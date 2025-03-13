哈囉我是Miffy🐰！
今天要分享一家在北醫附近的復古咖啡廳
整體裝潢像走進老電影場景
鹹食、甜點、飲料都讓人覺得很酷
用好吃形容他太樸實無華
懷舊燈飾、角落的老物件擺設
隨便拍都超有氛圍～
在開始介紹前
先分享一首在店裡聽到的歌🎵
真的是一家很有魔力的店
明明沒有在店裡喝酒
但回家以後心情超好XD
https://youtu.be/UMep0x4cZMs?si=RjGNwuyBzyfwZVKP
🔥 多力多雞雙人套餐
Doritos脆片炸雞
沒錯就是Doritos脆片餅乾+特製醬料+炸雞
真的在外面沒有吃過這種搭配
一般的話這種脆片會沾莎莎醬
但這家店真的很特別
走一個台x美式口味～
🍄金針菇
薄脆外皮，撒上特製椒鹽
炸金針菇真的超好吃！
有人懂我嗎，比薯條還上癮XD
🍯 銀絲卷
煉乳給超大方
外酥內軟熱呼呼的
就像小時小常去的巷口炸雞店的那種傳統點心
我很喜歡～✨
✨ 加價升級
▫️咖啡凍杯｜☕️+NT40
咖啡香濃郁的Q凍
上面灑滿LOTUS焦糖蓮花脆餅
裡面還有冰淇淋、跟一些堅果～
▫️漂浮荔枝氣泡飲｜🍧+NT30
香草冰淇淋融化在荔枝氣泡裡
非常清爽，外面一般咖啡廳喝不到的味道
不會太甜，非常的清爽
▫️靜岡抹茶藍莓拿鐵｜🍵+NT30
抹茶牛奶尾韻帶出藍莓果香
很特別的口味，非常好喝
好喝到不知道怎麼形容他🫐
🍮青春焦糖布丁
經典的焦糖雞蛋布丁
上面還有爆米花🍿
🍜 隱藏版必點
「秘密雞肉拌麵」NT155
秘製醬汁鹹甜帶微辣
雞肉很嫩很新鮮
沙茶跟特製醬料麵條超Q彈🤍
以上分享到這邊
週末下午人潮多，建議先訂位✨
1F座位區無低消沒收服務費！
超級佛心～
還有下午茶套餐$250
很可愛的價格
分享給大家🤍
IG:
https://www.instagram.com/ccjee3?igsh=MXJnZDgxMjhoZjk1OQ==
📍青春雞（捷運象山站
🍗110台北市信義區吳興街359之13號
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