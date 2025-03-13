龍潭乳姑山夜景區最新景點🌃

不僅擁有超美夜景視野

精緻的料理 打趴所有景觀餐廳

從經典排餐到創意炸物應有盡有

🥩美國特級翼板牛排（880元）

選用高品質牛肉

五分熟的熟度恰到好處

肉汁鎖在其中 口感超級軟嫩

排餐有附濃湯🍲沙拉🥗甜點

根本就是高級餐廳的規格

🍝小惡魔雞肉義大利麵（450元）

濃郁醬汁包裹著雞肉與義大利麵

微辣的風味讓人回味無窮

喜歡吃辣的朋友 一定要點🌶️

✨酥炸三角骨（200元）

外皮香酥 內裡鮮嫩

搭配酸辣沾醬更是絕配👍

✨鮮嫩炸豆腐（180元）

外酥內嫩的口感

真心推薦必點的開胃小點👏

✨波波布朗尼球（180元）

酥軟Q彈的外皮 帶著波堤般的嚼勁

輕輕咬下 一口爆漿🍫

內裡是濃郁細膩的巧克力布朗尼餡

🧋黑糖珍珠鮮奶（250元）

嚴選手工熬煮的黑糖 配上

Q彈有嚼勁的珍珠與滑順香醇的鮮奶

甜味調配的剛剛好

🍇巨峰葡萄氣泡飲（200元）

選用香甜多汁的巨峰葡萄調製

搭配清爽的氣泡🫧

入口微微氣泡感帶出葡萄的濃郁果香

酸甜平衡 是款清新的飲品選擇

見山的裝潢風格以簡約時尚為主

營造出溫馨且高質感的用餐氛圍

不論是朋友聚會、家庭聚餐

還是情侶約會

都能在這裡享受愉快的時光

🅿️有超大停車空間

🐈‍⬛室內需推車/提籃 戶外需牽繩