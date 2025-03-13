有去過《漁人町星光市集》嗎？漁人町星光市集這個台中夜市剛開幕時，人氣真的超可怕，統一的日式風格，讓夜市變得很有日本廟會的感覺，漁人町星光市集美食部分還沒有都吃過，有幾間大家說不錯的，有去可以參考看看～

漁人町星光市集

《漁人町星光市集》風格真的很日本！很像日本廟會的攤商小販，場地蠻大的，戶外有公共坐位跟立食區，停車也相當方便，對面更是知名的潮港城太陽百匯 台中吃到飽，地點可以說不難找！整體大小約700坪，規劃也很可以，至少動線跟坐位區這兩點，是真的很不錯～

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漁人町星光市集資訊

電話：0423156666

時間：五、18:00–01:00；六、16:00–01:00；日、16:00–23:00

地址：408台中市南屯區環中路四段2號 / 地圖

漁人町星光市集在哪

《漁人町星光市集》就位在台中魚市場內，如果對台中魚市場感到陌生，那換說潮港城太陽百匯有印象吧？這間台中吃到飽知名度跟人氣可是超高的～

漁人町星光市集美食推薦

漁人町星光市集吃什麼？這些是網友大推的美食，我也只吃了幾樣，大家吃過覺得不錯的，快快分享給我～

上海甑糕

貓樂町

懂鮮Feast

豬式會社

膨風伯米雞蛋堡

團子屋

董娘鮮吃玉米

漁人仙貝・化石餅

丸滝

黑潮市場鯛魚燒

香蟹大盜

大鮪海鮮

酒妻生啤酒廠

一進來就是公共用餐區，很多人都坐在上面享用台中美食，非常愜意～

《漁人町星光市集》集攤位清一色的日式風格，是目前台中夜市裡，特色較為突出的。

走進來沒幾步，怎麼是電動跟扭蛋機😂

再往前走，就是漁人町星光市集美食所在，攤位很多，重複性還算可以接受。

另一側有小舞台，看得出漁人町星光市集舉辦活動都會在這。

舞台旁有設置立食區，不得不說《漁人町星光市集》在給旅客方便的用心上，真的下了不少功夫。

旁邊還有一棟建築，裡面還有很多東西可以買可以逛。

還有不少座位可以好好坐下。

除此之外，還有遊藝區，各種趣味小遊戲，帶小朋友來可別錯過。

之前吃過醉地府鐵鍋燉，就對這系列的台中鍋物印象很深，所以看到這間小媳婦鐵鍋燉，也看了幾眼～

眼看座位區太搶手，只剩立食區可以使用，若是平時當然沒問題，但這天不僅只有大人，還有小朋友，所以～只能跳過😂

漁人町星光市集評價

《漁人町星光市集》好逛嗎？阿偉是覺得漁人町星光市集的日本風格很突出，《漁人町星光市集》美食倒是沒吃幾樣，先不評價，不過坐椅區很多，這點必須大大稱讚跟加分。

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：漁人町星光市集

所在地址：408臺灣台中市南屯區環中路四段2號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:00-01:00

店家電話：

評價：★★★★★

備註資訊：

五、18:00–01:00；六、16:00–01:00；日、16:00–23:00 Google即時導航





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