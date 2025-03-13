為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

2025-03-13 14:15:16 文字：紫色微笑
share
紫色微笑

紫色微笑

給個讚

2025「內湖草莓季來囉!! 紫色微笑超推薦東林草莓園體驗採草莓的樂趣、了解養蜂的相關過程！還有自己動手煮草莓果醬、煎鬆餅DIY活動，還順道到了白石湖吊橋碧山巖一遊。3月中旬以後，苗栗的草莓產季接近尾聲，內湖草莓季3-4月才正是盛產期，享受非常獨特的山林野趣，大家趕緊把握時間到內湖一遊吧！

  • 名稱：東林草莓園
  • 地址：台北市內湖區碧山路43-18號
  • 營業時間：周六 周日 : 10:00-17:00
  • 電話：0953 934 999
  • 門票：免門票可入園
  • 假日DIY開團時間：09:30～12:00 / 14:00～15:00

📍優惠套票：

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

好康優惠區
  • ▼台北旅遊必備▼

  ▼台北優惠票券

  ▼台北住宿推薦▼

本文重點｜快速連結

Toggle

東林草莓園｜交通停車

東林草莓園位於台北市內湖區碧山路43號之18，隱身於白石湖休閒農業區內，四周群山環繞，是遠離都市喧囂、親近大自然的理想去處。

▼內湖草莓季，白石湖地圖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

交通方式：

1. 大眾運輸：
• 搭乘捷運文湖線至內湖站1號出口，出站後右轉，步行至內湖路二段452號前的「梘頭福德祠」站。
• 在此轉乘小2區公車，直達「碧山巖（白石湖休閒農業區）」站，步行約5分鐘即可抵達東林草莓園。

2. 公車路線：
• 搭乘以下公車至「貿商三村」站或「達人女中」站下車，轉乘小2公車：
• 藍27、247、267、222、521、551、552、256
• 21、278、28

注意事項：
• 小2公車為隨招隨停的接駁車，主要服務於白石湖休閒農業區，方便遊客進出。
• 建議出行前確認公車時刻表及營運時間，以確保行程順利。

3. 自行開車：
• 從內湖路二段沿碧山路行駛，沿途有明確指標指引。
• 園區內提供免費停車位，約可容納4-5台車，另有第二停車場可供停放。

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

4.停車場：附有免費停車位，約可容納4-5台車，但家上房還有一個小停車場。

內湖草莓季地圖

▼內湖草莓季全區地圖 台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

東林草莓園｜空間環境

東林草莓園位於台北市內湖區的白石湖休閒農業區，農園通過產銷履歷驗證，園內還有一個區域更是通過有機驗證，同時也是通過特色農業旅遊場域認證的農園。

其實來到這裏，很難想像山腳下是現在以高科技園區為聞名的內湖!!
山上群山環抱、鳥語花香，標準的離塵不離城，簡直就是世外桃源

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

內湖東林草莓農園除了可以體驗採草莓的樂趣，也可以了解養蜂的相關過程，更可以DIY自己動手煮草莓果醬、煎鬆餅，享受美好的親子時光

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

東林草莓園是以溫室種植嬌貴的草莓，不管晴天雨天都適合來此 ( 假日都會開園，平日需要預約)。
3、4月台北天氣溫暖，想採草莓的朋友，內湖草莓季是個不錯的選擇，推薦大家來這裏體驗採草莓的樂趣

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

這一區是有機栽培!! 有植物燈照射，方便在日照不足的時候幫助植物進行光合作用!!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

2025內湖草莓季的活動!
詳情請參考官網

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

東林草莓園｜採草莓趣

採過草莓的朋友就知道，這活動一點都不難，小朋友都可以輕易上手。
這裏不收門票，但是是秤斤論兩的哦!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

簡單的了解相關規定後，準備開始採草莓囉

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

選好要剪的草莓，拿起小剪刀，喀擦一剪就完成了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

嗶嗶!! 這裏是不能現吃的哦!! 不過，鮮艷欲滴的草莓真的太誘人了啦，拿起來聞一下香氣也過癮

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

哇，我們家小榛果妹妹笑稱~找到連體嬰了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

這裏真的是草莓天堂啊!! 滿滿的都是草莓，隨便找都可以找到大個頭兒的

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

除了可以蹲在地上採，這裏也有棚架式的，站著採也很方便

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

東林草莓園｜養蜂趣買蜂蜜

東林草莓園除了以種植草莓聞名，另外也有養蜂哦!!

農園主人說，現在大部份的蜂箱都移往南部了，南部春暖花開，正適合蜜蜂採蜜

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

蜂箱一打開，開始嗡嗡嗡的飛了出來。不過，只要站在安全距離外，同時也不要有什麼大動作，蜜蜂可是很乖的

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

我們很好奇這一大塊黃黃的是什麼!!! 原來是花粉!! 如果附近的蜜源不足，也要用這樣的方式餵養哦

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

農場主人找出女王蜂給我們看!! 哇，這可大開眼界了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

看到沒!! 個頭比較大的就是女王蜂本人啦

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

女王蜂一走動，周遭的工蜂都得自動讓出路來!! 這可真神奇，原來傳說都是真的!! 女王就是女王，氣場就是不一樣

接下來農園主人點起了薰蜂的器具，用煙把蜂薰走並保持蜜蜂的穩定

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

接下來把蜂巢板放入桶內，利用離心力的原理，把蜂蜜甩出來

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

農園主人也順便介紹蜂巢的模樣!!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

上面有剛破蛹而出的小蜜蜂，也可以看到蜂臘、蜂蜜!!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

沾了蜂蜜的蜂臘，就是最天然的口香糖了!! 非常特別的體驗啊，新奇又好玩

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

農園也準備了自家生產的蜂蜜!不純砍頭哦!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

如果來此一遊，千萬不要錯過品嚐天然蜂蜜的美味

東林草莓園｜草莓果醬 鬆餅DIY

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

重頭戲～草莓果醬、造型鬆餅DIY也非常受到遊客的喜愛

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

農園主人準備了一大堆的冷凍草莓置入盆中，準備開始了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

聽說這裏的活動非常受歡迎，來過的朋友都意猶未盡呢!!都會裏可以體驗這樣的活動真的太難得了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

身著圍裙的就是桌長，負責掌杓!! 主要工作就在盆中努力的攪動!! 不讓草莓燒焦，一旁的小助理則負責削蘋果!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖
接著依序加了糖、蘋果和檸檬汁再繼續攪拌

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

一面攪拌，酸甜的香氣撲鼻而來!!口水都快流下來了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

等到時機成熟就可以裝瓶了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

裝瓶完成，非常有成就感哦

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

接著就是鬆餅DIY時間了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

這裏準備的烤盤太妙了，竟然有圖案呢

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

如果要自已畫當然也沒問題!! 第一次先畫個輪廓，稍等一會兒，再將內部用麵糊填滿就差不多完成了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

控制火候等待麵糊收乾!!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

剛剛煮好果醬也可以順勢派上用場，用來當作美味的沾醬!!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

真的超級好吃的啦!! 沒想到加上蘋果、檸檬汁的草莓如此合拍，自然酸香、香甜好吃真的太棒了，我們敢保證比一般市售的草莓醬好吃太多了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

當然啦，百搭的草莓果醬也很適合加在奶酪中哦

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

農園也準備了不少特色美食!! 都是利用草莓做成的美味餐點哦

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖
剛剛採好的草莓秤完重量就可以開心帶回家了

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

真的太精采的活動，玩的太開心了。
有吃有玩還開了眼界，太棒了

東林草莓園｜附近景點美食

白石湖吊橋

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

白石湖吊橋這一可是郊遊踏青健行的好去處，吊橋旁就有停車場非常方便!!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

這裏的同心池是拍照的好地點

碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

一旁的碧山巖也是台北市赫赫有名的夜景地點!!

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

台北市內湖區【東林草莓園】台北內湖草莓季，草莓果醬鬆餅DIY、賞蜂趣，順遊白石湖吊橋及碧山巖

松山機場、台北101 都在腳下， 一覽眾山小啊！

東林草莓園無論選擇大眾運輸還是自駕，都能輕鬆抵達。享受採草莓、DIY手工果醬等豐富活動～真的好有趣。內湖東林草莓農園之外，內湖總共有21家草莓園。這一帶真的太好玩了，到了農園一遊再順遊白石湖吊橋及碧山巖，就是很棒的一日遊半日遊的行程囉！

更多台北景點美食推薦

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：東林草莓園
  • 所在地址：臺灣台北市內湖區碧山路43-18號
  • 營業時間：日 六 10:00-17:00
  • 店家電話：
  • 評價：★★★★★


延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼
[平均評分: 5]

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
keyboard_arrow_up