不必等5月上陽明山繡球花開， 這次3月繡球花展在大安森林公園浪漫綻放! 原本大安森林公園就是超夯的親子景點， 你說這次又多了花展怎可不去呢? 2025大安森林公園-繡球花季+杜鵑花季時間 ※地點: 大安森林公園 ※時間: 2025年 2月22日~3月31日 大安森林公園-交通方式 搭乘捷運 捷運:搭乘捷運紅線至1、2、3、4、5出口即可抵達。 5號出口離兒童遊戲場最近。 自行開車 106台北市大安區建國南路二段2號 停車資訊 大安森林公園地下停車場: 停車入口(信義路出入口) / 停車入口(建國路2段出入口) 大安森林公園-櫻花 雖然櫻花不是這次的重點， 不過這次在大安森林公園3號入口進入不遠處， 便能欣賞到這一片大漁櫻樹， 粉白相間的花朵迎風搖曳🌸 大安森林公園-繡球花海 大安森林公園繽紛又浪漫的繡球花海 這次多達2000盆洋繡球花， 有紅繡、藍繡、Fabolo、Florentina、 Floria、Royal Red 共6種品種， 成了3月最美的散步景點， 讓人沉浸在綻放的花海中， 感受春天這個百花盛開齊放的繽紛歡愉季節🥰 ▼現場設有豐富的造景:例如復古滑翔機、生動有趣的大小竹編黑熊， 增添許多歡樂氣氛、生趣盎然。 處處充滿驚喜，適合情侶出遊、親子出遊、溜毛小孩的好景點。 大安森林公園-其它花種 除了繡球花， 大安森林公園裡還有許多醉蝶花、薰衣草~ 真的是夢幻又優美， 拍照棒極了! 大安森林公園-杜鵑花季 台北杜鵑花季也在大安森林公園裡浪漫登場， 園區內有超過21萬株杜鵑， 規劃8種不同品系的杜鵑花區 除了一般粉白色的杜鵑花， 其實還有很多特殊品種杜鵑花藏在花群裡， 要仔細觀察唷🌺🌸 大安森林公園-森林之王兒童遊戲場 森林之王遊戲區的設計概念， 以森林狂想曲為設計主軸， 想像小朋友們化身為森林裡的小動物， 在森林之中探險、遊玩。 森林之王滑梯區 富含重重機關的小木屋， 是森林之王遊戲區裡的焦點! 小木屋設計許多攀岩、爬繩等可以促進肢體協調發展， 並設置各種高度、寬度不同的滑梯， 管狀滑梯、高構滑梯、窄坡道及大坡面磨石子滑梯， 緩衝木屑地面設計相當貼心，可以充足體驗並盡情遊玩🤩 恐龍滑梯沙坑區 恐龍滑梯真的很萌耶， 旁邊是面積寬闊的遊戲沙坑區， 可以容納很多大小孩。 家裡有愛玩沙的小朋友， 記得攜帶玩沙工具，玩上半天不是問題! ▼一旁也有清洗區可以清洗整理! 大坡面磨石子滑梯 飛天鞦韆區 飛天鞦韆區，有一般鞦韆、 鳥巢式鞦韆、座椅型安全鞦韆， 數量種類齊全😊 不鏽鋼立體攀爬架 不鏽鋼立體攀爬架，看起來很富挑戰性， 適合大孩子遊玩😊 轉轉盤 好玩轉轉盤，超多小朋友的快轉不動囉😂 溜冰場 溜冰場場地寬闊😊 大安森林公園-景點資訊 時間: 24小時 電話: (02)2700-3830 地址: 106台北市大安區新生南路二段1號 看更多捲貓遊台北旅遊景點➡️https://eggrollcat.com/travel/taipei/