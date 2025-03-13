《豬在瘋豬腳專賣店》總店開幕啦！地點就在台中市中心，從台中科博館騎車過去不用5分鐘，真的有夠近！豬在瘋豬腳專賣店不愧是專賣店，美味水平是真的很到位，阿偉本身很喜歡吃豬腳，對豬腳也是相當挑剔，碰上焢不夠透，是真的直接打槍！沒再忍的，我給《豬在瘋豬腳專賣店》的評價嘛～有過關！
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豬在瘋豬腳專賣店
《豬在瘋豬腳專賣店》是潮港城餐飲集團旗下新品牌，第一間豬在瘋豬腳專賣麗寶店剛開幕就累積不少好評價，很多老饕一聽到台中市區開了豬在瘋豬腳專賣店總店，馬上前來回味再三，豬腳誘人色澤、Q彈口感及滿滿膠原蛋白的黏膩感，阿偉只能說，這間台中美食真的超級邪惡～
潮港城餐飲集團介紹
潮港城餐飲集團自1990年創立以來，開業至今已有30多年，舉辦過無數春酒、尾牙、謝師宴等活動，在中部有著辦桌王的美譽，潮港城吃到飽提供有台式、港式、西式、日本料理等多國菜色，是台中假日節日人氣超高的台中吃到飽餐廳。
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豬在瘋豬腳專賣店總店資訊
電話：0422076839
時間：11:00–00:00
地址：404台中市北區健行路599號 / 地圖
豬在瘋豬腳專賣店在哪
《豬在瘋豬腳專賣店》就位在台中健行路上，與中清路交會口的不遠處，從台中景點台中科博館開車過來不用5分鐘，附近停車算方便。
好口碑加上《豬在瘋豬腳專賣店》總店剛開幕，有第二碗半價活動，所以用餐巔峰時段過後，還是有饕客陸續前來用餐！話說第二碗半價這也太好康了吧～必須得吃爆！
出餐檯非常忙碌，但分工卻配合的很棒，從點餐到開吃，沒有等很久。
靠近點餐區，美味誘人的豬腳就在眼前，那透亮的醬色，光看就讓人直吞口水。
不知道豬腳大家都吃哪個部位？阿偉自己是看用餐時間夠不夠，充裕的話我會點豬腳慢慢啃，反之就是點腿庫或中段。
腿庫看起來超級誘人，口水也隨著下刀那一刻，緩緩在口中湧出。
最後在淋上美味的關鍵醬汁，讓米飯更香更好吃！
如果覺得醬汁不夠多，吃起來不夠濕潤，櫃檯上有一個陶鍋，裡面的滷汁就是給大家追加使用的～
豬在瘋豬腳專賣店內用區
《豬在瘋豬腳專賣店》內用區有1樓跟2樓， 1樓是簡單吃方便吃的桌椅，靠近馬路方向還有大面廣告牆遮擋陽光，這點很加分～
2樓空間較大，桌椅數量也多，看到樓下用餐人潮太多，可以上到二樓。
2樓有兩個用餐區，粗估可以容納40~50人沒問題。
豬在瘋豬腳專賣店菜單
豬在瘋豬腳專賣店菜單真的是以豬腳為主，去做延伸的品項選擇，相識經典搭配的滷白菜、筍乾或豆腐蔬菜等等，也有黑白切系列可以點，比較讓我意外的部分，就是豬在瘋豬腳專賣店湯品，藥膳湯跟精力湯都足以稱上一絕！那來《豬在瘋豬腳專賣店》到底該吃招牌豬腳還是腿庫好？看下去就知道！
豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 紅燒富貴腿庫餐盒
先來介紹紅燒富貴腿庫餐盒，剛端上就被腿庫醬燒顏色給吸引，看起來就超級入味的，整碗的份量也超有誠意，正常人吃大約8~9分飽。
腿庫超大一塊，夾起來肥嫩肥嫩的，很是誘人！咬下入口即化，可見燉的非常透實，瘦肉部分保有一點口感，鹹甜滋味搭配筍乾更是美味。
煎蛋外觀煎的很漂亮，完全沒有焦掉！
白飯淋上的滷汁份量正好是我喜歡的，不會太濕也不會太乾，突然發現《豬在瘋豬腳專賣店》的紅燒富貴腿庫，根本是我喜好的腿庫飯模樣🤣
豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 紅燒富貴豬腳餐盒
介紹完腿庫後，就該換主角了！主角當然是豬在瘋豬腳專賣店招牌豬腳拉～專賣店不愧是專賣點，豬腳是真的很強、很厲害！
豬腳油光透嫩，腳筋燉到呈現半透明狀，咬下是Q彈Q彈的口感，很讚！
豬皮部分初咬有點小Q，隨後化在口中，留下唇上的黏膩感😍
花椰菜燙得很透，吃起來不會硬梆梆的，從配菜也能看到豬在瘋豬腳專賣店用心之處。
豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 開陽白菜滷
滷白菜吃起來很清甜，白菜的自然甜味，很下飯。
豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 老滷筍乾
老滷筍乾配豬腳、爌肉真的很搭，微酸爽又去膩，先一口豬腳、再一口筍乾，吃豬腳就該這麼搭配～
豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 瓦罐黑蜆精力蒜頭湯
瓦罐黑蜆精力湯也讓我超驚豔，甚至第一口就愛上！單從外表是看不出厲害所在，甚至會覺得這湯好像有點無聊。
湯裡有鮮味來源黑蜆、碎蒜頭跟提味去腥的九層塔。
別看湯裡加入很多蒜頭，以為湯頭會很重口味，但實際喝起來是非常溫潤的。
豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 瓦罐何首烏藥膳排骨湯
這盅瓦罐何首烏藥膳排骨湯也很厲害，湯頭喝起來很順口，中藥味不會太重，排骨也有燉透，全部都很OK！
排骨燉煮非常透，軟骨部分可以在嘴中咀嚼，肉吃起來也不會乾柴難咬。
湯頭真的非常讚，在家沒時間煮補湯，來豬在瘋豬腳專賣店吃飯時喝上一碗，暖胃又暖心。
豬在瘋豬腳專賣店推薦 / 豬腳禮盒
如果覺得豬腳好吃，又沒辦法每天往豬在瘋豬腳專賣店總店跑，別失望！這不是還有豬腳禮盒嗎～
《豬在瘋豬腳專賣店》豬腳禮盒一盒有3包豬腳即享包，有三個中段跟3個蹄。
即享包都是調味料理好的豬腳，買回家肉只需要最簡單的隔水加熱，就可美味上桌～
豬在瘋豬腳專賣店總結
《豬在瘋豬腳專賣店》很厲害！豬腳跟腿庫都很好吃，燉的很透，肥的部分一點也不會感到油膩感，反而是入口即化，喜歡可以盡量點，瘦的部分帶點口感，吃起來香氣十足，豬在瘋豬腳專賣店湯品也很棒，黑蜆精力湯、何首烏藥膳入口溫潤，入喉清香甘甜，同屬必點不可錯過美味逸品～
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店家/景點資訊
- 店家名稱：豬在瘋 豬腳專賣店（健行廟口總店)
- 所在地址：404臺灣台中市北區健行路599號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-24:00
- 店家電話：0422076839
- 評價：★★★★★
交通資訊
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