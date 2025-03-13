來白雞山行修宮這吃滷味，這次是從紫薇天后宮走到行修宮，有條可以這樣相接的步道中途接紫薇保甲步道，

吃完滷味就原路回，剛好可以消化一下。

三峽紫薇天后宮，兩側櫻花盛開，左右有順風耳、千里眼，

紫薇天后宮前有大片停車場，停車方便。

紫薇天后宮交通:紫微線F626於紫薇天后宮站下。

今天要從三峽紫薇天后宮走步道至行修宮吃滷味，

從紫微天后宮到行修宮約3185m。單程三公里來回約六公里。

那也可以從行修宮走到紫薇天后宮喔！

今日路線:紫微天后宮→紫薇保甲步道→行修宮→原路回

在進入步道之前就沿路看到盛開櫻花，粉粉的很美，

箭頭方向開始我們紫薇天后宮到行修宮去。

紫薇天后宮附近的景觀亭在那，可以休息看風景。

走到這處要比較留意是要往下，這路段樹旁有被綁登山隊絲帶。

我們在這路段回程的時候，遇到一位正在採茶?的在地婆婆，

您好:「你是在採茶嗎?」 婆:「不是，是在拔草」

問婆婆這整片茶園都您的嗎，婆回答是！

婆說他還有別塊地誒！！

看有年紀的婆婆氣色超好，皮膚很緊實耶@@

經過檳榔園地，高拔的檳榔樹很壯觀！

過了檳榔園要過馬路，繼續前行，沿路都有指標，不太擔心會迷路。

此時到行修宮剩一公里，我們已經步行兩公里去囉！

沿路路段很好走，步道比想像中明確好走。

經過別人名宅，經過別人的菜園。

此時就看到行修宮囉！

行天宮有三宮，除了有台北行天宮、跟三峽行修宮、和北投行天宮。

在行修宮這看到辛夷花，花苞大長的又美！

▋行修宮

接著下行修宮去白雞山觀光商場 ，吃滷味，

吃這家白雞滷味小舖，隨便夾一夾就$380！！

但滷味還是很好吃~花干、素肚、玉米、蘿蔔都是必夾阿。

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三峽白雞山行修宮這有飲水機，整體很便民。

吃完滷味就原路回到紫薇天后宮，回到天后宮周圍的這片美麗櫻花這~

這天走紫薇天后宮接紫薇保甲步道到行修宮，整體路線明確好走，

沿路走路散步成份居多，步道路是比較長一些，來回約六公里也不短，

這天去程遇到夫妻帶小孩來爬，結果回程又遇到他們，小小孩來回這樣走很厲害耶~

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