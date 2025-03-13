搬來台中工作近10年，聽聞這間「RISO RISO里頌地中海餐酒館」許久，最近終於有機會來嚐鮮啦！前身為擁有近20年深厚底蘊的義法料理餐廳，現專注於地中海料理的鮮美原味呈現；今年2月份推出的新菜色，從開胃菜、前菜、主菜、海鮮到甜點都不難吃得出實力，隱身於2樓的品牌更能滿足「以酒佐餐」的味覺嚮往，如果想要來趟地中海美食之旅，不妨可以專程造訪～

RISO RISO里頌地中海餐酒館環境

RISO RISO里頌地中海餐酒館位在審計新村與草悟道旁，有著藍白配色的店面外觀，果然相當符合地中海的風格呢～

整間餐廳的環境清新溫暖，同時還結合了許多花草等森林系元素，打造出輕鬆愜意的用餐氛圍。

這裡的營業時間為11:30–14:30、17:30–21:30，中午時段有提供商業午餐，而且不分平假日都有供應！偷偷說～2樓還隱藏了一個不少夜貓子的秘密基地哦～

整體的座位數算是不少，不僅可提供如小型公司行號合適的10-20人座位，也能提供30-50人左右的場地，甚至提供客製菜單也沒問題！如需麥克風、投影機等設備可洽詢服務人員，過往也有小型婚體、品酒搭配活動在這裡舉辦。

手工布拉塔起司/甜菜根覆盆莓優格

我們點的開胃菜是手工布拉塔起司與甜菜根覆盆莓優格的組合，布拉塔起司飽滿圓滾滾的模樣超可愛，外層是瑪茲瑞拉起司，內裡則是絲綢乳酪，咬下可以感受到雙重起司的豐富口感；細緻滑順又帶點獨特的嫩Q層次，同時還伴隨著淡淡的奶香。

旁邊搭配的主廚自製醬汁也很加分，是酸甜交織的覆盆莓優格醬汁，有著水果的馥郁甜香，以及優格的酸感，吃起來特別爽口開胃！

西班牙煙燻紅椒蒜味蝦

如果喜歡稍重一點的口味，這道西班牙煙燻紅椒蒜味蝦也是不錯的選擇，整道不但足足有十隻蝦子，重點是肉質飽滿緊實；醬汁則是以橄欖油搭配蒜頭去提煉出香氣，使得蝦子吃起來蒜香四溢，單吃就相當入味～

隨餐還會搭配麵包，可以沾取醬汁一同品嚐，入口蒜香飽滿又不刺激，甚至還帶點微微的辣度，特別勾人食慾。

拿坡里辣味蕃茄燉牛肚

魚編自己本來就蠻愛吃牛肚，但實在沒想到里頌的燉牛肚份量真的給得有夠多，而且每塊都不小，吃起來格外有Q彈的爽感，超級過癮的啦！

以新鮮蕃茄燉煮牛肚至軟嫩入味，再搭配上甜椒醬與青醬，香氣層次豐富又開胃，以麵包沾醬更是讓人忍不住一口接著一口。

海鮮燉飯

海鮮燉飯可以說是里頌的招牌菜之一，除了海鮮份量給得大方，而且選用的是正統的義大利米，所以吃起來不但香氣十足，口感也相當滑潤彈牙。

燉飯是以蝦子、魚與番茄燉煮的海鮮高湯去做調味，讓米飯本身吸飽了海鮮與蔬果的甜味，伴隨著晶瑩誘人的鮭魚卵一同入口，嗶嗶啵啵的爆汁口感層次還蠻驚喜的！

現烤的海鮮也不馬虎，有整隻彈牙的鮮蝦、大顆鮮美的北海道干貝、肥嫩飽滿的蛤蜊，以及Q彈厚實的透抽，多重海味一次就能滿足！

手工貝殼麵 / 鮮蝦 / 開心果羅勒青醬

有別於外面一般的麵條，這款手工貝殼麵是由主廚自製，嫩口滑順又格外彈牙，是小朋友也會很愛的口感！表面點綴的蝦頭也另外經過酥炸，可以直接享用哦～

在口味方面也很有意思，是以開心果做的青醬，好吃又不失爽口，除了帶點開胃的微微辣度，不時還能吃到堅果碎迸發出來的獨特香氣，吃過真的很難讓人不愛上！

RISO市場現流魚

市場現流魚的種類沒有固定，可以提前詢問服務人員，整道菜色會先將魚送入烤箱烘烤，再淋上主廚自製的蛤蜊酸豆醬汁，提襯出魚肉本身的鮮美風味；魚肉肉質還蠻細緻，加上魚刺不多，享用起來也很方便。

擺盤同時搭配了鷹嘴豆，另外還附上了柚子胡椒，微鹹又帶點微辣，結合清爽的辛香，讓本就鮮美的魚肉更多了一股獨特的滋味。

手工提拉米蘇

飯後自然也不能錯過他們家的招牌甜點！我們本身就是提拉米蘇控，發現蛋糕上頭竟有一小管濃縮咖啡，對這帶有巧思的「大人味」更是感到驚喜！

里頌的提拉米蘇口感算偏濕軟，本身有著咖啡與萊姆酒的苦甜香氣，按入濃縮咖啡後更顯醇厚濃郁，迷人苦香再帶點微微的甜度，特別讓人欲罷不能啊～

rizy│隱身在2樓的台中酒吧、台中餐酒館

對於這趟在里頌的地中海美食之旅還感到意猶未盡嗎？其實在2樓還隱身了一間「rizy」，本身不僅是間酒吧，同時也是間餐酒館～

有別於1樓清新森林系的路線，2樓走的是慵懶舒適的英倫風格，除了可以來杯調酒放鬆一下，我們這次試了不少道里頌的新菜色，其實也很適合以酒佐餐呢！(未滿18歲請勿飲酒)

rizy的營業時間為平日的18:30–01:00、假日的18:30–02:00，公休日可至rizy ig 粉專確認 (3月份公休日為每週二與週三)，餐期期間18:30-20:15，坐樓上座位可以點樓下的餐點，坐樓下座位也可以點樓上的調酒，喜歡地中海美食與調酒的朋友可別輕易錯過囉！

RISO RISO 里頌地中海餐酒館

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30

電話：04 23016599

地址：台中市西區向上路一段79巷56號

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