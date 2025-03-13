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2025「內湖草莓季」來囉!! 紫色微笑超推薦「東林草莓園」體驗採草莓的樂趣、了解養蜂的相關過程！還有自己動手煮草莓果醬、煎鬆餅DIY活動，還順道到了白石湖吊橋及碧山巖一遊。3月中旬以後，苗栗的草莓產季接近尾聲，內湖草莓季3-4月才正是盛產期，享受非常獨特的山林野趣，大家趕緊把握時間到內湖一遊吧！
- 名稱：東林草莓園
-
地址：台北市內湖區碧山路43-18號
- 營業時間：周六 周日 : 10:00-17:00
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電話：0953 934 999
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門票：免門票可入園
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假日DIY開團時間：09:30～12:00 / 14:00～15:00
📍優惠套票：
東林草莓園｜交通停車
「東林草莓園」位於台北市內湖區碧山路43號之18，隱身於白石湖休閒農業區內，四周群山環繞，是遠離都市喧囂、親近大自然的理想去處。
▼內湖草莓季，白石湖地圖
- 照片引用自：內湖草莓季官網
交通方式：
1. 大眾運輸：
• 搭乘捷運文湖線至內湖站1號出口，出站後右轉，步行至內湖路二段452號前的「梘頭福德祠」站。
• 在此轉乘小2區公車，直達「碧山巖（白石湖休閒農業區）」站，步行約5分鐘即可抵達東林草莓園。
2. 公車路線：
• 搭乘以下公車至「貿商三村」站或「達人女中」站下車，轉乘小2公車：
• 藍27、247、267、222、521、551、552、256
• 21、278、28
注意事項：
• 小2公車為隨招隨停的接駁車，主要服務於白石湖休閒農業區，方便遊客進出。
• 建議出行前確認公車時刻表及營運時間，以確保行程順利。
3. 自行開車：
• 從內湖路二段沿碧山路行駛，沿途有明確指標指引。
• 園區內提供免費停車位，約可容納4-5台車，另有第二停車場可供停放。
4.停車場：附有免費停車位，約可容納4-5台車，但家上房還有一個小停車場。
內湖草莓季地圖
▼內湖草莓季全區地圖
- 照片引用自：內湖草莓季官網
東林草莓園｜空間環境
「東林草莓園」位於台北市內湖區的白石湖休閒農業區，農園通過產銷履歷驗證，園內還有一個區域更是通過有機驗證，同時也是通過特色農業旅遊場域認證的農園。
其實來到這裏，很難想像山腳下是現在以高科技園區為聞名的內湖!!
山上群山環抱、鳥語花香，標準的離塵不離城，簡直就是世外桃源
內湖東林草莓農園除了可以體驗採草莓的樂趣，也可以了解養蜂的相關過程，更可以DIY自己動手煮草莓果醬、煎鬆餅，享受美好的親子時光
「東林草莓園」是以溫室種植嬌貴的草莓，不管晴天雨天都適合來此 ( 假日都會開園，平日需要預約)。
3、4月台北天氣溫暖，想採草莓的朋友，內湖草莓季是個不錯的選擇，推薦大家來這裏體驗採草莓的樂趣
這一區是有機栽培!! 有植物燈照射，方便在日照不足的時候幫助植物進行光合作用!!
2025內湖草莓季的活動!
詳情請參考官網
東林草莓園｜採草莓趣
採過草莓的朋友就知道，這活動一點都不難，小朋友都可以輕易上手。
這裏不收門票，但是是秤斤論兩的哦!
簡單的了解相關規定後，準備開始採草莓囉
選好要剪的草莓，拿起小剪刀，喀擦一剪就完成了
嗶嗶!! 這裏是不能現吃的哦!! 不過，鮮艷欲滴的草莓真的太誘人了啦，拿起來聞一下香氣也過癮
哇，我們家小榛果妹妹笑稱~找到連體嬰了
這裏真的是草莓天堂啊!! 滿滿的都是草莓，隨便找都可以找到大個頭兒的
除了可以蹲在地上採，這裏也有棚架式的，站著採也很方便
東林草莓園｜養蜂趣買蜂蜜
「東林草莓園」除了以種植草莓聞名，另外也有養蜂哦!!
農園主人說，現在大部份的蜂箱都移往南部了，南部春暖花開，正適合蜜蜂採蜜
蜂箱一打開，開始嗡嗡嗡的飛了出來。不過，只要站在安全距離外，同時也不要有什麼大動作，蜜蜂可是很乖的
我們很好奇這一大塊黃黃的是什麼!!! 原來是花粉!! 如果附近的蜜源不足，也要用這樣的方式餵養哦
農場主人找出女王蜂給我們看!! 哇，這可大開眼界了
看到沒!! 個頭比較大的就是女王蜂本人啦
女王蜂一走動，周遭的工蜂都得自動讓出路來!! 這可真神奇，原來傳說都是真的!! 女王就是女王，氣場就是不一樣
接下來農園主人點起了薰蜂的器具，用煙把蜂薰走並保持蜜蜂的穩定
接下來把蜂巢板放入桶內，利用離心力的原理，把蜂蜜甩出來
農園主人也順便介紹蜂巢的模樣!!
上面有剛破蛹而出的小蜜蜂，也可以看到蜂臘、蜂蜜!!
沾了蜂蜜的蜂臘，就是最天然的口香糖了!! 非常特別的體驗啊，新奇又好玩
農園也準備了自家生產的蜂蜜!不純砍頭哦!
如果來此一遊，千萬不要錯過品嚐天然蜂蜜的美味
東林草莓園｜草莓果醬 鬆餅DIY
重頭戲～草莓果醬、造型鬆餅DIY也非常受到遊客的喜愛
農園主人準備了一大堆的冷凍草莓置入盆中，準備開始了
聽說這裏的活動非常受歡迎，來過的朋友都意猶未盡呢!!都會裏可以體驗這樣的活動真的太難得了
身著圍裙的就是桌長，負責掌杓!! 主要工作就在盆中努力的攪動!! 不讓草莓燒焦，一旁的小助理則負責削蘋果!
接著依序加了糖、蘋果和檸檬汁再繼續攪拌
一面攪拌，酸甜的香氣撲鼻而來!!口水都快流下來了
等到時機成熟就可以裝瓶了
裝瓶完成，非常有成就感哦
接著就是鬆餅DIY時間了
這裏準備的烤盤太妙了，竟然有圖案呢
如果要自已畫當然也沒問題!! 第一次先畫個輪廓，稍等一會兒，再將內部用麵糊填滿就差不多完成了
控制火候等待麵糊收乾!!
剛剛煮好果醬也可以順勢派上用場，用來當作美味的沾醬!!
真的超級好吃的啦!! 沒想到加上蘋果、檸檬汁的草莓如此合拍，自然酸香、香甜好吃真的太棒了，我們敢保證比一般市售的草莓醬好吃太多了
當然啦，百搭的草莓果醬也很適合加在奶酪中哦
農園也準備了不少特色美食!! 都是利用草莓做成的美味餐點哦
剛剛採好的草莓秤完重量就可以開心帶回家了
真的太精采的活動，玩的太開心了。
有吃有玩還開了眼界，太棒了
東林草莓園｜附近景點美食
白石湖吊橋
白石湖吊橋這一可是郊遊踏青健行的好去處，吊橋旁就有停車場非常方便!!
這裏的同心池是拍照的好地點
碧山巖
一旁的碧山巖也是台北市赫赫有名的夜景地點!!
松山機場、台北101 都在腳下， 一覽眾山小啊！
「東林草莓園」無論選擇大眾運輸還是自駕，都能輕鬆抵達。享受採草莓、DIY手工果醬等豐富活動～真的好有趣。內湖東林草莓農園之外，內湖總共有21家草莓園。這一帶真的太好玩了，到了農園一遊再順遊白石湖吊橋及碧山巖，就是很棒的一日遊半日遊的行程囉！
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店家/景點資訊
- 店家名稱：東林草莓園
- 所在地址：臺灣台北市內湖區碧山路43-18號
- 營業時間：日 六 10:00-17:00
- 店家電話：
- 評價：★★★★★
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