中壢好吃營養三明治推薦「展記三明治」！

隱密一攤躲在夜市口，如果沒有發現排隊人潮，還當真走過路過就錯過，從下午３～４開始營業人潮就從來不間斷，不少在地人也蠻推薦他們家的甜甜圈跟營養三明治，銅板價一個就可以吃得到，多加１０元還可以多一片迷人的牽絲起司片。

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這家「展記三明治」就在中壢夜市的天橋下夜市口，因為這附近一帶攤子實在是太多了，來了這麼多次中壢夜市，我還是我第一次發現他。

長長的排隊人潮完全吸引我們的目光，忍不住腦波很弱就跟著一起排！XD

一個小小攤子就動用了２～３工作人員，大家都忙碌的很阿！

展記三明治 | 菜單 Menu

營業三明治均一價都是４５元，全部有五種口味，其中有加鮪魚的比較貴，

這裡也有賣甜甜圈，不過我忘記一個是多少錢了！XD

「展記三明治」的麵包皮是屬於比較傳統式的，外層灑了厚厚的炸粉，看起來還挺美味的。

小小一條下去油炸，瞬間就變成大熱狗似的，就像細細的油條、一入炸鍋馬上變成澎脹的大油條。

一條一條很有療癒感，金黃的色澤，都還沒吃就讓人覺得一定很酥脆。

這裡也有甜甜圈，也很受大家歡迎，大家來買營養三明治，也都會順手帶走幾顆甜甜圈。

▲甜甜圈

拿在手上還留有剛出爐的溫度，聞著聞著、都覺得空氣中有著甜甜的香氣。

口感澎鬆不油膩，麵皮吃來澎鬆而帶有嚼勁，表層灑上的糖粉不多，吃起來不會太膩。

▲沙拉營養三明治+起司 55元

我們點了最基本的三明治，裡面有店家自製的沙拉醬、小黃瓜、火腿片跟魯蛋，外加一片起司片。

麵包皮就像我們想像的，吃起來是澎鬆而帶有微微脆感的，表層的顆粒感咬在嘴裡很鮮明，份量不小，真的吃一個就會飽。

雖然「展記三明治」跟不一樣很像，賣的東西也幾乎都一樣，一度我們還以為是同一間，後來一吃味道完全不一樣，個人還是偏好不一樣，覺是那特製的沙拉醬就差很多囉！

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展記三明治 | 店家資訊

展記三明治

電話：0930-215-282

地址：桃園市中壢區中央西路二段與號新明路 交叉口

營業時間：平日 16：22：30、假日 15：30 ～ 22：30（週三公休）

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