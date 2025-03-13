今天和我的大學同學們來個畢業後的聚餐～中午我們相約來到一間藏在巷弄裡的超隱密日料店「小椿食堂」。聽同學說，這間可是她們家的私房愛店，已經吃了好幾年！自從他們搬到東寧路後更近更常吃了，這次說什麼都要帶我們來嚐嚐！

▼一走進小椿食堂，馬上被那股小巷裡的老宅氛圍給吸引，柔和的燈光，還有那種讓人感覺很放鬆的家庭式氛圍，已經開始期待等等的日式料理大餐了～

▼蠟筆小新公仔超可愛！

▼整面的灌籃高手海報，相信如果我老公有來，看了一定也很懷念，青春情懷～

▼送好禮活動！

✅三選一完成：

1.粉絲專頁按讚打卡

2.google五星評論

3.當月壽星

✅二選一好禮：

沙瓦飲品或松露薯條

▼滿千送日式炸豆腐～下次使用

日本料理陸續上菜～

因為只有老闆老闆娘兩人作業，加上現點現做，餐點不會咻咻咻快速上完，適合悠哉用餐～

照燒雞腿定食

▼雞腿肉質鮮嫩，外皮烤得金黃酥脆，刷上鹹甜適中的照燒醬一起烤製，每一口都讓人超滿足，搭配清爽的生菜和熱騰騰的香鬆飯，簡直是絕配，而且肉量十足，吃完超有飽足感。

酥炸牡蠣定食

▼日本牡蠣顆顆飽滿，外皮炸得金黃酥脆，一口咬下，鮮甜的牡蠣汁在口中爆開，海鮮美味到不行！搭配小椿食堂的特製松露醬，獨特的松露香更是讓人欲罷不能～

定食的副餐們

▼蒸蛋滑嫩順口，口感綿密，每一口都充滿了蛋香和高湯的鮮甜。

▼和風沙拉清爽開胃，蔬菜新鮮翠綠，不僅能開胃，還能均衡一下飲食！

▼味噌魚湯裡面還有不少的魚肉，還有豆腐、海帶等配料，日式定食搭配一口熱騰騰的味噌魚湯，超級舒服！

▼香鬆飯粒粒分明，口感Q彈，撒上鹹香的香鬆，簡單又美味，搭配定食主餐一起享用～

鰻魚丼飯

▼鰻魚烤得油亮誘人，肉質軟嫩，而且好厚好大一塊！跟我的手掌一樣大耶！

蒲燒醬汁鹹甜適中，搭配熱騰騰的白飯，簡直是人間美味！每一口都充滿了鰻魚的香氣和醬汁的甜味，鰻魚底部還有厚煎蛋，讓人忍不住一口接一口，吃起來超級滿足der！

綜合生魚片

▼來吃日本料理一定要點的生魚片～綜合的鮭魚、鮪魚、旗魚，每一種生魚片口感鮮甜。

炸蝦天婦羅

▼炸蝦天婦羅外皮酥脆，蝦肉Q彈，除了炸蝦，其他搭配的種類也很豐富，有大香菇、茄子和櫛瓜，新鮮多汁！

海苔壽司

▼簡單主食也可以選擇海苔壽司，醋飯Q彈，海苔酥脆，內料飽滿。

松露薯條

（我是當月壽星！）

▼隱藏版菜色～活動限定好禮，菜單上沒有這道菜哦！

薯條炸得金黃酥脆，配上濃郁的特製松露醬，好唰嘴，忍不住一根一根接著吃。

日式炸豆腐

（同學有招待券，可見真的是常來吃～）

▼炸豆腐外皮酥脆，內裡軟嫩，搭配鹹甜醬汁和柴魚片，口感層次豐富。

真是一次超棒的日式料理體驗！從溫馨舒適的老宅氛圍，到每一道精心製作的美味佳餚，都讓人感受到小椿食堂的用心和對料理的熱情。

特別要推薦的是他們的酥炸牡蠣定食、鰻魚丼飯、生魚片，新鮮飽滿！好禮限定的隱藏版松露薯條更是驚喜滿滿，讓人感受到滿滿的幸福感！吃炸物就是幸福～

如果你也喜歡日式料理，想要找一間氣氛溫馨、餐點美味的餐廳，推薦可以來小椿食堂嚐鮮看看！

小椿食堂

地址：台南市東區東寧路120巷11號

營業時間：12:00-14:30、17:30-22:00

電話：06 223 2598

粉專：https://www.facebook.com/kotsubaki

▼ 照片右邊巷子小路進去，直走會看到小椿食堂的立牌～

▼ 停車資訊，開車的朋友可以停在這裡～

（明新食品旁邊教會的巷子進去）

地址：台南市東區東寧路15巷48號

地圖：https://maps.app.goo.gl/EMvZmBdVSEZwsePe8