在捷運市政府站旁，從中午11點半，營業到凌晨2點半，餐點有經典螺螄粉、乾撈螺螄粉，如果不吃辣的話，可以點南京老鴨湯粉，口味介於正宗道地與台灣人可接受的範圍之間，而且份量很大，料也超級多，一份才一百多元真的不貴，也可依喜好加購不同配料

撰文。拍攝／呂萱萱

捷運市府站4號出口，步行約二分鐘可到

螺螄福的外觀及內用空間，都充滿了古色古香的中國風，佈置真的滿美的，好適合拍網美照ＸＤ

店內有提供開水，若覺得餐點不夠辣的話，也有辣油可添加

今天我一個人來用餐，點了經典螺螄粉，另外加購老油條、炙燒豬五花

裡面的配料相當多，有酸筍、 酸豆、木耳、花生、炸腐皮、鵪鶉蛋、鴨肉丸、鮮嫩青菜柳州米粉…等

米粉很Ｑ，咬起來有脆度，感覺有點像義大利麵，吸附湯汁真的很夠味

雖說這是一份重口味的餐點，但跟其它螺螄福相較之下，口感比較符合台灣人，湯頭不會臭，酸香而不膩，非常有特色

加購點的炙燒豬五花，實在有夠香的！皮有點微焦，肉質好嫩，記得沾湯汁一起吃，風味十足！

老油條也是必點，一定要把它完整的浸泡在湯裡，吸飽湯汁再一口咬下，比麻辣鍋吃法還讚

小菜也非常有特色，如上圖的麻辣皮蛋豆腐，有椒麻味，其實不會太辣，很清爽，讓人一吃就愛上

麻藥鵪鶉蛋：浸泡在鮮香味美的醬汁中，口感微辣好開胃

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