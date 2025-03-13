吃完了豐盛的早餐

本來我們打算直接從飯店搭乘路面電車到五稜郭

但是實在是因為我們飯店ラビスタ函館ベイLa Vista Hakodate Bay

早餐真的是太豐盛了

我們決定從飯店走路到函館車站

順便去函館車站買市電一日券

此時正是柯南劇場版就在上映，故事場景取自函館

現在賣的函館巴士+市電1日實就是獨一無二的柯南版

買了市電一日券，旅遊中心還給我們一本柯南蓋印本

在固定的地點可以收集獨家的柯南印章喔!

一切準備就緒準備出發前往五稜郭啦!

從函館車站到五稜郭也很方便

「函館駅前」搭乘到「五稜郭公園前」就可以囉!

圖片來源：函館企業局交通部網頁

哇嗚~~~這可是限定版的柯南市面電車

就在我們眼前開去

柯南和服部平次都好帥氣啊~

可惜之後我們都沒有搭到柯南專屬列車...

電車的搭乘方式很簡單

和公車一樣，上車先抽整理券

再依下車站看牌上出現多少錢？

投入即可

我們使用的是一日券，所以不用抽券

只要出示票券就可以囉!

路面電車的速度不快不慢

非常的平穩

從下車的地方到五稜郭塔

走路還約需10~15分左右

夏天的北海道很涼爽

走路都覺得輕輕鬆鬆

我們之前就在KKDAY平台買好了門票

但還是要到售票處換票才可上塔

五稜郭有著四季之美

每次都看朋友分享，今天總算是自己上塔

親眼看~

冬看雪、夏賞綠、秋賞楓、春看櫻

塔上360度看一遍

每一個角落看到的景色都不相同

函館的市景

沒有太多的高樓大廈，可惜今天的天氣不太好

可以看到五稜郭的這個角度

是個人最喜歡的

怎麼拍怎麼好看~

市景看到底

還可以看到山景與海景

只是天空不做美

看到的能見度真的不高

看到的都是灰濛濛的一片

自由行的好處

就是我們可以在我們喜歡的角度

慢慢拍照

當然拍照也要是講規距的

就是快、狠、準

不要耽誤太多時間，你要拍別人也要拍

看的出來我們到底站在幾層高樓上嗎？

放心、放心~

我們沒有腳軟喔!

還有獨家限定商品

只有展望台才有的櫻花霜淇淋

展望台限定紀念品

商品的選項算多

有喜歡可以花錢帶回家

日本只要說「限定」就真的在這個地區才買的到!

離開前一定要到2樓吃個義式冰淇淋喔!

MILKISSIMO

口味有很多、很多

純水果、含乳霜的、抹茶、牛奶、巧克力

單球480日元、雙球580日圓

最多可3球放一起(限杯裝)

杯裝和餅乾裝的價格略有不同喔~

我們都選擇了水果口味

一人一球

味道就像把整顆水果濃縮在冰淇淋裡面

沒有過多的添加物

好好吃~

柯南、怪盜基德

長不大的柯南

回不去的新一

雖然是漫畫

但真的覺得每一個都好帥啊!

大家不要不相信

一般團體如果來五稜郭最多逗留一小時至二小時

我們在這裡光上塔、拍照、吃冰、買東西

我們居然在這裡花了快3個半小時？!

1樓的名產店也是特好買的

不過自由行的好處就是隨心自在嘛~~

開心就好!

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