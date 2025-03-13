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［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療癒！

善導寺美食 捷運美食 雙月食品社 濟南店 more
2025-03-13 16:50:00 文字：只是一杯溫可可
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只是一杯溫可可

只是一杯溫可可

哥拉拉麵 的複本 的複本 的複本 的複本 的複本 的複本.png

 店家資訊  ：雙月食品社 濟南店

 付款方式  ：點餐機付款、LinePay、信用卡

 營業時間  ：每天 11:00–14:00, 17:00–20:00

地址：100台北市中正區濟南路一段7號1樓

電話：02 3393 8952 不接受訂位，只能現場候位，全部到齊才能入場

＂外送＂：UberEat

＂菜單＂：https://www.moonmoonfood.com/CISTopic?g=S00012

 GOOGLE 地圖  ：https://maps.app.goo.gl/ee62n6Wn4rZsb4Bi8

                               距離善導寺捷運站1號出口 400M 走路6分鐘

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

台北的美食何其多，但如果你想要喝一碗能讓靈魂飛升的湯，那就不能錯過「雙月食品社」。這次我們來到濟南路的雙月食品社濟南店，準備來場湯品療癒之旅！

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

點餐流程真的是我首次看到規定這麼的嚴格，抽號碼牌沒用要全到才能進去，所以我下公車是火力全開用跑的跑道＂雙月＂的

店面環境｜簡約又高級，喝湯也要有儀式感

店內裝潢走的是簡約木質風，乾淨明亮，讓人有種「我來這裡不只是吃飯，還是在進行身心靈淨化」的錯覺。座位數不多，但翻桌率頗高，不管怎麼樣，湯就是要趁熱喝，等一下又如何？

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

不光是抽號碼牌就好～我一到就可以進場，首先不是店員帶位入場，而是要到點餐機去點好餐！

這時間真的是給他壓縮的一分一秒都不浪費，就可知他的生意多好了

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

終於給他進到店內了，我們點好餐進到店內等候區，我的天～看到滿滿的人還在裡面兩台點餐機點餐，我太喘了！忘記拍照等候區的樣子

店面環境｜簡約又高級，喝湯也要有儀式感

店內裝潢走的是簡約木質風，乾淨明亮，讓人有種「我來這裡不只是吃飯，還是在進行身心靈淨化」的錯覺。

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

座位數不多，但翻桌率頗高，不管怎麼樣，湯就是要趁熱喝，等一下又如何？

要知道能拍到這張空位有多難嗎？還不是我的位子

我跟朋友是兩位，他是用透明隔板給我們隔起來的～

對面有人早已在吃了，不方便拍照

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

要把剛剛點餐的單子壓在這下面，好給店員上菜後劃掉做紀錄

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

我拿好筷子跟辣椒醬油回到座位，就開始上菜了

［善導寺］雙月食品社濟南店｜喝湯就像在做SPA，靈魂瞬間被療

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雙月食品社 濟南店

phone02-33938952
place台北市中山區濟南路一段7號1樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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