在日本九州的長崎市，充滿歷史與文化底蘊的地方大浦天主堂，不僅是日本

最古老的天主教堂，也是當地重要的文化地標。1865年，由法國傳教士所

建的哥特式天主教堂，以其獨特的建築風格和淳樸的氛圍吸引了無數遊客

的目光。還有必逛的大浦天主堂商店街，此外，沿街的彩色建築和燦爛的

花卉裝飾也讓每一位遊客的照片都如同藝術作品般引人注目。

大浦天主堂的建築風格無疑是一大亮點。這座哥特式建築綜合了西洋

建築的特色，巧妙地融入了當地的風土人情。不僅如此，建築內部的

精美雕刻和五光十色的彩繪玻璃更是讓人驚嘆，因此，當你走進這座

教堂時，似乎可以感受到濃厚的歷史氛圍。不可錯過的拍照熱點包括

大浦天主堂的壯麗外觀及其周圍的美麗風景。

門票費用資訊:

大人 中高生 小学 ￥1000 ￥400 ￥300

除了可以拍攝外觀，內部則完整保留了當年的建築風貌，並展出珍貴的

歷史文物。但由於內部禁止拍照，想要親眼目睹這些珍貴文物的朋友，

真心建議親自來訪，感受這份歷史的魅力。

除了壯觀的天主堂，長崎的大浦天主堂商店街同樣是遊客們不容錯過的

熱點。這裡充滿了各式各樣的當地特色商品，包括手工藝品、美食和紀

念品。無論是品嚐當地的傳統美食，還是購買獨特的手信，這裡都能滿足

你的需求。

在商店街中，無論是品嚐地道的長崎特產布丁、長崎蛋糕，還是誘惑無比

可口多姿的小餅乾點心。這裡的美食將讓你流連忘返。當然，別忘了試試

當地的精緻甜點，除了現場食用之外，不妨也買些帶回家與朋友分享。

這些手工製作的美味將讓你的旅程更加難忘。

日本當紅的 吉伊卡哇 ちいかわ 周邊，這裡也可以買的到。

長崎的大浦天主堂商店街及大浦天主堂絕對是你探索日本文化和歷史的

絕佳選擇。無論是感受建築的美學，還是享受當地美食，這趟旅行將成

為你心中難以抹去的美好回憶。

歷史的悠久與文化的韻味將會深深吸引你，值得你用心去探索。

值得一提的是，由於附近就是軍艦島參觀報到的地點，如有參加軍艦島

登島並在參觀完後，務必前往旁邊的著名景點 長崎大浦天主堂商店街，

以及日本現存最古老的天主教建築大浦天主堂，這絕對是您不容錯過的選擇。

大浦天主堂 オオウラテンシュドウ

長崎県長崎市南山手町5-3

營業時間:

通常（3月～10月）8：30 ～ 18：00（拝観受付・最終入場は 17：30 まで）

冬季（11月～2月）8：30 ～ 17：30（拝観受付・最終入場は 17：00 まで）

門票費用資訊:

大人 中高生 小学 ￥1000 ￥400 ￥300

大浦天主堂商店街

長崎県長崎市南山手町

營業時間:依店家公告

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