有去過《漁人町星光市集》嗎？漁人町星光市集這個台中夜市剛開幕時，人氣真的超可怕，統一的日式風格，讓夜市變得很有日本廟會的感覺，漁人町星光市集美食部分還沒有都吃過，有幾間大家說不錯的，有去可以參考看看～
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漁人町星光市集
《漁人町星光市集》風格真的很日本！很像日本廟會的攤商小販，場地蠻大的，戶外有公共坐位跟立食區，停車也相當方便，對面更是知名的潮港城太陽百匯 台中吃到飽，地點可以說不難找！整體大小約700坪，規劃也很可以，至少動線跟坐位區這兩點，是真的很不錯～
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漁人町星光市集資訊
電話：0423156666
時間：五、18:00–01:00；六、16:00–01:00；日、16:00–23:00
地址：408台中市南屯區環中路四段2號 / 地圖
漁人町星光市集在哪
《漁人町星光市集》就位在台中魚市場內，如果對台中魚市場感到陌生，那換說潮港城太陽百匯有印象吧？這間台中吃到飽知名度跟人氣可是超高的～
漁人町星光市集美食推薦
漁人町星光市集吃什麼？這些是網友大推的美食，我也只吃了幾樣，大家吃過覺得不錯的，快快分享給我～
- 上海甑糕
- 貓樂町
- 懂鮮Feast
- 豬式會社
- 膨風伯米雞蛋堡
- 團子屋
- 董娘鮮吃玉米
- 漁人仙貝・化石餅
- 丸滝
- 黑潮市場鯛魚燒
- 香蟹大盜
- 大鮪海鮮
- 酒妻生啤酒廠
一進來就是公共用餐區，很多人都坐在上面享用台中美食，非常愜意～
《漁人町星光市集》集攤位清一色的日式風格，是目前台中夜市裡，特色較為突出的。
走進來沒幾步，怎麼是電動跟扭蛋機😂
再往前走，就是漁人町星光市集美食所在，攤位很多，重複性還算可以接受。
另一側有小舞台，看得出漁人町星光市集舉辦活動都會在這。
舞台旁有設置立食區，不得不說《漁人町星光市集》在給旅客方便的用心上，真的下了不少功夫。
旁邊還有一棟建築，裡面還有很多東西可以買可以逛。
還有不少座位可以好好坐下。
除此之外，還有遊藝區，各種趣味小遊戲，帶小朋友來可別錯過。
之前吃過醉地府鐵鍋燉，就對這系列的台中鍋物印象很深，所以看到這間小媳婦鐵鍋燉，也看了幾眼～
眼看座位區太搶手，只剩立食區可以使用，若是平時當然沒問題，但這天不僅只有大人，還有小朋友，所以～只能跳過😂
漁人町星光市集評價
《漁人町星光市集》好逛嗎？阿偉是覺得漁人町星光市集的日本風格很突出，《漁人町星光市集》美食倒是沒吃幾樣，先不評價，不過坐椅區很多，這點必須大大稱讚跟加分。
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店家/景點資訊
- 店家名稱：漁人町星光市集
- 所在地址：408臺灣台中市南屯區環中路四段2號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:00-01:00
- 店家電話：
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
五、18:00–01:00；六、16:00–01:00；日、16:00–23:00
交通資訊
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