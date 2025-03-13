春節不可錯過的【2025屏東燈節】於2025/1/11-2/16盛大展開！本次屏東燈會包含四大燈區：縣民公園、萬年溪、勝利星村，以及今年新增的客家燈區，吸引大批民眾走訪，感受濃濃的年節氛圍！2025屏東燈會在哪裡？怎麼去？小提燈又該怎麼領？這篇懶人包都幫你整理好啦！今年過年就來屏東燈節賞花燈吧～更多燈會消息請看全台燈會！

▼屏東燈節熱鬧開幕，停車資訊、燈節展期、詳細活動內容一次看完▼

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2025屏東燈節｜時間地點

2025屏東燈節從1/11起到2/16，在萬年溪、縣民公園、勝利新村、客家燈區等4大燈區，超過50組的燈飾結合屏東公共藝術，點亮整座城市36天！每晚亮燈時間是17:30分到22:00，現場還有屏東燈節限定「屏小龍」造型充氣提燈，1/23~1/26每日限量發放，記得早點來領唷！

屏東燈節時間： 2025/1/11(六)~2025/2/16(日)

屏東燈節地點：屏東市萬年溪燈區、屏東縣民公園燈區、勝利星村燈區、內埔鄉龍頸溪溪畔公園

屏東燈節亮燈時間 ： 17:30-22:00

屏東燈節｜交通資訊

2025屏東燈節在哪裡？怎麼去？今年共分為4大展區：縣民公園燈區、萬年溪燈區、勝利星村燈區、客家燈區，有提供免費的接駁車服務，上車地點在屏東轉運站，建議可以搭乘大眾運輸或接駁車前往～

縣民公園燈區

自行開車 (點我導航)

◦ 北上：國道3號，下麟洛交流道，走台1線往屏東市復興路，往台糖街方向

◦ 南下：國道3號：下鹽埔交流道，走台1線往屏東市復興路，往台糖街方向

＊身障者、年長者之車輛得行駛至縣民公園4號入口前(警衛室前)下車，再由陪同照顧者將車輛停至停車場

​大眾運輸

◦ 台鐵：屏東站下車後步行至屏東轉運站搭乘屏東燈節接駁車

◦ 公車：515、8201、8202、8203、8208(往萬丹、東港方向) 於復興國小站下車後步行至屏東縣民公園；506、 506A屏東假日觀光公車於屏東縣民公園站下車(506A僅假日行駛)

◦ YouBike：台糖復興路口、縣民公園機車停車場

萬年溪燈區

自行開車 (點我導航)

◦ 北上：國道3號，下麟洛交流道，走台1線往屏東市建南路

◦ 南下：國道3號，下鹽埔交流道，走台27線往屏東市建南路

大眾運輸

◦ 台鐵：屏東站下車後步行至屏東轉運站

◦ 公車：505（往永大路方向）復興圖書館下車、8048(往捷運都會公園站)自由路(建華一街口)下車、 506、513、515、8201、8202、8203、8208(往萬丹、東港方向)南區市場下車

◦ YouBike：市立復興圖書館、復興公園、勞動暨青年發展處、屏東玉皇宮

勝利星村燈區

自行開車 (點我導航)

◦ 北上：國道3號，下麟洛交流道，走台1線往屏東市青島街

◦ 南下：國道3號，下鹽埔交流道，走台27線往屏東市青島街

大眾運輸

◦ 台鐵：屏東火車站，出站後沿中山路步行至勝利星村

◦ 公車：515、506號公車(往廣勝路方向)，於「勝利星村站」下車

◦ 屏東假日觀光公車：506A號公車，往總圖方向於「勝利星村」下車

◦ YouBike：屏東市極限運動場、勝利星村停車場、中山蘭州街口

客家燈區

自行開車 (點我導航)

◦ 北上：國道3號，下竹田交流道，走台1線往內埔鄉廣田路/民生路

◦ 南下：

1. 國道3號，下麟洛交流道，走台1線往內埔鄉廣田路/民生路

2. 台88快速道路，下竹田系統，走台1線往內埔鄉廣田路/民生路

大眾運輸

◦ 台鐵：屏東火車站步行至屏東轉運站搭乘屏東燈節接駁車

◦ 公車：1773、1780、8231、8232、8233、8235、8236、8237、8238、8239、8240號公車(往內埔方向)，於「內埔站」下車

▼四大燈區與停車位置▼

免費接駁車

路線1：屏東轉運站-萬年溪燈區-縣民公園燈區-勝利興村燈區

接駁日期 : 1/11 – 2/16 每日17:00-22:00行駛 (除夕、初一以外每日行駛)

停靠站 : ➊屏東轉運站下車處➝➋萬年溪燈區(勞青處)➝➌縣民公園燈區➝➍幸福公園➝➎勝利星村➝➏移民署站

接駁班車 : 首班車17:00、末班車22:00，約15-20分鐘一班車

無障礙接駁車發車時間：17:00、18:30、19:45、21:00

路線2：屏東轉運站-客家燈區

接駁日期：1/11 – 2/16 每日17:00-22:00行駛 (除夕、初一以外每日行駛)

停靠站：➊屏東轉運站下車處➝➋內埔地區農會大樓前

接駁班車：首班車17:00、末班車22:00，約30-40分鐘一班車

雙層巴士遊燈趣

行駛日期：1/25、1/26、1/27、1/30、1/31、2/1、2/2

發車時間：17:30、18:30、19:00、20:00、20:30

搭乘方法：統一由「屏東火車站(星空廣場)」搭乘發車，每班次發車前30分鐘開放排隊領取乘車券，發車前10分鐘上車

巴士路線：同接駁車路線1，沿途皆不停靠

屏東燈節｜活動演出資訊

開幕演出｜奇幻旅程

演出團隊：​舞鈴劇場

開幕演出：1/11(六) 19:00

地點：縣民公園大草皮處

午夜十二點的鐘聲響起，通往奇幻世界的入口即將開啟，由劉樂群擔任總導演，以表演藝術結合科技應用帶領觀眾一同穿梭奇幻世界。

閉幕演出｜天地訣

演出卡司：黃妃、舞思愛、草屯囝仔、唐美雲​

閉幕演出 : 2/15(六) 19:00

地點: 縣民公園大草皮處

​運用科技影像X流行音樂X傳統戲曲，呈現一場專屬於屏東的跨界大秀，邀請國寶級歌仔戲大師、原民金曲歌后、知名藝人及在地團隊共同演出。

縣民公園春節小品

演出團隊：福爾摩沙馬戲團

◦ 時間：2/1(六) 16:30

◦ 地點：縣民公園糖晶體廣場

◦ 時間：2/1(六) 16:30 ◦ 地點：縣民公園糖晶體廣場 演出團隊：愛唱歌劇團

◦ 時間：1/31(五) 16:30

◦ 地點：縣民公園糖晶體廣場

屏東燈節｜縣民公園燈區

首先第一站來到縣民公園！包含縣民公園以及園內殺蛇溪沿岸都有燈飾展出，今年以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，打造充滿神秘感的夢幻國度，巨形主燈「梅杜莎的宮殿」每天還有燈光展演，來到屏東燈會千萬別錯過這裡！

📣縣民公園遊園列車

◦ 行駛時間：每週六、日：13:30~21:30，除夕(1/28)、初一(1/29)停駛

◦ 行駛班次：每30分鐘發車，單趟行駛約10分鐘

◦ 行駛路線：

台糖街站 ‭→ 龍翔2號橋站 ‭→ 地標塔站

地標塔站 ‭→ 龍翔2號橋站 ‭→ 台糖街站

(農曆年假期間龍翔2號橋站不停靠)

📣縣民公園燈飾導覽

◦ 導覽日期：每週六、日，及1/31(五)-2/2(日)

◦ 導覽時段：18:30、20:00兩個時段

◦ 集合地點：縣民公園3號出入口旁1號服務台集合 (時間到即出發)

縣民公園燈區地圖

縣民公園燈區必拍亮點

▼梅杜莎的宮殿 (主燈)▼

📣燈光秀展演時間：17:30~22:00 ，每30分鐘展演一次

▼海之光▼

▼蛇王的夢境▼

▼發發花▼

▼心田綠洲▼

▼錦繡光環▼

▼湖畔之舞▼

▼水精靈▼

▼幻時路▼

屏東燈節｜萬年溪燈區

第二站要帶大家來到屏東燈節的萬年溪燈區啦！今年以「溪•望」為主題，透過「溪望娓娓來」、「回憶」、「甜の溪」三段故事帶你感受新與舊的融合，其中更以主燈「無限溪望」象徵萬年溪的生命力與永續！另外也在仁愛路段設置光環境，處處都是閃亮的燈飾陪你過元宵～

萬年溪燈區地圖

萬年溪燈區必拍亮點

▼無限溪望(主燈)▼

▼擁護萬年▼

▼璀璨溪光▼

📣燈光秀展演時間：17:30~22:00 ，每30分鐘展演一次

▼溪望花開▼

▼鱗裡有光▼

▼綻放溪視界▼

屏東燈節｜勝利星村燈區

緊接著來到勝利星村燈區，今年以「流星花園」為主題，融合屏東花材與植物，將勝利星村打造成奇異花園一般，復古的園區超好拍照，絕對是屏東燈節必逛燈區！

勝利星村燈區地圖

勝利星村燈區必拍亮點

▼繁花築牆▼

▼夢回舊時光▼

▼流星綻放▼

▼雲裡看花▼

▼花間漫步▼

▼葉影微光▼

▼春花秋月▼

▼園中園▼

▼花飛蝶舞▼

屏東燈節｜客家燈區

最後一個燈區是超有特色的「客家燈區」！以「光影綺想」為主題在內埔鄉龍頸溪溪畔公園展出，更搭配竹田驛園光環境，分成文化傳承、藝想視界、芬芳馥郁、竹田驛緣等4大區域，展現屏東客庄豐富的文化魅力！

客家燈區地圖

客家燈區必拍亮點

▼聞香識客家 (主燈)▼

▼HAKKA (入口)▼

▼脈動之光▼

▼藍天織夢▼

▼山水之形▼

▼悠揚八音▼

▼田園印記▼

▼傘傘動人▼

屏東燈節｜限定小提燈「屏小龍」

屏東燈會今年推出造型充氣小提燈「屏小龍」，以俏皮的蛇但造型為靈感，屏小龍生動活潑地破蛋而出，十分可愛！這款小提燈只要吹氣就能完成，特別的是還能在底部加水，變身不倒翁小夜燈，這麼可愛的限定紀念品一定要收藏的吧！

兌換方式

凡加入指定LINE官方帳號或臉書帳號，即可兌换屏東燈節限定紀念品一個。(數量有限,換完為止)

兌換時間地點

兌換日期 兌換時間 兌換地點 1/23(四)-1/26(日) 09:00起

發完為止 ★旅服中心：屏東火車站、潮州火車站、東港轉運站、竹田火車站、枋寮火車站、水門轉運站、 1/23(四)-1/26(日) 10:00起

發完為止 ★旅服中心：海口港看海美術館 1/23(四)-1/26(日) 09:00-11:30

14:00-17:00

發完為止 ★社會福利服務中心：內埔社會福利服務中心、恆春社會福利服務中心 1/31(五)、2/1(六) 15:30起

發完為止 ★燈區服務台:縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區

★勝利星村將軍之屋