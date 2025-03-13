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台北市信義區🍗北醫附近必訪復古咖啡廳｜青春雞

台北咖啡廳 復古 藝術 氣泡飲 more
2025-03-13 14:18:00 文字：miffy9199
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miffy9199

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哈囉我是Miffy🐰！

今天要分享一家在北醫附近的復古咖啡廳

整體裝潢像走進老電影場景


 

台北市信義區🍗北醫附近必訪復古咖啡廳｜青春雞

 

鹹食、甜點、飲料都讓人覺得很酷

用好吃形容他太樸實無華

懷舊燈飾、角落的老物件擺設

隨便拍都超有氛圍～

台北市信義區🍗北醫附近必訪復古咖啡廳｜青春雞台北市信義區🍗北醫附近必訪復古咖啡廳｜青春雞

在開始介紹前

先分享一首在店裡聽到的歌🎵

真的是一家很有魔力的店

 

明明沒有在店裡喝酒

但回家以後心情超好XD 

https://youtu.be/UMep0x4cZMs?si=RjGNwuyBzyfwZVKP

 

台北市信義區🍗北醫附近必訪復古咖啡廳｜青春雞

🔥 多力多雞雙人套餐

Doritos脆片炸雞

沒錯就是Doritos脆片餅乾+特製醬料+炸雞

真的在外面沒有吃過這種搭配

 

一般的話這種脆片會沾莎莎醬

但這家店真的很特別

走一個台x美式口味～

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🍄金針菇

薄脆外皮，撒上特製椒鹽

炸金針菇真的超好吃！

有人懂我嗎，比薯條還上癮XD  

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🍯 銀絲卷

煉乳給超大方

外酥內軟熱呼呼的

就像小時小常去的巷口炸雞店的那種傳統點心

我很喜歡～✨

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✨ 加價升級

▫️咖啡凍杯｜☕️+NT40  

 

咖啡香濃郁的Q凍

上面灑滿LOTUS焦糖蓮花脆餅

裡面還有冰淇淋、跟一些堅果～

台北市信義區🍗北醫附近必訪復古咖啡廳｜青春雞

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▫️漂浮荔枝氣泡飲｜🍧+NT30  

香草冰淇淋融化在荔枝氣泡裡

非常清爽，外面一般咖啡廳喝不到的味道

不會太甜，非常的清爽

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▫️靜岡抹茶藍莓拿鐵｜🍵+NT30  

 

抹茶牛奶尾韻帶出藍莓果香

很特別的口味，非常好喝

好喝到不知道怎麼形容他🫐

台北市信義區🍗北醫附近必訪復古咖啡廳｜青春雞

 

🍮青春焦糖布丁

 

經典的焦糖雞蛋布丁

上面還有爆米花🍿

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🍜 隱藏版必點

 

「秘密雞肉拌麵」NT155  

秘製醬汁鹹甜帶微辣

雞肉很嫩很新鮮

沙茶跟特製醬料麵條超Q彈🤍

台北市信義區🍗北醫附近必訪復古咖啡廳｜青春雞

 

以上分享到這邊

週末下午人潮多，建議先訂位✨

1F座位區無低消沒收服務費！

超級佛心～

 

還有下午茶套餐$250

很可愛的價格

分享給大家🤍

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IG:

https://www.instagram.com/ccjee3?igsh=MXJnZDgxMjhoZjk1OQ==

 

📍青春雞（捷運象山站

🍗110台北市信義區吳興街359之13號

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更多生活分享在⬇️

https://www.instagram.com/min9199_?igsh=MXVqZXV3cTJ5Z3lyeQ%3D%3D&utm_source=qr

 

 

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place台北市信義區吳興街359之13號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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