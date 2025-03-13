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日本東京歡樂城 JOYPOLIS｜東京台場的電子娛樂世界 盡管放膽驚聲尖叫

2025-03-13 14:10:04 文字：小企鵝生活趣
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小企鵝生活趣

小企鵝生活趣

東京歡樂城 JOYPOLIS｜東京台場的電子娛樂世界 盡管放膽驚聲尖叫

日本東京歡樂城 JOYPOLIS｜東京台場的電子娛樂世界 盡管放膽驚聲尖叫

位於東京台場的東京歡樂城 JOYPOLIS，是日本最大的室內遊樂園之一，提供遊客一個融合現代科技與娛樂的全新體驗，東京歡樂城 JOYPOLIS融合了最新的虛擬現實技術、刺激的遊樂設施和互動遊戲，是一個不能錯過的娛樂天堂!!

~東京歡樂城 Joypolis~
景點地址：東京都港區台場1-6-1 Decks Tokyo Beach 3F-5F
營業時間：10:00-22:00（最後入場時間 21:15）
票價：官方網站
優惠票價：//Trip

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東京歡樂城 JOYPOLIS｜地理位置

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東京歡樂城 JOYPOLIS位於東京台場的“DECKS Tokyo Beach（DECKS東京海濱）”內，除了JOYPOLIS還有樂高樂園、餐廳、購物等多功能綜合購物中心，非常適合親子玩樂一整天，購物中心超大，當雨天備案也很可以~

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台場除了JOYPOLIS，附近還有台場海濱公園彩虹大橋富士電視台台場小型自由女神像等知名景點，一天玩不完就安排住附近玩上兩天吧!!

東京歡樂城 JOYPOLIS｜交通資訊

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東京歡樂城 JOYPOLIS的交通相當便利，最方便的就是搭乘海鷗電車前往，百合海鷗號: 從台場海濱公園站步行約2分鐘；臨海線: 從東京電訊站步行約5分鐘!!

搭乘巴士也可以輕鬆到達：

・在東京Metro地鐵東西線「門前仲町站」附近的公車站搭乘「都營巴士：海01系統」至「台場二丁目」下車。（從公車站步行3分鐘）
・在JR品川站（港南出口）或JR田町站（東出口）附近公車站搭乘「台場Rainbow Bus」，至「台場二丁目」下車。（從公車站步行約3分鐘）

東京歡樂城 JOYPOLIS｜門票價格

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東京歡樂城 JOYPOLIS票價依照遊玩的時間和設施的不同有所不同，共提供兩種票種：

  • 單次遊戲票：購買入門票進場，若要玩遊戲需買單次遊戲票，價格大約在600円至1000円之間，適合只想體驗某幾項遊戲的遊客

  • 一日通票：一日通票可在一天內無限制搭乘所有遊樂設施，通票的價格在4500~5500円，適合想在 JOYPOLIS待上一整天的遊客

官網上有不同價格可以參考，最方便且經濟實惠當然是直接在//Trip上購買

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在平台購票後可以跟櫃台或是門口的工作人員直接掃QR CODE換票

東京歡樂城 JOYPOLIS｜遊樂設施

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拿到票券後掃描QR CODE即可重複入場，所以票券不要遺失囉!!

日本東京歡樂城 JOYPOLIS｜東京台場的電子娛樂世界 盡管放膽驚聲尖叫

東京歡樂城 JOYPOLIS官方網站相當不錯，可以看到設施等待時間，想玩甚麼看一下要等待多久，可依照時間來安排一下玩的順序~

1樓-擊音雲霄飛車

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擊音雲霄飛車就是室內雲霄飛車，在舞台旁開始排隊，一進門就能看到長長的排隊人潮，看著別人玩超刺激的!!當天排隊人太多沒玩到有點可惜~

遊樂設施資訊 ：4人/車
擊音雲霄飛車費用：1,000日圓/人
身高限制：130cm以上
遊戲時間：約5分鐘

1樓-炫影飛旋

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超刺激的極限遊樂設施，可說是人體海盜船，兩個人一組站著旋轉在大幅度擺盪，光只有看著就刺激~

遊樂設施資訊 ：2人/車
遊戲費用：1,000日圓/人
身高限制：130cm以上
遊戲時間：約5分鐘

1樓-海盜的掠奪：Bloody Morgan的寶藏

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超好玩的劇場射擊，坐著桶子或是船射擊海盜，結束還會排名，學齡前小朋友也可以玩~

遊樂設施資訊：最多26人
遊戲費用：700日圓/人
身高限制：無，未滿110㎝者須監護人陪同
年齡限制：未滿3歲不可搭乘
遊戲時間：約 10 分鐘

優惠票價：//Trip

1樓-痛快計程車

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適合小朋友玩得泰國計程車「TukTuk」，是個蠻歡樂的遊戲設施，小小朋友也可以玩唷~

遊樂設施資訊 ：4人/車
費用：700日圓/人
身高限制：90cm以上 (90cm以上未滿110㎝者需監護人陪同)

1樓-LASER SHOOTING一閃-ISSEN

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這是使用雷射槍的射擊遊戲，須穿上裝備與真假人對戰，雖然聽不懂指令，但還是玩得很開心!!

遊樂設施資訊：最多12人
擊音雲霄飛車費用：800日圓/人
身高限制：110cm以上
遊戲時間：約13~16分鐘

2樓-HOUSE OF THE DEAD~SCARLET DAWN~THE ATTRACTION

日本東京歡樂城 JOYPOLIS｜東京台場的電子娛樂世界 盡管放膽驚聲尖叫

射擊正在接近的生物！ 射擊遊樂劇場風格的景點！遊樂設施資訊 定員：12人（每輛車最多4人×3輛車） 費用：700日圓（每人） ※可使用各種護照。 身高限制：90公分或以上 *適用以下條件。 ①身高未滿110公分的遊客需有監護人陪同。 ・營運期間，車輛將停止運作。 如果您不會操作槍，您可能無法充分享受這種體驗。 ②身高110cm以上130cm以下，無監護人陪同的人員：車輛將停止行駛。 片長：約 10 分鐘

優惠票價：//Trip

2樓-索尼克田徑運動員

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喜歡賽跑嗎，快來跟音速小子索尼比賽吧~

遊樂設施資訊 ：1人（1條道）
遊戲費用：700日圓（每人）
身高限制：110公分以上
遊戲時間：約10分鐘

2樓-變形金剛 聯合行動特別篇

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著名的“變形金剛”現在是一個景點！遊樂設施資訊 定員：2人（1台機器） *每場5台機器（最多10人） *不支援線上對戰。 *遊戲時無法選擇櫃子。 費用：800日圓（每人）※接受各種護照持有者。 身高限制：130公分或以上時間：約10分鐘

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2樓-G風暴

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旋轉競速遊樂設施「穩紮穩打，必勝！」是充滿速度與刺激的全新刺激遊樂設施！遊樂設施資訊 定員：2人（1輛車） ※每次可容納4輛車（最多8人）比賽。 費用：800日圓（每人）※可以使用各種護照。 身高限制：140公分以上，200公分以下 持續時間：約10分鐘

2樓-Frame Cafe 咖啡廳

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3樓-逆轉裁判 in Joypolis

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極受歡迎的法庭戰鬥遊戲「逆轉裁判」現已成為遊樂設施！ ！景點資訊 可容納人數：無 門票：700 日圓（法院記錄 1 份） *接受所有類型的護照。 身高限制：無。 長度：約 50 分鐘（1 份法庭紀錄）

3樓-命運森林

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為什麼不去神祕森林一探究竟呢？遊樂設施資訊 容納人數：無 費用：700日圓（每人） ※接受各種護照。 身高限制：無。 片長：約 20 分

3樓-美麗測試

日本東京歡樂城 JOYPOLIS｜東京台場的電子娛樂世界 盡管放膽驚聲尖叫

我的目標是提名費第一名☆我會幫助你辨識你的能力！遊樂設施資訊 定員：3人（1個座位） 最多12人（4個座位） 費用：700日元（1人） ※可使用各種護照。 身高限制：無。 時長：約15分鐘

3樓-進擊的巨人 THE ATTRACTION

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THE ATTRACTION ～決定～可步行體驗《進擊的巨人》世界的遊樂設施！遊樂設施資訊 定員：10人 費用：800日圓（1人） ※可使用各種護照。 身高限制：無時長：約14分鐘

3樓-妖屋敷：大江戶百鬼夜行奇譚

日本東京歡樂城 JOYPOLIS｜東京台場的電子娛樂世界 盡管放膽驚聲尖叫

任何人都能享受樂趣的3D機關劇場遊樂設施！遊樂設施資訊 定員：30人 費用：700日圓（1人） ※可使用各種護照。 身高限制：110公分或以上時間：約10分鐘

3樓-MURDER LODGE

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3D 聲音恐怖景點「謀殺小屋」又回來了！ ！遊樂設施資訊 定員：8人 費用：700日圓（1人） ※接受各種護照。 身高限制：無。 ※懷抱幼兒時不可使用該設施。 年齡限制：7歲以下不適用。 7 至 11 歲的兒童必須由父母或監護人陪同。 片長：約 10 分鐘

3樓-狂野之翼

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世嘉冒險公司推出的野外冒險之旅第三部！ 「超越現實的極致飛行體驗！遊樂設施資訊 定員：12人 費用：800日圓（1人） ※接受各種護照。 身高限制：110公分或以上 持續時間：10分鐘

3樓-狂野疾馳 兄弟

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世嘉冒險公司推出的野外冒險之旅第二部！ 駕駛越野車穿越戶外未馴服的叢林！遊樂設施資訊 定員：12人 費用：800日圓（1人） ※接受各種護照。 身高限制：110公分以上 持續時間：約10分鐘

3樓- 貞子〜詛咒占卜館〜

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熱門電影《貞子》現已開放參觀，遊客可以親自走過影片劇情！遊樂設施資訊 定員：7人 費用：800日圓（1人） ※接受各種護照。 身高限制：140cm以上，185cm以下年齡限制：無時長：約12分鐘

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3樓-D-Lounge 輕食

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東京歡樂城 JOYPOLIS不僅是東京台場的一個重要娛樂場所，更是每個遊客在東京旅行中不容錯過的遊樂園~無論是刺激的過山車、驚險的VR遊戲，還是適合全家一起參與的互動競技，這裡都能帶給你一場身臨其境的娛樂體驗!!

 

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