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【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客

大安森林公園 大安森林公園繡球花 森林之王兒童遊戲場 台北親子景點 more
2025-03-14 09:13:00 文字：Vanessa
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Vanessa

Vanessa
【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客

 

【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客不必等5月上陽明山繡球花開，

這次3月繡球花展在大安森林公園浪漫綻放!
原本大安森林公園就是超夯的親子景點，
你說這次又多了花展怎可不去呢?

2025大安森林公園-繡球花季+杜鵑花季時間

※地點: 大安森林公園
※時間: 2025年 2月22日~3月31日

大安森林公園-交通方式

【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客

搭乘捷運

捷運:搭乘捷運紅線至1、2、3、4、5出口即可抵達。
5號出口離兒童遊戲場最近。

【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客
 
 
 

自行開車

106台北市大安區建國南路二段2號

停車資訊

大安森林公園地下停車場: 停車入口(信義路出入口) / 停車入口(建國路2段出入口)

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大安森林公園-櫻花

雖然櫻花不是這次的重點，
不過這次在大安森林公園3號入口進入不遠處，
便能欣賞到這一片大漁櫻樹，
粉白相間的花朵迎風搖曳🌸

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大安森林公園-繡球花海

大安森林公園繽紛又浪漫的繡球花海【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客

 

這次多達2000盆洋繡球花
紅繡藍繡FaboloFlorentina
FloriaRoyal Red 共6種品種，
成了3月最美的散步景點，
讓人沉浸在綻放的花海中，
感受春天這個百花盛開齊放的繽紛歡愉季節🥰
【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客
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【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客

▼現場設有豐富的造景:例如復古滑翔機、生動有趣的大小竹編熊，
增添許多歡樂氣氛、生趣盎然。
處處充滿驚喜，適合情侶出遊、親子出遊、溜毛小孩的好景點。

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大安森林公園-其它花種

除了繡球花，
大安森林公園裡還有許多醉蝶花、薰衣草~
真的是夢幻又優美，
拍照棒極了!

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【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客
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大安森林公園-杜鵑花季

台北杜鵑花季也在大安森林公園裡浪漫登場，
園區內有超過21萬株杜鵑，
規劃8種不同品系的杜鵑花區
除了一般粉白色的杜鵑花，
其實還有很多特殊品種杜鵑花藏在花群裡，
要仔細觀察唷🌺🌸

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大安森林公園-森林之王兒童遊戲場

森林之王遊戲區的設計概念，
以森林狂想曲為設計主軸，
想像小朋友們化身為森林裡的小動物，
在森林之中探險、遊玩。

森林之王滑梯區

富含重重機關的小木屋，
是森林之王遊戲區裡的焦點!
小木屋設計許多攀岩、爬繩等可以促進肢體協調發展，
並設置各種高度、寬度不同的滑梯，
管狀滑梯、高構滑梯、窄坡道及大坡面磨石子滑梯，
緩衝木屑地面設計相當貼心，可以充足體驗並盡情遊玩🤩

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恐龍滑梯沙坑區

恐龍滑梯真的很萌耶，
旁邊是面積寬闊的遊戲沙坑區，
可以容納很多大小孩。
家裡有愛玩沙的小朋友，
記得攜帶玩沙工具，玩上半天不是問題!

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▼一旁也有清洗區可以清洗整理!

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大坡面磨石子滑梯

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飛天鞦韆區

飛天鞦韆區，有一般鞦韆、
鳥巢式鞦韆、座椅型安全鞦韆，
數量種類齊全😊

【台北景點】2025大安森林公園-繡球花海+杜鵑花季超浪漫登場 - 捲貓貪玩客

不鏽鋼立體攀爬架

不鏽鋼立體攀爬架，看起來很富挑戰性，
適合大孩子遊玩😊

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轉轉盤

好玩轉轉盤，超多小朋友的快轉不動囉😂

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溜冰場

溜冰場場地寬闊😊

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大安森林公園-景點資訊

時間: 24小時
電話: (02)2700-3830
地址: 106台北市大安區新生南路二段1號

看更多捲貓遊台北旅遊景點➡️https://eggrollcat.com/travel/taipei/

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