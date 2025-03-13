位於東京台場的東京歡樂城 JOYPOLIS，是日本最大的室內遊樂園之一，提供遊客一個融合現代科技與娛樂的全新體驗，東京歡樂城 JOYPOLIS融合了最新的虛擬現實技術、刺激的遊樂設施和互動遊戲，是一個不能錯過的娛樂天堂!!

~東京歡樂城 Joypolis~

景點地址：東京都港區台場1-6-1 Decks Tokyo Beach 3F-5F

營業時間：10:00-22:00（最後入場時間 21:15）

票價：官方網站

優惠票價：//Trip

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東京歡樂城 JOYPOLIS｜地理位置

東京歡樂城 JOYPOLIS位於東京台場的“DECKS Tokyo Beach（DECKS東京海濱）”內，除了JOYPOLIS還有樂高樂園、餐廳、購物等多功能綜合購物中心，非常適合親子玩樂一整天，購物中心超大，當雨天備案也很可以~

台場除了JOYPOLIS，附近還有台場海濱公園、彩虹大橋、富士電視台和台場小型自由女神像等知名景點，一天玩不完就安排住附近玩上兩天吧!!

東京歡樂城 JOYPOLIS｜交通資訊

東京歡樂城 JOYPOLIS的交通相當便利，最方便的就是搭乘海鷗電車前往，百合海鷗號: 從台場海濱公園站步行約2分鐘；臨海線: 從東京電訊站步行約5分鐘!!

搭乘巴士也可以輕鬆到達：

・在東京Metro地鐵東西線「門前仲町站」附近的公車站搭乘「都營巴士：海01系統」至「台場二丁目」下車。（從公車站步行3分鐘）

・在JR品川站（港南出口）或JR田町站（東出口）附近公車站搭乘「台場Rainbow Bus」，至「台場二丁目」下車。（從公車站步行約3分鐘）

東京歡樂城 JOYPOLIS｜門票價格

東京歡樂城 JOYPOLIS票價依照遊玩的時間和設施的不同有所不同，共提供兩種票種：

單次遊戲票 ：購買入門票進場，若要玩遊戲需買單次遊戲票，價格大約在600円至1000円之間，適合只想體驗某幾項遊戲的遊客

一日通票：一日通票可在一天內無限制搭乘所有遊樂設施，通票的價格在4500~5500円，適合想在 JOYPOLIS待上一整天的遊客

官網上有不同價格可以參考，最方便且經濟實惠當然是直接在//Trip上購買

在平台購票後可以跟櫃台或是門口的工作人員直接掃QR CODE換票

東京歡樂城 JOYPOLIS｜遊樂設施

拿到票券後掃描QR CODE即可重複入場，所以票券不要遺失囉!!

東京歡樂城 JOYPOLIS官方網站相當不錯，可以看到設施等待時間，想玩甚麼看一下要等待多久，可依照時間來安排一下玩的順序~

1樓- 擊音雲霄飛車

擊音雲霄飛車就是室內雲霄飛車，在舞台旁開始排隊，一進門就能看到長長的排隊人潮，看著別人玩超刺激的!!當天排隊人太多沒玩到有點可惜~

遊樂設施資訊 ：4人/車

擊音雲霄飛車費用：1,000日圓/人

身高限制：130cm以上

遊戲時間：約5分鐘

1樓- 炫影飛旋

超刺激的極限遊樂設施，可說是人體海盜船，兩個人一組站著旋轉在大幅度擺盪，光只有看著就刺激~

遊樂設施資訊 ：2人/車

遊戲費用：1,000日圓/人

身高限制：130cm以上

遊戲時間：約5分鐘

1樓- 海盜的掠奪：Bloody Morgan的寶藏

超好玩的劇場射擊，坐著桶子或是船射擊海盜，結束還會排名，學齡前小朋友也可以玩~

遊樂設施資訊：最多26人

遊戲費用：700日圓/人

身高限制：無，未滿110㎝者須監護人陪同

年齡限制：未滿3歲不可搭乘

遊戲時間：約 10 分鐘

優惠票價：//Trip

1樓- 痛快計程車





適合小朋友玩得泰國計程車「TukTuk」，是個蠻歡樂的遊戲設施，小小朋友也可以玩唷~

遊樂設施資訊 ：4人/車

費用：700日圓/人

身高限制：90cm以上 (90cm以上未滿110㎝者需監護人陪同)

1樓-LASER SHOOTING一閃-ISSEN

這是使用雷射槍的射擊遊戲，須穿上裝備與真假人對戰，雖然聽不懂指令，但還是玩得很開心!!

遊樂設施資訊：最多12人

擊音雲霄飛車費用：800日圓/人

身高限制：110cm以上

遊戲時間：約13~16分鐘

2樓- HOUSE OF THE DEAD~SCARLET DAWN~THE ATTRACTION

射擊正在接近的生物！ 射擊遊樂劇場風格的景點！遊樂設施資訊 定員：12人（每輛車最多4人×3輛車） 費用：700日圓（每人） ※可使用各種護照。 身高限制：90公分或以上 *適用以下條件。 ①身高未滿110公分的遊客需有監護人陪同。 ・營運期間，車輛將停止運作。 如果您不會操作槍，您可能無法充分享受這種體驗。 ②身高110cm以上130cm以下，無監護人陪同的人員：車輛將停止行駛。 片長：約 10 分鐘

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2樓- 索尼克田徑運動員

喜歡賽跑嗎，快來跟音速小子索尼比賽吧~

遊樂設施資訊 ：1人（1條道）

遊戲費用：700日圓（每人）

身高限制：110公分以上

遊戲時間：約10分鐘

2樓- 變形金剛 聯合行動特別篇

著名的“變形金剛”現在是一個景點！遊樂設施資訊 定員：2人（1台機器） *每場5台機器（最多10人） *不支援線上對戰。 *遊戲時無法選擇櫃子。 費用：800日圓（每人）※接受各種護照持有者。 身高限制：130公分或以上時間：約10分鐘

優惠票價：//Trip

2樓- G風暴

旋轉競速遊樂設施「穩紮穩打，必勝！」是充滿速度與刺激的全新刺激遊樂設施！遊樂設施資訊 定員：2人（1輛車） ※每次可容納4輛車（最多8人）比賽。 費用：800日圓（每人）※可以使用各種護照。 身高限制：140公分以上，200公分以下 持續時間：約10分鐘

2樓-Frame Cafe 咖啡廳

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3樓- 逆轉裁判 in Joypolis

極受歡迎的法庭戰鬥遊戲「逆轉裁判」現已成為遊樂設施！ ！景點資訊 可容納人數：無 門票：700 日圓（法院記錄 1 份） *接受所有類型的護照。 身高限制：無。 長度：約 50 分鐘（1 份法庭紀錄）

3樓- 命運森林

為什麼不去神祕森林一探究竟呢？遊樂設施資訊 容納人數：無 費用：700日圓（每人） ※接受各種護照。 身高限制：無。 片長：約 20 分

3樓- 美麗測試

我的目標是提名費第一名☆我會幫助你辨識你的能力！遊樂設施資訊 定員：3人（1個座位） 最多12人（4個座位） 費用：700日元（1人） ※可使用各種護照。 身高限制：無。 時長：約15分鐘

3樓- 進擊的巨人 THE ATTRACTION

THE ATTRACTION ～決定～可步行體驗《進擊的巨人》世界的遊樂設施！遊樂設施資訊 定員：10人 費用：800日圓（1人） ※可使用各種護照。 身高限制：無時長：約14分鐘

3樓- 妖屋敷：大江戶百鬼夜行奇譚

任何人都能享受樂趣的3D機關劇場遊樂設施！遊樂設施資訊 定員：30人 費用：700日圓（1人） ※可使用各種護照。 身高限制：110公分或以上時間：約10分鐘

3樓- MURDER LODGE

3D 聲音恐怖景點「謀殺小屋」又回來了！ ！遊樂設施資訊 定員：8人 費用：700日圓（1人） ※接受各種護照。 身高限制：無。 ※懷抱幼兒時不可使用該設施。 年齡限制：7歲以下不適用。 7 至 11 歲的兒童必須由父母或監護人陪同。 片長：約 10 分鐘

3樓- 狂野之翼

世嘉冒險公司推出的野外冒險之旅第三部！ 「超越現實的極致飛行體驗！遊樂設施資訊 定員：12人 費用：800日圓（1人） ※接受各種護照。 身高限制：110公分或以上 持續時間：10分鐘

3樓- 狂野疾馳 兄弟

世嘉冒險公司推出的野外冒險之旅第二部！ 駕駛越野車穿越戶外未馴服的叢林！遊樂設施資訊 定員：12人 費用：800日圓（1人） ※接受各種護照。 身高限制：110公分以上 持續時間：約10分鐘

3樓- 貞子〜詛咒占卜館〜

熱門電影《貞子》現已開放參觀，遊客可以親自走過影片劇情！遊樂設施資訊 定員：7人 費用：800日圓（1人） ※接受各種護照。 身高限制：140cm以上，185cm以下年齡限制：無時長：約12分鐘

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3樓-D-Lounge 輕食

2 JP store 紀念品店

東京歡樂城 JOYPOLIS不僅是東京台場的一個重要娛樂場所，更是每個遊客在東京旅行中不容錯過的遊樂園~無論是刺激的過山車、驚險的VR遊戲，還是適合全家一起參與的互動競技，這裡都能帶給你一場身臨其境的娛樂體驗!!

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