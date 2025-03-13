＂ 店家資訊 ＂ ：雙月食品社 濟南店

＂ 付款方式 ＂ ：點餐機付款、LinePay、信用卡

＂ 營業時間 ＂ ：每天 11:00–14:00, 17:00–20:00

＂地址＂：100台北市中正區濟南路一段7號1樓

＂電話＂：02 3393 8952 不接受訂位，只能現場候位，全部到齊才能入場

＂外送＂：UberEat

＂菜單＂：https://www.moonmoonfood.com/CISTopic?g=S00012

＂ GOOGLE 地圖 ＂ ：https://maps.app.goo.gl/ee62n6Wn4rZsb4Bi8

距離善導寺捷運站1號出口 400M 走路6分鐘

台北的美食何其多，但如果你想要喝一碗能讓靈魂飛升的湯，那就不能錯過「雙月食品社」。這次我們來到濟南路的雙月食品社濟南店，準備來場湯品療癒之旅！

點餐流程真的是我首次看到規定這麼的嚴格，抽號碼牌沒用要全到才能進去，所以我下公車是火力全開用跑的跑道＂雙月＂的

店面環境｜簡約又高級，喝湯也要有儀式感

店內裝潢走的是簡約木質風，乾淨明亮，讓人有種「我來這裡不只是吃飯，還是在進行身心靈淨化」的錯覺。座位數不多，但翻桌率頗高，不管怎麼樣，湯就是要趁熱喝，等一下又如何？

不光是抽號碼牌就好～我一到就可以進場，首先不是店員帶位入場，而是要到點餐機去點好餐！

這時間真的是給他壓縮的一分一秒都不浪費，就可知他的生意多好了

終於給他進到店內了，我們點好餐進到店內等候區，我的天～看到滿滿的人還在裡面兩台點餐機點餐，我太喘了！忘記拍照等候區的樣子

店面環境｜簡約又高級，喝湯也要有儀式感

店內裝潢走的是簡約木質風，乾淨明亮，讓人有種「我來這裡不只是吃飯，還是在進行身心靈淨化」的錯覺。

座位數不多，但翻桌率頗高，不管怎麼樣，湯就是要趁熱喝，等一下又如何？

要知道能拍到這張空位有多難嗎？還不是我的位子

我跟朋友是兩位，他是用透明隔板給我們隔起來的～

對面有人早已在吃了，不方便拍照

要把剛剛點餐的單子壓在這下面，好給店員上菜後劃掉做紀錄

我拿好筷子跟辣椒醬油回到座位，就開始上菜了

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