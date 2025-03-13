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南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

2025-03-13 14:15:19 文字：小詠
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小詠

小詠
南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

2025-03-05
南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

家裡有一個廟宇重度愛好者，找尋特殊的廟也算是我們出遊的樂趣之一，

位於南投縣國姓鄉147縣道旁的元寶土地公，是一間以金元寶為主題的土地公廟，

主要看到網路上的介紹慕名而來。

Table of Contents

元寶土地公廟-景點資訊

  • 景點：南投。國姓》元寶土地公
  • 地址：南投縣國姓鄉南港路150號544
  • 電話：0935842955
  • 營業時間：24HR
  • 造訪日期：2024.04.05

元寶土地公廟-總結

  • 前往埔里的順遊景點，廟宇本身不大，鐵皮建築本身並不特別，
    但有很多特殊造型的石頭，堆疊起來也十分有特色。
  • 停留時間：約莫一小時
  • 有階梯，免費景點。

元寶土地公廟-介紹

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

基本上附近沒什麼大型景點，就是跟著導航走就對了，

前往土地公廟的路上有點荒涼，我家老蘇都有點懷疑又是我帶錯路。

不過遠遠就能看見大大的元寶造型石頭，十分醒目。

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

先前是清明連假前往，蠻意外的還有安排歌唱表演，可惜當天遊客並不多。

廟對面有著諾大的空地，入口處堆疊了色彩繽紛的蠟燭元寶，

停車場可容納不少車輛，遠方元寶山的山頭也略具元寶雛形。

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇
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南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

沿著梯子拾級而上，水缸上的石頭都能轉動，據說有108顆，有著石來運轉的寓意。

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇
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南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇
南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

除了小顆轉運石，也有特大顆，轉起來略微費力就是。

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇
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要說是廟，其實是用鐵皮搭建的空間，四面通風，獨樹一格。

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇
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沒有神像的土地公廟，神龕是鑲嵌在如龍椅造型的石頭上，別具特色，也算是蠻少見的。

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

據說歷史蠻悠久的，只是在4年前才又改建過。

除了參拜外，現場也能補財庫。兩旁還有販售吉祥小物，可買回家保平安。

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步道走到底有涼亭可以稍作休息，敲敲平安鐘能獲得幸福也能獲得財富。

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奇石也是這邊的特色之一，至於像什麼造型就要考驗各位看倌的想像力了。

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

這顆陰陽石取型母雞生蛋的模樣，是真的有那味道。

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慧根不夠，所以看不出蟾蜍樣。

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇

長頭髮的時候是我第一次見到，價格不斐。

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停車場處也分佈不少巨大造型石，

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不免俗一定要跟”發”及”有錢真好”來張合影。希望將來可以發發發，早日實現財富自由。

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近看不像，遠遠看比較像蟾蜍的大石頭，可是重達48噸。

南投縣國姓鄉南投。國姓》元寶土地公，被特色石頭包圍的廟宇
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有機會到南投遊玩，如果路線有順，不妨可以當作是順遊景點。

元寶土地公廟-其他照片

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小詠

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