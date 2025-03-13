這次北海道的行程，先在札幌住一晚，
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選擇入住早餐十分澎湃的船舶花園薄野飯店 VESSEL HOTEL Campana Susukino。
重點18歲以下小孩入住免費(不過6-12歲早餐另收費1200日圓)。
一年前就先在agoda 訂雙床房含大人兩客早餐，台幣約3千多元，很划算！
(查房價)
(入住日期 2024年7月)
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VESSEL HOTEL Campana Susukino距離薄野站步行約6-7分鐘，
附有立體停車場，附近有Lawson ，
算是鬧中取靜，離薄野鬧區或是貍小路都很近，吃飯血拼都很方便。
整體裝潢很溫馨，相當舒服~
大廳處有提供備品可供拿取、還有旅遊資訊DM可供查詢。
公共區域也有提供迎賓飲料，讓旅客可享用。
旁邊休憩區也相當舒適。
Check in時櫃檯人員還提到可以留mail加入會員，可以選禮物，
我們當場填了兩個人的email加入會員，選了泡麵跟薯條三兄弟。
這次入住的雙床房，房間大小約20平方米，
此房型很方便併床，風格有點無印良品風，兩大兩小睡起來很舒服()。
洗手台設置在外頭。
櫃子內放置小冰箱。
門口玄關處旁設置簡單的晾衣架。
浴室空間也不算小。
飯店內還有洗衣間、洗衣機與烘衣機的數量都不少，
很適合長途旅行時方便洗衣()。
亦有提供製冰機、飲水機與販賣機。
此外，VESSEL HOTEL Campana Susukino還有提供大浴場，
大浴場蠻寬敞的，重點很新，很舒服，還使用戴森吹風機！
隔天起床，馬上來享用早餐，
6-12歲小孩早餐另收費1200日圓
果然如大家超推薦的~
VESSEL HOTEL Campana Susukino的早餐真的十分澎湃!
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重頭戲就是VESSEL HOTEL Campana Susukino的早餐可以自製海鮮丼，
有干貝、甜蝦、鮭魚卵、生魚片，還有螃蟹可以吃！
一早就吃那麼豐盛的早餐，真的好滿足!
除了滿滿的海鮮之外，還有許多日式與西式料理可以選擇。
生菜沙拉、湯品、各式飲料也有提供。
特別的是早餐時間也還有提供甜點、冰淇淋與水果~有夠豐富！
難怪大家超推薦這家飯店的早餐 👍
不過用餐環境稍擠一點，而且有很高機率是要併桌的，
那天早上用早餐是坐長桌 需要跟陌生人併桌。
以上住宿心得分享給大家~
查札幌船舶花園薄野飯店VESSEL HOTEL Campana Susukino
目前最便宜的價錢與旅客的住宿評價
訂房連結：
札幌船舶花園薄野飯店VESSEL HOTEL Campana Susukino
地址： 札幌中央区南5条西6丁目16-1
電話：+81 115318111
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