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桃園市龍潭區龍潭乳姑山夜景區最新景點/見山景觀餐廳

景觀餐廳 龍頭美食
2025-03-13 21:59:00 文字：庭庭
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庭庭

庭庭

桃園市龍潭區龍潭乳姑山夜景區最新景點/見山景觀餐廳龍潭乳姑山夜景區最新景點🌃
不僅擁有超美夜景視野
精緻的料理 打趴所有景觀餐廳
從經典排餐到創意炸物應有盡有

 

🥩美國特級翼板牛排（880元）
選用高品質牛肉 
五分熟的熟度恰到好處
肉汁鎖在其中 口感超級軟嫩
排餐有附濃湯🍲沙拉🥗甜點
根本就是高級餐廳的規格

🍝小惡魔雞肉義大利麵（450元）
濃郁醬汁包裹著雞肉與義大利麵
微辣的風味讓人回味無窮
喜歡吃辣的朋友 一定要點🌶️

✨酥炸三角骨（200元）
外皮香酥 內裡鮮嫩 
搭配酸辣沾醬更是絕配👍

桃園市龍潭區龍潭乳姑山夜景區最新景點/見山景觀餐廳

✨鮮嫩炸豆腐（180元）
外酥內嫩的口感
真心推薦必點的開胃小點👏

桃園市龍潭區龍潭乳姑山夜景區最新景點/見山景觀餐廳

✨波波布朗尼球（180元）
酥軟Q彈的外皮 帶著波堤般的嚼勁
輕輕咬下  一口爆漿🍫
內裡是濃郁細膩的巧克力布朗尼餡

🧋黑糖珍珠鮮奶（250元）
嚴選手工熬煮的黑糖 配上
Q彈有嚼勁的珍珠與滑順香醇的鮮奶
甜味調配的剛剛好

🍇巨峰葡萄氣泡飲（200元）
選用香甜多汁的巨峰葡萄調製
搭配清爽的氣泡🫧
入口微微氣泡感帶出葡萄的濃郁果香
酸甜平衡 是款清新的飲品選擇

桃園市龍潭區龍潭乳姑山夜景區最新景點/見山景觀餐廳

見山的裝潢風格以簡約時尚為主
營造出溫馨且高質感的用餐氛圍
不論是朋友聚會、家庭聚餐
還是情侶約會
都能在這裡享受愉快的時光

🅿️有超大停車空間 
🐈‍⬛室內需推車/提籃 戶外需牽繩

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phone03-4806060
place桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號
4.28 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.13
服務品質
4.69
裝潢氣氛
4.94
CP值
4.19
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