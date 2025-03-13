《豬在瘋豬腳專賣店》總店開幕啦！地點就在台中市中心，從台中科博館騎車過去不用5分鐘，真的有夠近！豬在瘋豬腳專賣店不愧是專賣店，美味水平是真的很到位，阿偉本身很喜歡吃豬腳，對豬腳也是相當挑剔，碰上焢不夠透，是真的直接打槍！沒再忍的，我給《豬在瘋豬腳專賣店》的評價嘛～有過關！

豬在瘋豬腳專賣店

《豬在瘋豬腳專賣店》是潮港城餐飲集團旗下新品牌，第一間豬在瘋豬腳專賣麗寶店剛開幕就累積不少好評價，很多老饕一聽到台中市區開了豬在瘋豬腳專賣店總店，馬上前來回味再三，豬腳誘人色澤、Q彈口感及滿滿膠原蛋白的黏膩感，阿偉只能說，這間台中美食真的超級邪惡～

潮港城餐飲集團介紹

潮港城餐飲集團自1990年創立以來，開業至今已有30多年，舉辦過無數春酒、尾牙、謝師宴等活動，在中部有著辦桌王的美譽，潮港城吃到飽提供有台式、港式、西式、日本料理等多國菜色，是台中假日節日人氣超高的台中吃到飽餐廳。

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豬在瘋豬腳專賣店總店資訊

豬在瘋豬腳專賣店官網

豬在瘋豬腳專賣店Line

電話：0422076839

時間：11:00–00:00

地址：404台中市北區健行路599號 / 地圖

豬在瘋豬腳專賣店在哪

《豬在瘋豬腳專賣店》就位在台中健行路上，與中清路交會口的不遠處，從台中景點台中科博館開車過來不用5分鐘，附近停車算方便。

好口碑加上《豬在瘋豬腳專賣店》總店剛開幕，有第二碗半價活動，所以用餐巔峰時段過後，還是有饕客陸續前來用餐！話說第二碗半價這也太好康了吧～必須得吃爆！

出餐檯非常忙碌，但分工卻配合的很棒，從點餐到開吃，沒有等很久。

靠近點餐區，美味誘人的豬腳就在眼前，那透亮的醬色，光看就讓人直吞口水。

不知道豬腳大家都吃哪個部位？阿偉自己是看用餐時間夠不夠，充裕的話我會點豬腳慢慢啃，反之就是點腿庫或中段。

腿庫看起來超級誘人，口水也隨著下刀那一刻，緩緩在口中湧出。

最後在淋上美味的關鍵醬汁，讓米飯更香更好吃！

如果覺得醬汁不夠多，吃起來不夠濕潤，櫃檯上有一個陶鍋，裡面的滷汁就是給大家追加使用的～

豬在瘋豬腳專賣店內用區

《豬在瘋豬腳專賣店》內用區有1樓跟2樓， 1樓是簡單吃方便吃的桌椅，靠近馬路方向還有大面廣告牆遮擋陽光，這點很加分～

2樓空間較大，桌椅數量也多，看到樓下用餐人潮太多，可以上到二樓。

2樓有兩個用餐區，粗估可以容納40~50人沒問題。

豬在瘋豬腳專賣店菜單

豬在瘋豬腳專賣店菜單真的是以豬腳為主，去做延伸的品項選擇，相識經典搭配的滷白菜、筍乾或豆腐蔬菜等等，也有黑白切系列可以點，比較讓我意外的部分，就是豬在瘋豬腳專賣店湯品，藥膳湯跟精力湯都足以稱上一絕！那來《豬在瘋豬腳專賣店》到底該吃招牌豬腳還是腿庫好？看下去就知道！

豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 紅燒富貴腿庫餐盒

先來介紹紅燒富貴腿庫餐盒，剛端上就被腿庫醬燒顏色給吸引，看起來就超級入味的，整碗的份量也超有誠意，正常人吃大約8~9分飽。

腿庫超大一塊，夾起來肥嫩肥嫩的，很是誘人！咬下入口即化，可見燉的非常透實，瘦肉部分保有一點口感，鹹甜滋味搭配筍乾更是美味。

煎蛋外觀煎的很漂亮，完全沒有焦掉！

白飯淋上的滷汁份量正好是我喜歡的，不會太濕也不會太乾，突然發現《豬在瘋豬腳專賣店》的紅燒富貴腿庫，根本是我喜好的腿庫飯模樣🤣

豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 紅燒富貴豬腳餐盒

介紹完腿庫後，就該換主角了！主角當然是豬在瘋豬腳專賣店招牌豬腳拉～專賣店不愧是專賣點，豬腳是真的很強、很厲害！

豬腳油光透嫩，腳筋燉到呈現半透明狀，咬下是Q彈Q彈的口感，很讚！

豬皮部分初咬有點小Q，隨後化在口中，留下唇上的黏膩感😍

花椰菜燙得很透，吃起來不會硬梆梆的，從配菜也能看到豬在瘋豬腳專賣店用心之處。

豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 開陽白菜滷

滷白菜吃起來很清甜，白菜的自然甜味，很下飯。

豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 老滷筍乾

老滷筍乾配豬腳、爌肉真的很搭，微酸爽又去膩，先一口豬腳、再一口筍乾，吃豬腳就該這麼搭配～

豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 瓦罐黑蜆精力蒜頭湯

瓦罐黑蜆精力湯也讓我超驚豔，甚至第一口就愛上！單從外表是看不出厲害所在，甚至會覺得這湯好像有點無聊。

湯裡有鮮味來源黑蜆、碎蒜頭跟提味去腥的九層塔。

別看湯裡加入很多蒜頭，以為湯頭會很重口味，但實際喝起來是非常溫潤的。

豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 瓦罐何首烏藥膳排骨湯

這盅瓦罐何首烏藥膳排骨湯也很厲害，湯頭喝起來很順口，中藥味不會太重，排骨也有燉透，全部都很OK！

排骨燉煮非常透，軟骨部分可以在嘴中咀嚼，肉吃起來也不會乾柴難咬。

湯頭真的非常讚，在家沒時間煮補湯，來豬在瘋豬腳專賣店吃飯時喝上一碗，暖胃又暖心。

豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 豬腳禮盒

如果覺得豬腳好吃，又沒辦法每天往豬在瘋豬腳專賣店總店跑，別失望！這不是還有豬腳禮盒嗎～

《豬在瘋豬腳專賣店》豬腳禮盒一盒有3包豬腳即享包，有三個中段跟3個蹄。

即享包都是調味料理好的豬腳，買回家肉只需要最簡單的隔水加熱，就可美味上桌～

豬在瘋豬腳專賣店總結

《豬在瘋豬腳專賣店》很厲害！豬腳跟腿庫都很好吃，燉的很透，肥的部分一點也不會感到油膩感，反而是入口即化，喜歡可以盡量點，瘦的部分帶點口感，吃起來香氣十足，豬在瘋豬腳專賣店湯品也很棒，黑蜆精力湯、何首烏藥膳入口溫潤，入喉清香甘甜，同屬必點不可錯過美味逸品～

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：豬在瘋 豬腳專賣店（健行廟口總店)

所在地址：404臺灣台中市北區健行路599號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-24:00

店家電話：0422076839

評價：★★★★★ Google即時導航





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