麻辣囍室，真的是一家CP值爆表的火鍋店，不只讓你宜蘭吃到飽吃到撐，連高級貨都沒在跟你客氣的啦！這邊有美澳雙和牛、超鮮的台日頂級海鮮，像是生食級干貝、胭脂蝦、三點蟹通通任你吃，更誇張的是，連牛舌跟少見的雞佛、豬腦都敢給你無限量供應，是不是聽到就流口水啦。

而且啊，他們家還有超讚的和牛壽司，以及牛舌燉咖哩、阿嬤的滷肉飯可以讓你飽到天靈蓋，飲料跟啤酒也是無限暢飲喔，帶小朋友跟毛小孩來也很OK，他們是親子寵物友善餐廳，還有寵物的專屬套餐耶，是不是超貼心，你沒看錯，這麼頂級的享受，竟然千元有找，老闆真的是佛心來著。

麻辣囍室｜交通位置

地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段315號

電話：039381488

時間：12:00–15:00、17:00–22:00（13:00、20:00為最後收客時間）

官網：Facebook ｜ 菜單

他們在女中路二段上，不過用餐時間車位比較難找，可以停在附近的李科永圖書館停車場、城市車旅停車場 宜蘭清標站，或是俥亭停車宜蘭校舍停車場，走路過去不用五分鐘就到囉。

店裡的裝潢也很有特色，走的是濃濃的中國風，感覺就像在皇室藥膳火鍋店用餐一樣，連櫃檯都設計得很像藥櫃。

建議大家可以先在inline線上訂位，他們收現金跟信用卡喔。

飲料、冰淇淋、火鍋沾料、牛舌燉咖哩、滷肉飯都是自己去拿，讓你愛吃多少就吃多少。

那個牛舌燉咖哩跟阿嬤的滷肉飯，我個人覺得很有誠意，尤其是牛舌燉咖哩，一定要試試看，我超喜歡的 。

們連火鍋沾醬的黃金比例都幫你想好了，照著調準沒錯！像我朋友就超愛萬能醬料，沙茶醬加香菜一定要加爆。我則是喜歡可以沾肉的芝麻花生香辣粉，也很讚

主食除了白飯，還有冬粉、麵線、韓式拉麵可以選，他們的韓式拉麵丟到麻辣鍋底煮，真的是絕配，推爆！

飲料的選擇也超多，像我們怕胖的就狂喝氣泡水，但如果你想要喝啤酒喝到爽，就別客氣啦，因為有生力啤酒無限暢飲，這樣怎麼還有肚子裝其他飲料啦，根本浪費胃容量！

冰淇淋的部分也很厲害，有Cold Stone跟泰國明果頂級冰淇淋兩種品牌可以選。

店裡的風格是走中式復古風，牆上還有很多有趣的Slogan。

連廁所都超有梗，而且很貼心，怕你吃完火鍋味道太重，還提供頭髮造型用品、除臭噴霧跟漱口水耶！

誇張的是，他們竟然還有Dyson吹風機，誰會在火鍋店洗頭啦，真的是太謎了！

店裡掛著大紅燈籠，還有藥牌牆，整個就是濃濃的藥膳食補感覺，連碗盤都很復古。

他們家的吃到飽有三種價位，分別是498、798、998加一成服務費。湯底總共有九種，其中三種不用另外加錢，是台式經典麻辣鍋、大骨濃白湯、日式昆布鍋。其他的湯底就要加價50到100元不等。加50元可以升級東北酸白菜鍋、麻辣牛奶鍋、酸甜番茄湯、藥膳養生湯；加70元可以升級日式厚牛奶；加100元可以升級重慶麻辣老火鍋。

不誇張，我們才點一下，桌子就擺滿滿了，所有998元價位的食材都上桌，真的超多。連小朋友看到都傻眼。滿滿的美澳雙和牛、頂級台日海鮮，還有串串跟熟食料理。比較特別的是他們有提供雞佛、豬腦花、大刀腰片，這些在一般的吃到飽店很少見耶，美國見島和牛雪花、M9和牛、M9澳洲和牛霜降、黑牛上腦邊加鮮牛舌等等，各種美澳和牛都是必點，直接點爆！

我個人推薦可以點台式經典麻辣鍋、大骨濃白湯跟酸甜番茄湯（加50元），尤其是大骨濃白湯，送上來的時候超華麗，店員會用老茶壺裝著，先放乾冰再倒湯底，整個仙氣十足，超好拍的，賓士鍋一次可以選三種湯底，感覺很划算，麻辣湯底煮肉跟麵都很讚，海鮮的話配大骨濃白湯跟酸甜番茄湯很搭。你還可以另外加點麻辣豆腐跟豬血，丟到麻辣鍋裡面一起煮更夠味。

大概涮個五分熟就可以吃了，油花豐富，肉質軟嫩，雪花分布均勻，真的超好吃。

中間那個就是豬腦花跟雞佛，旁邊是大刀腰片，上面滿滿的海鮮，CP值真的高到破表！

三星蔥滑牛串也是他們家才有的喔。他們的雞佛真的很大顆，豬腦花看起來也很新鮮，視覺效果很震撼。

998元的價位還有啤酒喝到飽，是使用生力啤酒。

熟食類我推薦一定要點炙燒牛舌握壽司，超讚的！還有炸銀絲卷佐煉乳、酥炸湯圓、花生湯圓這些點心。

看到酥炸湯圓就覺得很有吃辦桌的懷舊感。裡面包著鮮蝦魚漿的油條也很特別，可以試試看。甜湯有花生跟芝麻兩種口味。

他們還有專人剝蝦殼的服務，超貼心！更誇張的是，他們竟然有提供狗狗可以吃的水煮肉塊，而且是真的歡迎寵物進去用餐喔！

我們去的時候剛好看到一隻很可愛的牧羊犬在餐廳裡面陪主人吃火鍋，畫面超溫馨。

最好笑的是我乾兒子超愛他們家的和牛，一直跟媽媽搶著吃，真的是識貨的小吃貨！



連加湯都很有儀式感。我還是要大力推薦一下他們的麻辣湯底，煮韓式拉麵真的夭壽好吃。

這家店真的太划算了，這種等級的食材如果在北部，肯定要一千五起跳吧！？但在這裡原價千元有找，就算加上一成服務費，也才一千出頭，CP值真的高到炸裂。

麻辣囍室

地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段315號

電話：039381488

時間：12:00–15:00、17:00–22:00（13:00、20:00為最後收客時間）

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