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【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境低調不失華麗是熱門台北約會餐廳首選！~訂位說出「來如詩，躲一下」 即招待一份法式脆薯

台北美食 現場演唱 早午餐 調酒 more
2025-03-13 22:07:00 文字：豺狼做料理
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豺狼做料理

豺狼做料理

封面
朋友領路才發現位在台北大直(美麗華附近)的Poetry如詩餐酒館
200 坪大挑高無壓力的用餐空間,室內室外共計 130 席,
開放式座位與包廂區的設計,寬敞舒適,超適合儀式感約會或質感聚會
內部的家具都是經過設計師精選搭配,有非常多的原木家具.沙發.品牌燈具...完全就是頂標而放鬆的空間.
【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境
豺狼做料理本餐廳之影音介紹 點我
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Poetry 如詩簡介及用餐環境

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Poetry 如詩位於堤頂大道二段周邊豪宅及高級飯店林立,如果沒有朋友領路我還不知道這裡有一家讓人視覺.味覺.聽覺享受的地方.
【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境
大門左邊是戶外區,這裡還是寵物友善,而且他們近期還推出了寵物菜單喔!寵物也能一起享用美食唷!
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走進大門先看到這原木家具還有設計師品牌家具的吧台區,哇!眼睛一亮這也太美了,一個人坐在這裡小酌聽歌該是多美好的夜晚,還能看調酒師現場調酒耶!
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沙發區寬敞又舒服,搭上原木桌子與舒適的沙發,連桌上的燈都是品牌精選,簡單卻有亮點超浪漫氛圍耶!
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不要忘了目前每週三晚上七點到八點五十分還有駐唱歌手表演!還可以點歌喔!約會就幫另一半點首她愛聽的歌,或來一首表白的歌吧!
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這天聽的是偉哲跟葉子開唱,不論國語.台語.韓語都難不倒喔!想聽甚麼都可以點唱~真是耳朵戀愛了
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如詩有不同人數的包廂,重點是包廂預定不用加費用喔!好適合情人或朋友聚會
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座位區還有小圓桌或沙發等不同的區域,每一組座位家具搭配都是特別精選設計款,高雅不失華麗,坐在舞台旁小酌聽歌也很讚喔!
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哈哈~這是女生廁所的布置,是不是很美很像飯店呀!所以小幫手特別來拍一下照片.

Poetry 如詩菜單及最新優惠活動

【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境
現場採用掃碼點餐,可以慢慢挑選(菜單組合選擇非常多,僅放幾頁詳細以當日現場為準)
粉絲們的福利來囉~:即日起-4/30 晚餐時段訂位來店說出通關密語：「來如詩，躲一下」，即招待一份法式脆薯

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Poetry 如詩食記心得分享

【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境
但丁。序曲:外殼是馬鈴薯脆球,內餡填入的是酸奶跟黑蒜製成的醬料,再包裹著堅果,微酸中帶著堅果香氣,作為開場非常驚艷
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阿瑪菲檸檬炸小卷:小卷內部填入大蒜蛋黃醬,味道上是屬於比較濃郁的風味,加上肉桂鹹檸檬剛好解膩.
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泰坦辣味炸雞堡:雞肉先用白脫牛奶醃製,再搭配墨西哥辣奶醬,整體是我喜歡的刺激風味.
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碳烤丁骨30oz:使用龍眼木做碳烤,濃濃的碳香我很喜歡,丁骨分紐約客跟菲力的部位,熟度不同,我喜歡紐約客搭配托斯卡尼蒜醬,淡淡的蒜香帶著牛排的肉味非常適合.
菲力我用油封大蒜壓扁後,塗在菲力上面直接享用,強烈的蒜香襯托菲力的軟嫩恰到好處.
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鬥牛士燉飯:他們的燉飯是我覺得做得最好的餐廳之一,米心的口感剛剛好,吃得到洋蔥甜度及碳烤紅甜椒的風味,搭配羽衣甘藍略帶一點點的苦味,牛舌口感軟嫩但不失咬勁.【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境
400次提拉米蘇:蛋糕體用的不是常見的手指餅乾,而是檸檬蛋糕浸泡過咖啡酒後,可以同時感受到咖啡的香氣以及檸檬的清香,這個甜點我超愛

【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境
啡語這杯調酒:是用龍舌蘭基底,入口咖啡味稍重,中調帶一點微酸,尾段帶果香,酒感偏厚重
【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境
氣泡香氛:氣泡感十足,一入口可以感受到花果香氣,口感微甜我很喜歡

酒駕宣導.jpg

Poetry 如詩詳細資訊及交通方式


店名：Poetry 如詩

地址：104台北市中山區堤頂大道二段466號

電話：(02)8501-5416

營業時間

■早午餐時段：週一~週日9:00~17:00 

■晚餐時段：週日~週四 17:30~22:00  週五~週六17:30~00:00

交通資訊
■ 開車前來：離店步行2分鐘即達CITY PARKING 城市車旅停車場 （10491台北市中山區樂群二路309號）

■ 搭捷運前來：至文湖線劍南路站3號出口出站，沿植福路或堤頂大道，步行850m（約12 mins）

※早午餐時段低消300元/位。晚餐時段低消600元/位。均限時2小時。

服務費10%。外帶免服務費。包廂無額外費用。

訂位資訊
https://inline.app/booking/-NgqDAocoR1aDYEHFgsG:inline-live-3/-NgqDB5OmYO3iBrj8h1a?language=zh-tw
FB粉絲頁:https://www.facebook.com/poetry.tpe/?locale=zh_TW
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服務品質
4.63
裝潢氣氛
4.75
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