這天在板橋新埔站吃完正餐想說續攤來去不要太遠的咖啡廳吃個咖啡甜點，就google到這家ハーフ珈琲 (hafu coffee) 位於一條靜謐居家巷弄中，因為怕咖啡廳的貓跑出去所以要先按門鈴等店員開門，假日店裡幾乎是客滿狀態，咖啡甜點大約都是一百多的價格，只是店裡的雜物有點多所以有點灰塵，還有貓所以容易過敏的人可能要考慮一下



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1.ハーフ珈琲 (hafu coffee)︱交通、營業資訊

ハーフ珈琲 (hafu coffee)

住址：新北市板橋區莒光路39巷9號1樓

IG: https://www.instagram.com/hafu_coffee.tw/



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2.ハーフ珈琲 (hafu coffee)︱餐廳環境

ハーフ珈琲 (hafu coffee)離新埔捷運站不遠步行就可以到，藏身在一堆住家裡面，門口還擺放一台黃色摩托車很可愛，整體很好拍，但比較多雜物跟有一些灰塵，如果能整理一下會比較好

2.ハーフ珈琲 (hafu coffee)︱菜單

菜單上是飲品的部份，櫃枱有黑板會貼每日甜點

3.ハーフ珈琲 (hafu coffee)︱翁蕾橘咖$150/熱美式咖啡$120

翁蕾橘咖我看別人的照片上有一片橘子果乾拍起來蠻漂亮才點的，但我點的沒有，不知道是今天沒果乾還是只有之前才有，喝起來是西西里咖啡的感覺，味道上會偏酸一點

4.ハーフ珈琲 (hafu coffee)︱乳酪布丁+冰淇淋$150

全家頗為滿意的乳酪布丁+冰淇淋，無論單吃或是搭配冰淇淋吃都不錯，而且不會都是糖水甜味

5.ハーフ珈琲 (hafu coffee)︱個人評價

店員服務態度蠻好但假日看到只有兩個感覺蠻忙的，大約等了15分鐘左右才上來，拍照起來很美麗，飲料甜點也不會太貴，就是環境可能需要大掃除一下了

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