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<一分鐘影評>

她與他，蘇州河畔初相識，舢舨舟船水漂搖，

飲盡人間愛喧囂，闇黑困頓情輾轉， 他卻辜負她一片真情意，

她憤而從橋上一躍而下，從此兩人，不見是見，見亦無見，

攝影師、美人魚、送貨員與富家千金，情緣輾轉愛比死更冷!，

中國第六代導演婁燁，於1998年拍攝的中國電影《蘇州河》，是繼《危情少女》(1994)、《周末情人》(1995)所拍攝的第三部作品，也是婁燁在2000年揚名國際影展的代表作，電影本身拿下了2000年「荷蘭鹿特丹國際影展最佳影片老虎獎」、「維也納國際影展費比西影評人獎」、「東京FILMeX影展最佳影片」，更被《時代雜誌》選為2000年年度10大電影，在台灣也是屢屢以不同的形式重新上映，上一回是5年前的2020年8月，以20週年經典修復版在台上映，今年台中映後座談，更邀得人在紐約的導演婁燁本人透過視訊與影評人鄭秉泓，一起與現場觀眾對談，在電影上映25周年後，得以再次感受由婁燁執導，周迅與賈宏聲領銜主演，2000年千禧年代，中國經濟正要起飛的社會變遷與人心輾轉。

電影《蘇州河》中的女主角，由周迅領銜主演，也是她初出茅廬的第一部電影處女作。當時尚未成名的導演婁燁，拍片預算極其有限可想而知，卻能獨具慧眼視英雌，找到了即使剛出道，演技便展現潛力，表現出色的周迅參與演出，

透過電影《蘇州河》講述的一段獨特的故事，一人分飾兩角的周迅、與2010年因故辭世的男主角賈宏聲，以及一位從頭到尾只獻聲不見人影的攝影師，娓娓訴說著一段發生在蘇州河畔攝影師、美人魚、送貨員與富家千金之間的生死情緣 ;

電影裡的東方明珠似近還遠，對每天忙著為生活奔波，在碼頭討生活的社會底層人們，如果東方明珠電視塔的繁華，象徵著他們一生渴求的未來，那麼蘇州河就象徵著現實世界裡，載著他們夢想破滅遠去的長河，電影中的旁白敘述者攝影師，男女主角送貨員馬達、富家千金牡丹與美美，則是為愛與生活奔波的縮影，四人面對著生活與愛情裡的夢想與理想，或許各自懷抱著不同的態度，但終究也只能是隨著蘇州河水載浮載沉，逐日悠悠遠去，遁入了一去不回的時間甬道，然後無影無蹤，水紋不驚的蘇州河，日復一日迎接也包容這些來去的靈魂。

電影《蘇州河》故事從攝影師，以第一人稱自我介紹，與倒敘劇情的方式開展，一一引出片中由周迅與賈宏聲飾演的兩女一男主角，深入描繪一段由美人魚牽起的情愛輾轉，由周迅一人分飾的牡丹與美美兩女，究竟是不是同一人? 導演婁燁一路賣關子，賣到了底才揭曉，出人意表的轉折與結局收場，讓人震驚也感受愛比死更冷的淒絕!

全片跟著男女主角的愛情分合，讓人明白了有時「不見是見見亦無見」，當生離死別到了最後，或許也只剩下「愛比死更冷」的淒美悲涼，蘇州河水冷，人心更冷，生命一旦消逝，即便是兩人曾經愛得如此轟轟烈烈，蘇州河畔，還在為生存所苦的人們，一切就「船過水無痕」，轉眼間就被世人所遺忘了!

金馬最佳導演婁燁經典作 《蘇州河（4K修復版）》Suzhou River: 4K Restoration 正式預告｜3/14 不見不散，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=o4YIFODXZF8

1998年，當年年僅24歲的周迅，初出茅廬毫無名氣，就貝婁燁一眼識中，在電影《蘇州河》片中擔綱挑戰一人分飾兩角(牡丹與美美)的高難度演出，但她在舉手投足之間面對鏡頭，卻毫無新人演出的生澀，她將性格迥然不同，同樣為情所傷的兩名女子詮釋得深刻入微，牡丹的青春無邪，美美的世故老練，兩人對於生活與愛情的心境輾轉，詮釋得絲絲入扣，出色的表現，也為她拿下入行以來首座電影獎，憑此片2000年在巴黎國際電影節封后，從此嶄露頭角星路大開，一路成名至今。

歲月如梭一轉眼已過25年，周迅始終專注在演員的領域發展，演出態度備受稱讚，體態也一直管理良好，不曾有過一絲懈怠，經過多年的耕耘努力，成為史上首位拿下海峽兩岸三地最高華人電影獎(台灣金馬獎、香港電影金像獎與中國電影金雞獎) 大滿貫三金后冠演員，得獎無數又不曾有過恃寵而驕，或是沾染任何花邊新聞，潔身自愛又不斷自我充實自我的她，可說是女性在演藝圈的清流與成功典範，值得許多有意走演藝圈這條路的後輩學習。

而飾演男主角馬達的賈鴻聲，1967年出生，不僅出生演藝家庭家學淵緣，又是中戲戲劇科班出身，長相高大挺拔，原本演藝前程似錦，早在1988年就以電影《銀蛇謀殺案》成名的他，因戲外半生飽受染毒嗑藥之苦，儘管幾番努力戒毒振作，想走出藥品的控制，終究因情路不順，於2010年7月5日18點左右，選擇了在北京市朝陽區安苑北里小區19號樓第14層跳樓自殺，墜樓身亡時年僅43歲，徒留影迷一片唏歔......

大周迅7歲的的他，在電影《蘇州河》片中，飾演一位沉默寡言，但對愛十分痴心堅持的送貨員，原本與富家千金牡丹偶識成了愛侶，卻鬼迷心竅地為錢綁架了她，牡丹從蘇州河畔橋上驚天一跳，也跳出了整部電影中，那種既寫實入世又奇幻出世的迷離氛圍，而賈宏聲在戲裡的表現可圈可點，與周迅之間的演出火花四射，兩人的精彩演出，讓原本因預算有限，在攝影取景、演員妝髮、道具佈景的缺失，得到了最有力的彌補粉飾 。

雖然這部電影當年因為在未通過中國大陸電影委員會審查前，就私自前往鹿特丹影展參展，而被中國政府當局列為禁片，至今未曾在中國上映過，導演婁燁還因此受罰兩年禁止拍片，但電影不僅在2000年獲得荷蘭鹿特丹影展(International Film Festival Rotterdam，簡稱IFFR)，以鼓勵新銳導演的金虎獎肯定，同時被《時代雜誌》(Time)選為10大電影之一。

如今事過境遷22年，從1994到2019長達25年之間，只拍了11部電影拍片量少質精的導演婁燁，之前看過了他的四部作品，包括《頤和園》(2006，影評請見「頤和園」---人性的善惡、家國的動亂，在性與愛的忠實與背叛中顛沛流離... )、《春風沉醉的夜晚》(2009，影評請見「春風沉醉的夜晚」--- 那一朵朵春風過後飄零的水中花。 )、《浮城謎事》(2012，影評請見 「浮城謎事」--- 死了一名大學女生之後 )與《推拿》(2014，影評請見「推拿」--- 愛的面前，盲與命的輾轉 )，多年來這位天生反骨，從不向中國政府與電影市場主流妥協彎腰的導演婁燁，儘管作品在中國屢屢被禁，他鏡頭下的中國時代變遷下的風貌，總是以他獨特的視野與說故事的方式呈現，透過不同城市中的小人物悲喜人生的輾轉，冷冽直指在過去這些年快速經濟成長下的中國，光怪陸離卻又真實腐敗的人性沉浮。

電影《蘇州河》拍攝的年代在1998年，中國經濟處於剛剛起飛的階段，一條養活也看盡許多平民百姓為生活奔波的蘇州河，河畔有多少趁亂打劫，藏污納垢的骯髒事，都透過了以第一人稱說故事的攝影師與鏡頭，以及這樁發生在蘇州河橋上水底的愛情悲劇，毫不留情地一一顯露了出來，點出了隱藏在看似一片大好的光明背後，其實還隱藏著許多不為人知的悲憐迷惘 ;

導演婁燁當年在拍片預算十分有限拮据的前提下，以別出心裁手搖鏡頭、不露臉的旁白敘述方式，藉由一段交錯現實與奇幻童話的動人愛情故事，以及大部份演員幾乎素顏上陣演出的克難方式，拍出了這部創意十足，一舉拿下導演與最佳新人，贏得國際囑目的電影《蘇州河》!

「我是一個攝影師，以靠幫人攝影維生，你可以在牆上看到我的呼機號碼，我甚麼都可以拍，婚禮聚會，連你上廁所做愛都行，只要你付錢就行! 不過，你要是不喜歡我拍的你，可別怪我，我早就跟你說過了，我的攝影機不撒謊…」--- 攝影師

在觀影的過程中，我一直對於片中攝影師所說的「我的攝影機不撒謊」深有所感，直覺或許在某種程度上，這也被視為是導演婁燁多年來創作最精要的一句總結，不管時代與人心如何變遷，當中國芸芸眾生因著經濟起飛，沉溺在無止盡的貪圖與算計，看不見中國本質的虛假脆弱時，導演婁燁透過從不撒謊的攝影機鏡頭下，忠實懇切又大膽碰觸中國禁忌題材，從電影《蘇州河》(1998)，觸及了綁架勒贖結夥搶劫與自殺的社會議題，《頤和園》(2006)中的六四天安門事件，到《春風沉醉的夜晚》(2009)的同性戀議題，挑動了中國政府禁忌的敏感神經，也難怪他的作品在中國全部被禁止上映。

「如果有一天，我走了，你會像馬達那樣找我嗎? 會啊! 會一直找嗎? 會會一直找到死嗎?

會，你撒謊。你不信，不信，像這樣的事情，只有愛情故事裡才有…」--- 美美與攝影師間的問答

關於片中宣稱自己的攝影機從不撒謊的攝影師，本人在面對情愛糾纏的輾轉中，卻少了男女主角馬達與牡丹的勇敢與執著，對美美關於承諾問話的遲疑，對情愛的堅持撒謊，其實不正是大多俗世紅塵男女面對愛情的心態，但說來諷刺，這樣平凡如你我的眾生，偏偏正因為他懂得迎合世道的人心遷變，反而成了片中唯一活得好好，能把故事繼續說下去的角色。

因為先看了導演婁燁量兩部後來的作品《頤和園》(2006)、《春風沉醉的夜晚》(2009)，以題材的格局與廣度，這兩部作品都可說是導演婁燁顛峰時期的創作，當時的他已經在國際揚名，拍片資金不虞匱乏，加上兩片表現同樣無懈可擊的演員，《頤和園》(2006)中的郭曉冬與郝蕾，《春風沉醉的夜晚》(2009)中的秦昊與陳思成，在整體成績上精彩程度，當然更勝1998年拍攝的電影《蘇州河》，但這也絲毫不傷及，作為導演婁燁與周迅初出茅廬的電影成名之作中的光芒。

看完了電影《蘇州河》，給我一種「不見是見，見亦無見，愛比死更冷」的深刻感懷，情愛世界裡無智者，不分性別、階級與年齡，愛情如河水，紅塵俗世中對愛癡迷的男女，總要有往愛情深淵縱身一跳的勇氣，才能綻放出迷人的水影淋漓，盡管那可能也是一瞬之間一流而過的感傷，但對於身在其中難以自拔的愛情男女而言，不管結局如何，都是他們不枉此生的領略，雖然愛情浮屠，如人飲水冷暖自知，勘不破貪嗔痴恨愛惡欲的紅男綠女，註定是要在其中載浮載沉，直到大江東去隱入無邊無際的大海方得解脫。

片中除了演員精湛的演出外，由德國音樂家 Jörg Lemberg為全片打造的配樂，還有海峽兩岸音樂人創作的電影主題片尾曲與插曲，也幫電影加了不少分，主題曲插曲還有兩大亮點，一首是在片中由周迅緩緩吟唱的電影《蘇州河》經典修復版片尾曲「恍惚的眼前」，詞曲由竇鵬一手包辦，他是王菲前前夫竇唯的堂弟，與年少的周迅曾有過一段情，可惜男方最後捨棄了這段感情，但從詞曲搭配中電影中打造的氛圍，更幫電影與周迅的演出加深了觸動人心的氛圍。

電影《蘇州河》片尾曲「恍惚的眼前」，詞曲 : 竇鵬，影片引用自https://www.youtube.com/watch?v=pyfyHs8udaE

3/14-16《蘇州河》在台北光點華山共有5場映後座談，參加的朋友歡迎跟蘇州河燈片拍照打卡!

<2025/0𝟑/𝟏𝟓台中王牌映画影人特別場>

放映時間｜03/15 (六) 20:05

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王牌映画導演特別場恕無法兌換海報



映後對談：婁燁 X 鄭秉泓



這次映後，我們將遠端連線身在紐約的金馬獎最佳導演 #婁燁 ，並由知名影評人 #鄭秉泓 現場主持，將與影迷們一起暢聊電影！

無論是導演的創作想法、電影中的細節，還是你最想知道的幕後故事，都歡迎來現場一起交流！



〔影評人介紹〕

鄭秉泓，影評人，現為高雄電影節節目總監，《台灣電影愛與死》、《台灣電影變幻時：尋找台灣魂》作者。電影評論文字散見於網路媒體及報章雜誌。

2025/03/14（五）起，凡於全台上映戲院首週場次購買《蘇州河》電影票乙張，即贈蘇州河25週年新版A3海報乙張，此次光點華山映後座談場次，前景娛樂特別準備了限量版霧面質感打火機，低調消光霧面手感，有黑紅兩色可選，簡約又帶著點台味和文青風格，無論是收藏還是日常使用都超適合



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<電影本事>

送貨的馬達因緣際會接下了接送少女牡丹的工作，兩人日生情愫，然而馬達卻受朋友唆使綁架了牡丹，令牡丹絕望跳河。5年後，出獄的馬達在酒館遇見了一名和牡丹長得一模一樣的女子美美，美美對牡丹的事毫不知情，馬達則決心一定要找到牡丹……

蘇州河

出品國家：中國

電影語言：中文

電影類型：愛情/劇情

上映日期：2025年3月14日

電影片長：1時20分

發行公司：Flash Forward Entertainment 前景娛樂

IMDb分數：7.4

電影導演：《頤和園》《春風沉睡的夜晚》《浮城謎事》《推拿》婁燁

領銜主演：

周迅飾演牡丹與美美

賈宏聲飾演馬達

攝 影：王昱

配 樂：Jörg Lemberg

主 題 曲 ：「恍惚的眼前」，詞曲 : 竇鵬

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(註)

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