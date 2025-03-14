今天要跟大家分享一間我早就聽說超多觀光客喜歡的台北車站麻辣鍋店，就是這間「瓦法奇朵-W.麻辣Bar」，身為一個麻辣鍋控，這次終於有機會來好好品嚐一下，如果你是跟壽星朋友一起來吃這間台北車站麻辣鍋，那真的是賺到啦，因為瓦法奇朵麻辣Bar有一個超讚的生日優惠餐廳活動，壽星本人幾歲就送你幾隻蝦子或干貝，是不是超霸氣，快點看看你身邊有沒有最近要過生日的朋友，趕緊約起來吃這間超值的台北車站麻辣鍋、享受生日優惠餐廳的好康吧。

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「瓦法奇朵-W.麻辣Bar」地點超方便的，就在台北車站附近，搭捷運的話，直接坐到台北車站，然後從Z4出口走出來，大概走個5分鐘就到啦，如果你是開車來的，附近也有不少停車場可以停車，不用擔心找不到位子喔。

一到「瓦法奇朵-W.麻辣Bar」的店門口，你一定會注意到一隻超吸睛的立體龍蝦，很特別吧！

店裡面的裝潢走的是時尚路線，整個空間是長條型的，非常乾淨明亮。說真的，這裡一點都不像一般的火鍋店，反而更像是氣氛很棒的咖啡廳耶。

醬料區的白飯還是讓你吃到飽喔 !

「瓦法奇朵-W.麻辣Bar」的餐點選擇非常豐富，除了火鍋料之外，還有很多熟食跟特色菜可以點來吃喔 。

湯頭總共有四種可以選，分別是麻辣鍋、酸菜白肉鍋、香純牛奶鍋跟大骨湯。我這次選的是麻辣鍋小辣加上香純牛奶鍋。你看這個鍋子是不是超級霸氣，兩邊都是龍頭的造型，光看就覺得很厲害。

麻辣鍋裡面有滿滿的豆腐跟鴨血，滷得超入味超好吃，吃不夠還可以跟服務人員說，他們會再幫你加喔！ 這個香純牛奶鍋，聽說是店家用新鮮牛奶加上奶粉調配出來的，裡面也有加豆腐。

肉品-頂級台灣梅花豬$168&U.S.Choice雪花牛$268

如果你是不吃牛肉的朋友，那我跟你說，他們家的頂級台灣梅花豬你絕對不能錯過！ 肉質Q彈又好吃，而且完全沒有豬肉的腥味，我一個人就默默吃掉一整份。雪花牛的油花分布超美的，吃進嘴裡可以感受到那種滑嫩的口感，讚啦！

手工漿-手工蝦滑$223

這個手工蝦滑我真的要大推一下， 真的是真材實料到不行，每一口都吃得到Q彈的蝦肉，超級好吃。

手工特色丸子/火鍋料-南瓜起司丸(4顆)$138&蔥燒章魚丸(6顆)$138&松露起司丸(5顆)$108

吃火鍋怎麼可以少了丸子，我個人超愛裡面有包餡的丸子，所以一口氣點了三種口味。

南瓜起司丸 咬開之後濃濃的南瓜味馬上衝出來，如果你是南瓜控，這個你絕對要點來吃吃看。

蔥燒章魚丸 這根本就是章魚小丸子本人啊！咬下去滿滿的都是章魚肉，加上蔥花點綴，讓口感更有層次，不過要小心喔！會噴汁，像我就不小心被燙到了啦。

松露起司丸 ~ 這三款丸子裡面我最愛的就是這個口味，一樣要小心燙口喔，因為裡面包了滿滿的起司，咬開後還會有牽絲的起司跑出來。

四川菜-口水雞$258

他們家的口水雞是屬於微辣的口感，可以吃到雞肉的鮮嫩。

炸魚皮

炸魚皮這道菜也蠻特別的！ 咬下去第一感覺是外皮超級酥脆，接著就是魚皮的油脂香氣，是很特別的一道菜。

烏梅汁$128

他們家的烏梅汁是一大壺的，份量蠻多的，兩個人一起喝一壺就夠了。酸酸甜甜的口感，讓吃了麻辣鍋的嘴巴瞬間清爽很多。

甜點 ~ 四川涼粉

這個甜點也很特別，QQ的涼粉裡面加了黑糖，吃起來很清爽。

重點來了！只要你們這桌消費金額滿$1300，當月的壽星只要出示證件，就可以享有： ★ 壽星幾歲就送幾隻蝦子或干貝 ★ 還會送同桌的每一位美人一杯「馬德里焦糖冰淇淋」 你別看那個干貝好像小小的，吃起來可是超級鮮甜美味的。壽星生日送的蝦子，店家還很貼心地把蝦鬚都剪掉了，吃起來肉質鮮甜Q彈，會讓人忍不住一隻接一隻，停不下來耶！

「瓦法奇朵-W.麻辣Bar」不只用餐環境很舒適，服務人員也都很親切，食材更是新鮮美味。

壽星生日還有這麼棒的生日蝦可以拿，這種好康怎麼可以錯過呢？ 快點帶上當月壽星的親朋好友一起來吃生日蝦吧！ 如果這個月沒有壽星也沒關係喔！ 凡是提前訂位，就送你一份精氣蛤蜊盤，訂位人數一位就送10顆，兩位就送20顆，以此類推（這個活動不能跟生日蝦的優惠一起用喔）。

瓦法奇朵-W.麻辣Bar 店家資料

瓦法奇朵-W.麻辣Bar

電話 : 02-2311-0215

營業時間 : 週一 ~ 週日 11:30 - 22:00

地址 : 台北市中正區信陽街29號

FB粉絲團 : https://www.facebook.com/waffogatotaipei/

IG : https://www.instagram.com/waaafu_gd/

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