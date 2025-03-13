狡兔和小叮噹再訪愛店「地糖仔」！倘若朋友問我有沒有推薦的高雄餐廳，我絕對會力捧這一間！

其料理的精髓是同類型餐廳難以複製、超越，話說咱們既然外出吃大餐，當然要選最獨特的美食呀！

該店坐落於高雄美術館附近，可將車輛停放路邊或收費停車場，周邊停車便利。它於2013年開業至今，人氣依舊紅不讓！一間餐廳能挺過十年真的不簡單！

「地糖仔」是一間中式點心專門店，販售小籠湯包、麵食、粥品、甜品、精緻港點等，道道都是功夫菜！

午餐營業時間從11:30開始，假日總是一位難求，強烈建議大家要趁早預約！那天開店前，我聽見店員回覆現場登記的來客，一樓已訂滿只剩二樓位子。

稍後親眼見到好幾組顧客陸續出現，當中還有行動不便的高齡長輩，狡兔完全可以理解那種想把好東西跟家人分享的心境！

外頭的人潮洶湧蓄勢待發，狡兔又厚著臉皮，央求店員讓我先溜進去搶拍幾張店景照，當時燈尚未全開。

氛圍溫馨，那熟悉的喜氣紅色桌面，讓狡兔十分欣賞！拍照時相當顯色，超想扛一張回家！XD

初來乍到的朋友，若不清楚老闆葉偉志也就是主廚葉師傅的來歷，不妨閱覽牆上的簡介！

葉師傅的出身是台南白河農家子弟，他15歲入行，從學徒晉升為大廚絕非偶然，一路走來勤勤懇懇，精益求精不斷提升自己，將他對料理的熱忱與美學的涵養發揮得淋漓盡致！

這些文字都是豐厚的資歷！葉師傅早年輾轉待過多間五星級大飯店，工作之餘還抽空出書甚至取得高餐碩士學位，令人欽佩不已。

他隻身遠赴新加坡、韓國、中國大陸、香港等地任職或習藝，受重用成為香港知名「利苑酒家」新加坡分店的主廚，而利苑酒家是連續二十幾年都摘星的米其林餐廳！

後來他定居高雄，下定決心放棄高薪，自行創業開了這間店！雖然狡兔有點惋惜店不是開在台南，但高雄對我來說也不遠，況且聽聞不少饕客遠從北部來朝聖呢！

狡兔之前還盼望著葉師傅回來台南開分店，仔細思忖就算有金主的支持，技術的移轉也頗有難度！店裡菜式繁多，那些端上桌彷彿藝品的佳餚，仰賴其團隊分工合作完成，但即使葉師傅不藏私傳授畢生所學給徒兒，未必有人能夠全面通透吧？可惜葉師傅沒有分身，再說依他踏實的個性，想必是把好好維持餐點品質擺在第一位！

媒體爭相報導，葉師傅與多位大廚有過交流，備受名人推崇。

星光熠熠！翁立友、王中平與余皓然夫妻檔、黃品源、李千娜、徐薇等明星都慕名而來！

哇！世界麵包大賽冠軍吳寶春師傅也來嚐鮮！兩人同為台灣之光！

此外，狡兔透過臉書得知前高雄市長花媽卸任後還會回訪，據說她當初一年半內就光顧33次，可見她打從心底喜歡這裡的餐點，創新又美味，宴請賓客不失面子！

自助區供應餐具、飲用水、牙籤、紙巾、濕紙巾，以及醬油、香油、蘿蔔糕沾醬、浙江紅醋、辣油、豆瓣醬、綠薄荷辣醬、薑絲等醬料。

狡兔拿了蘿蔔糕沾醬、豆瓣醬、綠薄荷辣醬，那天小叮噹吃完小籠湯包才問我怎麼沒薑絲？我說因為我不吃啊！XD

二樓尚有規劃一些席次，情境轉變為歐風。

樓上空間擁有專屬的自助區，備品齊全。

入座後，店員前來幫忙倒水，緊接著就要搶時間趕快進行點餐流程啦！

◎ 地糖仔之菜單：

https://photos.app.goo.gl/9tR2Wh3tkioNuYKq7

剛開門營業沒多久，一樓已座無虛席！餐點皆現點現做，尖峰時段需要耐心等候，畢竟不是一人一份主餐就解決，各桌可能至少點了十道料理。

初訪一定會有選擇障礙，建議大家提前討論要點什麼，填完菜單再至櫃台結帳，若先做好功課可節省不少排隊時間。

部份品項如遇假日恕不提供加點服務！每人低消110元，單筆消費滿千送百元折價券，假日用餐限1.5小時。

太晚來的話，有些限量餐點註定無緣了！

經典菜式何其多，每道小點心都令人印象深刻，我們總能從中獲得大大的滿足！

店內有免費Wi-Fi無線網路，密碼如圖所示。

隱藏版的「西施脆米泡飯」，必須提前一天預訂！因為是每日限量供應，晚別人一步恐怕也會訂不到！那天偶然間聽見店經理跟一位女顧客在談話，可以感受到她的殘念！

店員桌邊服務，將炸成金黃色的泰國香米倒入鍋中，米粒們奔騰起舞，迷人香氣瞬間瀰漫四周，帶來視覺、聽覺、嗅覺方面的諸多震撼！

<西施脆米泡飯>

攪勻即可享用！這一大鍋是四至六人份，率先出餐剛好讓我們先墊肚子，反正吃不完還能打包。

配料切成適口的大小，包含青菜、雞腿肉丁、北菇丁，而泡飯中的香米也讓口感更加錯落有層次！

採用老母雞、大骨熬製12個小時，底蘊膠質豐富，還要濾除多餘油脂，乳白色湯汁鮮濃卻不膩。

聽說香港遊客也嚮往這一味！那我們逮丸郎實在沒理由錯過它！

<絲襪奶茶>

飲料亦講究！引進香港絲襪奶茶專用器具，巧妙混合黑白淡奶，奶與茶的比例拿捏得當，柔順醇厚很到位！

熱呼呼的餐點陸續送上桌，這一刻狡兔覺得自己好像在演宮廷劇，御膳房替我準備了一桌點心啊！（流口水）

<醬皇鼓汁蒸鳳爪>

他們家的鳳爪令我感到不可思議！表皮全然上色卻沒破爛，完美登場！

蒸得真好看！雞爪膨皮不塌陷，口感絕佳，鹹甜微辣很入味！吮指美食無誤！

<地糖仔小籠湯包>

小籠湯包必吃！之前瀏覽網路就發現有人評比他們家的勝過鼎X豐，而我今年終於去吃鼎X豐，十分贊同！

開蓋後湯包會逐漸消風，切記儘速品嚐！外皮超薄僅0.1公分，巧手摺出18道摺痕！

嚴選上等台灣豬五花肉，打成細膩滑順的絞肉，另外將老母雞、豬手、老薑熬煮逾八小時，製成高湯皮凍一起包入，相較於坊間的湯包，特別爽口而且鮮美！

我個人覺得鼎X豐的內餡調味偏北部，地糖仔的小籠湯包有我想要的甘甜！XD

<中環竹炭流沙包>

這道流沙包是蛋奶素，外皮揉合日本竹炭粉，造就出優雅的大理石紋，而外皮也因此格外的軟Q，冷掉也不硬化。

鹹蛋黃與甜奶油相輔相成，寵壞了我的舌頭，誘發滿腔的幸福感！

<水晶野菇白菜餃>

我一直記得，前高雄市長花媽愛吃這一道！狡兔打從心底想要呼籲大家：你/妳可以不吃，但一定要請茹素的朋友吃！

水晶皮使用葉師傅自家產製的優質蓮藕粉製成，餡料清晰可見，有稜有角的包法極為特殊。

集結了杏鮑菇、有機小白菜、貢菜，不同層級的鮮脆度在嘴裡互別苗頭，口感生動有趣！當中透著自然甜味，無可挑剔的好吃！狡兔嗑掉第一個，剩下的兩個轉眼間都進了小叮噹的胃！（泣）

<香煎臘味蘿蔔糕>

蘿蔔糕的製作也不馬虎，精挑細選原物料！網羅了雲林台西白蘿蔔、宜蘭開陽蝦米、香港皇上皇臘腸，是店裡的熱銷品項！

不嫌麻煩，堅持以手工切蘿蔔絲、切臘肉 ，只求增添口感！表面煎得香酥，糕體軟而不爛，清甜可口，不沾醬也夠味。

為了因應顧客的年節需求，地糖仔還推出一年一度的蘿蔔糕年節禮盒，感興趣者可洽詢店家。

<天網煎上湯鍋貼>

超夢幻的鍋貼！將麵粉、白醋、水三者調和在一起，利用油水不相容的原理，煎製成薄脆的冰花。

鍋貼的包法形似餃子，捏出非常漂亮的皺褶，外皮稍油。

新鮮豬絞肉拌入青蔥，飽滿的內餡清爽不油，剛好平衡了有點油的外皮。

<現炸雪衣香蕉捲>

這道炸物點心也是走唯美浪漫路線，外層裹附著宛如結霜的雪衣，還繫上黑色腰帶呢！

用料實在！一口咬下盡是肥厚彈牙的大草蝦仁！爽度破錶！

夾帶著風味濃郁的旗山香蕉，創新混搭替咱們開啓了新視野！香酥甜美很討喜！

<新加坡Kaya西多士>

新加坡的國民點心，這裡也吃得到！以新鮮香蘭葉、雞蛋、椰漿製成醬料。

香蘭葉本身蘊含一股芋香，綿潤的特製濃醬甜中帶鹹！吐司稍微烤過，還刻意選用高級全麥吐司，兼顧營養價值。

<鎮店乾坤太極露>

這碗招牌甜湯跟小籠湯包一樣非吃不可！此行才會圓滿啊！

冷熱皆宜，將黑芝麻糊與杏仁糊兩相融合，譜出柔美悠揚的協奏曲！平常懼怕杏仁味的看倌別妄下定論，請務必給它一次機會，真的會從此改觀迷戀上它！

地糖仔的服務親切、菜色多元，再訪時除了回味記憶裡的那份感動，也總是能挖掘到其他令人驚豔的餐點，恨不得全部吃一輪啊！（握拳）

多人聚餐總是離不開火鍋、義大利麵，若感到了無新意，不妨探索一下地糖仔，來這邊見識料理世界的博大精深！

篇末附上前一篇地糖仔食記，讓各位老饕一併做個參考喔！狡兔掏心掏肺推薦！：)

◎ 延伸閱讀：

[高雄食記] 地糖仔‧中式點心專門店~師承兩大香港名廚李一龍、黃英東！唯一台灣籍米其林利苑港點主廚葉師傅開的店！高雄港式飲茶必吃餐廳推薦！

https://smartrabbit.pixnet.net/blog/post/50209468

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 地糖仔‧中式點心專門店 ↓

臉書：https://www.facebook.com/dtzdimsum/

地址：高雄市鼓山區美術南二路130號

電話：07-553-2100

營業時間：週一至週日 11:30~14:00 / 17:30~20:10

備註：每人低消110元、假日用餐限1.5小時