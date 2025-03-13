如果你正在尋找一個浪漫又夢幻的賞花景點，那麼南投中寮的瑰蜜甜心玫瑰園絕對是你的最佳選擇

這裡麝香木花海，宛如童話世界中的秘境，無論是情侶約會、親子出遊還是閨蜜旅行，都是超適合的打卡熱點

今天就帶大家來探索這個南投的私房賞花秘境，並告訴你最佳賞花時間、交通方式及周邊景點，讓你一次玩得過癮

無論你是開車自駕還是搭大眾交通工具，都能輕鬆抵達這個秘境

瑰蜜甜心玫瑰園

電話：0920 027 855

營業時間：08:00-18:00

地址：南投縣中寮鄉頂城巷39號

瑰蜜甜心玫瑰園位於南投縣中寮鄉，這裡被群山環繞，擁有得天獨厚的氣候與土壤

非常適合種植各種花卉，尤其是玫瑰與麝香木，每年都吸引大量遊客來這裡打卡拍照

📍 瑰蜜甜心玫瑰園有什麼特別的？

✔ 麝香木花海：每年春夏之際，麝香木花大爆發，整片粉紫色花海美到不像話，宛如紫色浪潮

✔ 超唯美打卡點：園區內設有拱門、花海步道、夢幻花牆，讓你拍出超仙美照

超好拍！每個角落都像明信片：無論是大景、特寫、人物合照，都能拍出浪漫氛圍感

還有整片許願藤大爆發，粉嫩花瀑傾瀉而下，美到讓人驚呼：「這真的是台灣嗎？」

麝香木花海超夢幻的南投秘境

無論是閨蜜、情侶還是家庭旅遊，都很適合來這裡賞花放鬆，享受南投的慢活步調

還沒去過的話，趕快安排時間來 南投中寮走走，讓自己被這片粉紅花海包圍

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

文章標籤