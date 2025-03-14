這天來到朋友強力推薦的愛店「SHADOW影子市集火鍋」位於宜蘭五結鄉，和羅東市區距離不遠，整間店以大片的落地窗和清水模建築構成，在田園間顯得格外醒目。



最大的特色，就是店內設有一個蔬菜市集，提供新鮮蔬菜吃到飽。市集上擺放著各式各樣的當季蔬菜，如高麗菜、青江菜、金針菇、玉米筍等，種類豐富，新鮮度十足，高品質的肉品海鮮則是售價公開透明，吃多少點多少，非常適合親子或朋友家庭相聚，讓吃火鍋多了很多樂趣



1.SHADOW影子市集火鍋︱交通、營業資訊

SHADOW影子市集火鍋

住址：宜蘭縣五結鄉三吉中路12號

電話：0975 277 565

FB: https://www.facebook.com/shadow.hotpot/



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2.SHADOW影子市集火鍋︱餐廳環境

SHADOW影子市集火鍋被落羽松樹所圍繞，大片的落地窗和清水模建築構成，在田園間顯得格外醒目

用餐空間空間很寬敝，每桌保持著一定距離，用餐起來很舒適

3.SHADOW影子市集火鍋︱價目表/用餐方式

自助吧吃到飽，成人599/人，小孩（110~140CM）$199/人，幼童（110cm以下）免費

一進到影子市集火鍋最吸晴的就是這個蔬菜市集了，小朋友看到也超興奮，自已拿喜歡想要吃的各種蔬菜很開心，拿完以後放到櫃台，服務人員會依用餐人數現切蔬菜，清洗完畢會直接送到客人的座位

除了蔬菜還有冬粉麵條白飯都是自取

除了蔬菜還有我喜歡的菇類以及各種火鍋料和多種飲品自取，也有咖啡機

4.SHADOW影子市集火鍋︱水裡游陸上走拼盤

影子市集火鍋的肉品海鮮則可以到一進門的櫃台區點選，高品質的肉片可依自已想吃的份量現點現切，海鮮也是



想吃海鮮又想吃肉點了水裡游陸上走拼盤，肉品附的是美國無骨牛小排油花分布均勻涮一涮就很好吃，肉質吃起來很嫩還有正統吃橡子長大的西班牙伊比利豬肉質軟嫩多汁

這裡海鮮品質我個人也很推，生食級S級北海道干貝稍微煮一下就吃的到干貝的鮮甜還有超大隻的天使紅蝦、草蝦和白蝦，除了原本的海鮮拼盤還特別加點了女兒愛吃的蛤蜊，也是超大顆女兒吃的很滿意

5.SHADOW影子市集火鍋︱御品花雕雞$368

點御品花雕雞還會有花雕雞酒的湯頭，除了給你一盤非常入味的花雕雞肉以外還有提供三個試管，有中藥跟酒可以自已調配濃淡度

6.SHADOW影子市集火鍋︱湯頭

沒想到這邊有麻辣火鍋的湯頭可以自已製作，第一次自已調麻辣火鍋還蠻有趣的，還可以自已控制辣度

再自已加上自助區的鴨血自取，就是正宗的麻辣火鍋了



吃完還可以去櫃台點哈根達斯的冰淇淋和冰棒，來個完美的結束



7.SHADOW影子市集火鍋︱個人評價

這天是假日大太陽的時候來用餐，裡面的冷氣溫度也十分怡人很適合吃火鍋，小朋友對於可以自已去拿蔬菜非常的開心，自已拿的蔬菜也都可以吃光光，很適合親子前來，而且總覺得這邊蔬菜好像特別好吃，肉品和海鮮的品質也很不錯，和家人邊吃火鍋邊欣賞窗外的風景十分享受，下次有機會會再來

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