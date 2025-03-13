JOSUIa 唸做 [ jo sui a ]，是台語譯音為「很漂亮」的意思。集合家具、家飾，燈具、藝術所有生活中各種美的事情，提供一個簡單具有美感的高階生活美學地方。

JOSUIa 設計選品隱秘於寧靜的金山南路二段的街道上，一間外觀像洞穴中間有個由台灣意象轉化的弧形玻璃窗的造型房子，走過經過真的很容易錯過它。還好是看了網路報導循址探訪這個灣延美學寶藏展覽。

JOSUIa 設計選品簡介

JOSUIa 設計選品

評分： / 5

地址：106004台北市大安區金山南路二段227號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 11:30 – 19:30,

星期三: 11:30 – 19:30,

星期四: 11:30 – 19:30,

星期五: 11:30 – 19:30,

星期六: 11:30 – 19:30,

星期日: 11:30 – 19:30

星期一: 休息, 星期二: 11:30 – 19:30, 星期三: 11:30 – 19:30, 星期四: 11:30 – 19:30, 星期五: 11:30 – 19:30, 星期六: 11:30 – 19:30, 星期日: 11:30 – 19:30 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通:

捷運: 古亭站五號出口，沿著和平東路一段前進，走過紅綠燈左轉往金山南路二段方向直走即抵達。

走到大門口卻不得其門而入。原來是要推開左邊這個爬梯人的造型門。還以為是個裝置藝術呢。

𝗝𝗢𝗦𝗨𝗜𝗮 灣延美學展覽

𝗝𝗢𝗦𝗨𝗜𝗮 週年策展「灣延美學」，精心策畫以在地情懷蔓延不獨自美麗的選品故事。透過物件和空間結合的生活美學所展現的混搭魅力。

展覽日期 :𝟐𝟎𝟐𝟓.𝟎𝟑.𝟎𝟖 – 𝟎𝟕.𝟎𝟖

免費入場參觀

從踏入JOSUIa 設計選品空間開始。一樓有七大主題區域，包括芬蘭、荷蘭、台灣、義大利等地的設計品牌個在展示櫃上陳列最具代表具的作品。地下樓有六大場景。值得細細品味，為喜愛設計者帶來的生活美學靈感。午后在這裡享受著寧靜且多元的獨特場域是治癒人心且舒服的。

一樓展覽簡介

荷蘭 FATBOY 的橘色酒吧置物推車擺設荷蘭 MR. MARIA的米飛兔夜燈和配件。芬蘭 NIKARI品牌的長凳。營造出綠野仙蹤的氛圍，

芬蘭 NIKARI品牌的SKANDI 圓桌和黑色單椅以及荷蘭 Artifort品牌的單椅，家庭以餐桌的日常生活為開端，家人對話的起點，也是情感交流的匯集處。

芬蘭 NIKARI品牌的優雅藍色扶手沙發，台灣 KIMU柒木品牌的大型紙牛奶燈和扇變屏風和荷蘭 Artifort品牌的 PALA椅凳。加入 Miffy 米飛兔的好朋友 Snuffy 小狗飛飛。整個畫面有著個體與群體、人與自然的的互動連結，彷彿是城市公園裡的日常動態縮影。

台灣品牌ACORN橡果藝術的Luna手工月球燈、水星燈，搭配著荷蘭 Artifort品牌的休閒椅和邊桌、椅凳，以及的是個充滿想像的場域。躺在舒適的躺椅上對望著呼應的兩面藍框鏡子，隨著光影明暗的變化漫遊星空，和自我進行一場心靈對話。

限定義式冰淇淋免費吃

𝗝𝗢𝗦𝗨𝗜𝗮 設計選品和人氣品Old Bridge人氣品牌義式冰淇淋合作的台味Gelateria。推出兩種限定口味「包種蹦米香」和「番茄梅子」快閃免費品嘗活動為期一個月。一場視覺和味蕾享受正展開。療癒身心趁現在。

看完展品嘗著以台灣經典文山包種茶為基點的「包種蹦米香」，清香甘潤的茶感結合爆米香的獨特香氣交織的豐富層次感。

展現混搭且平衡的協調感。就像這期𝗝𝗢𝗦𝗨𝗜𝗮 週歲派對的one and 灣延所展現的混搭美學魅力。

B1 地下樓展覽簡介

騎樓下牆壁上的綠色和黃色方盒子是台灣 NAKNAK所設計的玄關收納櫃。荷蘭 Artifort品牌的綠色休閒椅。

可當餐桌及工作桌兩用的橢圓桌子。

完成 𝗝𝗢𝗦𝗨𝗜𝗮 設計選品的灣延探索地圖動線走進地下樓，又是別樹一格的展覽情境。牆壁上的相框是每個客戶擺設的實質案例。是藝術也是生活美學。

台灣 Essence Design&Craft 本質創作室的竹玻花器，簍空的竹編搭配質樸玻璃質感的花器。在餐桌上當擺飾，為日常增添儀式感的另種風景。

台灣品牌 Brave Heart 的「360 風味杯」，讓風味也成為看得見的美學。據說這個有專利設計的手工耐熱杯子，能夠帶來充滿趣味且獨特的五感體驗，只需轉動杯子就能探索多重的樂趣和不同層次的風味。讓喜歡杯子的我，都想收藏它了。

義大利FORNASETTI居家香氛蠟燭用品。讓家居散發治癒香氣的生活。

台灣品牌Vitamin M 薇皿的「樹脂器皿」，是百分百的高耐熱純樹脂餐具，質感很接近陶瓷餐具。榮獲國際各大設計獎項。擁有「輕量耐摔、安全耐溫」的內在美和外在的顏值，非常適合提供給長者與幼兒使用，戶外野餐或露營也適合攜帶且方便。營造最美的餐桌美感。