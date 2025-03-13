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台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道

2025-03-13 18:47:00 文字：柚香魚子醬
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柚香魚子醬

柚香魚子醬

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道

搬來台中工作近10年，聽聞這間「RISO RISO里頌地中海餐酒館」許久，最近終於有機會來嚐鮮啦！前身為擁有近20年深厚底蘊的義法料理餐廳，現專注於地中海料理的鮮美原味呈現；今年2月份推出的新菜色，從開胃菜、前菜、主菜、海鮮到甜點都不難吃得出實力，隱身於2樓的品牌更能滿足「以酒佐餐」的味覺嚮往，如果想要來趟地中海美食之旅，不妨可以專程造訪～

RISO RISO里頌地中海餐酒館環境

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道RISO RISO里頌地中海餐酒館位在審計新村與草悟道旁，有著藍白配色的店面外觀，果然相當符合地中海的風格呢～

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道 台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道整間餐廳的環境清新溫暖，同時還結合了許多花草等森林系元素，打造出輕鬆愜意的用餐氛圍。

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道這裡的營業時間為11:30–14:30、17:30–21:30，中午時段有提供商業午餐，而且不分平假日都有供應！偷偷說～2樓還隱藏了一個不少夜貓子的秘密基地哦～

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道整體的座位數算是不少，不僅可提供如小型公司行號合適的10-20人座位，也能提供30-50人左右的場地，甚至提供客製菜單也沒問題！如需麥克風、投影機等設備可洽詢服務人員，過往也有小型婚體、品酒搭配活動在這裡舉辦。

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道

手工布拉塔起司/甜菜根覆盆莓優格

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道我們點的開胃菜是手工布拉塔起司與甜菜根覆盆莓優格的組合，布拉塔起司飽滿圓滾滾的模樣超可愛，外層是瑪茲瑞拉起司，內裡則是絲綢乳酪，咬下可以感受到雙重起司的豐富口感；細緻滑順又帶點獨特的嫩Q層次，同時還伴隨著淡淡的奶香。

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道旁邊搭配的主廚自製醬汁也很加分，是酸甜交織的覆盆莓優格醬汁，有著水果的馥郁甜香，以及優格的酸感，吃起來特別爽口開胃！

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道

西班牙煙燻紅椒蒜味蝦

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道如果喜歡稍重一點的口味，這道西班牙煙燻紅椒蒜味蝦也是不錯的選擇，整道不但足足有十隻蝦子，重點是肉質飽滿緊實；醬汁則是以橄欖油搭配蒜頭去提煉出香氣，使得蝦子吃起來蒜香四溢，單吃就相當入味～

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道隨餐還會搭配麵包，可以沾取醬汁一同品嚐，入口蒜香飽滿又不刺激，甚至還帶點微微的辣度，特別勾人食慾。

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拿坡里辣味蕃茄燉牛肚

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道魚編自己本來就蠻愛吃牛肚，但實在沒想到里頌的燉牛肚份量真的給得有夠多，而且每塊都不小，吃起來格外有Q彈的爽感，超級過癮的啦！

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道以新鮮蕃茄燉煮牛肚至軟嫩入味，再搭配上甜椒醬與青醬，香氣層次豐富又開胃，以麵包沾醬更是讓人忍不住一口接著一口。

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海鮮燉飯

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道海鮮燉飯可以說是里頌的招牌菜之一，除了海鮮份量給得大方，而且選用的是正統的義大利米，所以吃起來不但香氣十足，口感也相當滑潤彈牙。

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道燉飯是以蝦子、魚與番茄燉煮的海鮮高湯去做調味，讓米飯本身吸飽了海鮮與蔬果的甜味，伴隨著晶瑩誘人的鮭魚卵一同入口，嗶嗶啵啵的爆汁口感層次還蠻驚喜的！

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道現烤的海鮮也不馬虎，有整隻彈牙的鮮蝦、大顆鮮美的北海道干貝、肥嫩飽滿的蛤蜊，以及Q彈厚實的透抽，多重海味一次就能滿足！

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手工貝殼麵 / 鮮蝦 / 開心果羅勒青醬

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道有別於外面一般的麵條，這款手工貝殼麵是由主廚自製，嫩口滑順又格外彈牙，是小朋友也會很愛的口感！表面點綴的蝦頭也另外經過酥炸，可以直接享用哦～

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道在口味方面也很有意思，是以開心果做的青醬，好吃又不失爽口，除了帶點開胃的微微辣度，不時還能吃到堅果碎迸發出來的獨特香氣，吃過真的很難讓人不愛上！

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RISO市場現流魚 

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道市場現流魚的種類沒有固定，可以提前詢問服務人員，整道菜色會先將魚送入烤箱烘烤，再淋上主廚自製的蛤蜊酸豆醬汁，提襯出魚肉本身的鮮美風味；魚肉肉質還蠻細緻，加上魚刺不多，享用起來也很方便。 

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道擺盤同時搭配了鷹嘴豆，另外還附上了柚子胡椒，微鹹又帶點微辣，結合清爽的辛香，讓本就鮮美的魚肉更多了一股獨特的滋味。

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道手工提拉米蘇

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道飯後自然也不能錯過他們家的招牌甜點！我們本身就是提拉米蘇控，發現蛋糕上頭竟有一小管濃縮咖啡，對這帶有巧思的「大人味」更是感到驚喜！

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道里頌的提拉米蘇口感算偏濕軟，本身有著咖啡與萊姆酒的苦甜香氣，按入濃縮咖啡後更顯醇厚濃郁，迷人苦香再帶點微微的甜度，特別讓人欲罷不能啊～

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道rizy│隱身在2樓的台中酒吧、台中餐酒館 

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道對於這趟在里頌的地中海美食之旅還感到意猶未盡嗎？其實在2樓還隱身了一間「rizy」，本身不僅是間酒吧，同時也是間餐酒館～

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道有別於1樓清新森林系的路線，2樓走的是慵懶舒適的英倫風格，除了可以來杯調酒放鬆一下，我們這次試了不少道里頌的新菜色，其實也很適合以酒佐餐呢！(未滿18歲請勿飲酒)

台中市西區擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇，台中西區近勤美、審計新村與草悟道rizy的營業時間為平日的18:30–01:00、假日的18:30–02:00，公休日可至rizy ig 粉專確認 (3月份公休日為每週二與週三)，餐期期間18:30-20:15，坐樓上座位可以點樓下的餐點，坐樓下座位也可以點樓上的調酒，喜歡地中海美食與調酒的朋友可別輕易錯過囉！

 

RISO RISO 里頌地中海餐酒館
營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30
電話：04 23016599
地址：台中市西區向上路一段79巷56號
粉絲專頁：RISO RISO 里頌地中海餐酒館

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phone０４-2301-6599
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美味度
4.94
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.94
CP值
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