，沾著一起吃會有另類的清爽感，尤其散發出的紫蘇香與濃郁的蝦香，絕對讓人招架不已！

香脆酥白鰻$340

這道香脆酥白鰻也是店員推薦我們也可以點的，炸得外酥內軟的白鰻 吃起來有夠鮮嫩，麵衣也不會裹太厚，整體吃起來剛剛好，絕不會膩口！

鹽烤鴨肉串$80

經過鹽烤的鴨肉串更能吃出它的鴨肉微甜口感，鴨肉鮮嫩多汁不乾柴，整體吃起來還帶著點Q彈口感，再沾上柚子味噌醬，更多了點多層次風味！

鹽烤雞腿串$100

鹽烤雞腿串本人真的滿大隻的，帶著雞腿皮的雞腿串，鹽烤過後油脂逼出讓整串雞腿串吃起來更加鮮嫩，也因為油脂分布均勻的關係，口感更加滑嫩！

醬燒牛肋串$120

口感紮實的牛肋串，經過醬燒烤過後，由於油脂分布相當均勻，讓牛肋串吃起來更加有彈性，滿是牛肋串的肉汁吃進嘴中充滿著牛肉香氣！

水神

如果喜歡感偏米香感重的，不帶甜味，可以選擇「水神」，是純米釀造的清酒，尾韻非常俐落，整體來說可以感受到清酒的清爽度，尤其因為口感上俐落的關係，搭配餐點吃更能吃出餐點的美味！

辯天

如果和我一樣，比較想要感受清酒甜感，可以選擇「辯天」，是運用山形縣地米出羽燦燦精米釀造的，尾韻帶有米麴的香氣，喝進嘴中偏微甜感，整體來說口感也很清新，搭配餐點喝也很合適！

酒桃Sake Momo店家資訊

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