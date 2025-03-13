

朋友領路才發現位在台北大直(美麗華附近)的Poetry如詩餐酒館

200 坪大挑高無壓力的用餐空間,室內室外共計 130 席,

開放式座位與包廂區的設計,寬敞舒適,超適合儀式感約會或質感聚會

內部的家具都是經過設計師精選搭配,有非常多的原木家具.沙發.品牌燈具...完全就是頂標而放鬆的空間.



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Poetry 如詩簡介及用餐環境



Poetry 如詩位於堤頂大道二段周邊豪宅及高級飯店林立,如果沒有朋友領路我還不知道這裡有一家讓人視覺.味覺.聽覺享受的地方.



大門左邊是戶外區,這裡還是寵物友善,而且他們近期還推出了寵物菜單喔!寵物也能一起享用美食唷!



走進大門先看到這原木家具還有設計師品牌家具的吧台區,哇!眼睛一亮這也太美了,一個人坐在這裡小酌聽歌該是多美好的夜晚,還能看調酒師現場調酒耶!



沙發區寬敞又舒服,搭上原木桌子與舒適的沙發,連桌上的燈都是品牌精選,簡單卻有亮點超浪漫氛圍耶!



不要忘了目前每週三晚上七點到八點五十分還有駐唱歌手表演!還可以點歌喔!約會就幫另一半點首她愛聽的歌,或來一首表白的歌吧!



這天聽的是偉哲跟葉子開唱,不論國語.台語.韓語都難不倒喔!想聽甚麼都可以點唱~真是耳朵戀愛了



如詩有不同人數的包廂,重點是包廂預定不用加費用喔!好適合情人或朋友聚會



座位區還有小圓桌或沙發等不同的區域,每一組座位家具搭配都是特別精選設計款,高雅不失華麗,坐在舞台旁小酌聽歌也很讚喔!



哈哈~這是女生廁所的布置,是不是很美很像飯店呀!所以小幫手特別來拍一下照片.

Poetry 如詩菜單及最新優惠活動



現場採用掃碼點餐,可以慢慢挑選(菜單組合選擇非常多,僅放幾頁詳細以當日現場為準)

粉絲們的福利來囉~:即日起-4/30 晚餐時段訂位來店說出通關密語：「來如詩，躲一下」，即招待一份法式脆薯

Poetry 如詩食記心得分享



但丁。序曲:外殼是馬鈴薯脆球,內餡填入的是酸奶跟黑蒜製成的醬料,再包裹著堅果,微酸中帶著堅果香氣,作為開場非常驚艷



阿瑪菲檸檬炸小卷:小卷內部填入大蒜蛋黃醬,味道上是屬於比較濃郁的風味,加上肉桂鹹檸檬剛好解膩.



泰坦辣味炸雞堡:雞肉先用白脫牛奶醃製,再搭配墨西哥辣奶醬,整體是我喜歡的刺激風味.



碳烤丁骨30oz:使用龍眼木做碳烤,濃濃的碳香我很喜歡,丁骨分紐約客跟菲力的部位,熟度不同,我喜歡紐約客搭配托斯卡尼蒜醬,淡淡的蒜香帶著牛排的肉味非常適合.

菲力我用油封大蒜壓扁後,塗在菲力上面直接享用,強烈的蒜香襯托菲力的軟嫩恰到好處.



鬥牛士燉飯:他們的燉飯是我覺得做得最好的餐廳之一,米心的口感剛剛好,吃得到洋蔥甜度及碳烤紅甜椒的風味,搭配羽衣甘藍略帶一點點的苦味,牛舌口感軟嫩但不失咬勁.

400次提拉米蘇:蛋糕體用的不是常見的手指餅乾,而是檸檬蛋糕浸泡過咖啡酒後,可以同時感受到咖啡的香氣以及檸檬的清香,這個甜點我超愛



啡語這杯調酒:是用龍舌蘭基底,入口咖啡味稍重,中調帶一點微酸,尾段帶果香,酒感偏厚重



氣泡香氛:氣泡感十足,一入口可以感受到花果香氣,口感微甜我很喜歡

Poetry 如詩詳細資訊及交通方式



店名：Poetry 如詩

地址：104台北市中山區堤頂大道二段466號

電話：(02)8501-5416

營業時間

■早午餐時段：週一~週日9:00~17:00

■晚餐時段：週日~週四 17:30~22:00 週五~週六17:30~00:00

交通資訊

■ 開車前來：離店步行2分鐘即達CITY PARKING 城市車旅停車場 （10491台北市中山區樂群二路309號）

■ 搭捷運前來：至文湖線劍南路站3號出口出站，沿植福路或堤頂大道，步行850m（約12 mins）

※早午餐時段低消300元/位。晚餐時段低消600元/位。均限時2小時。

服務費10%。外帶免服務費。包廂無額外費用。



訂位資訊

https://inline.app/booking/-NgqDAocoR1aDYEHFgsG:inline-live-3/-NgqDB5OmYO3iBrj8h1a?language=zh-tw

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