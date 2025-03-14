這次來到「一刺生魚片丼飯握壽司」品嚐生魚片丼飯，各式海鮮食材料鮮味美，搭配著悠閒的日式氛圍，讓我們味蕾大大滿足，在這裡用餐可以感受到店家在食材上的用心，是一間值得再訪的店家。

「一刺生魚片丼飯握壽司」位於台北後車站商圈，位在車水馬龍的重慶北路和市民大道交叉口，店面的大紅燈籠在夜空下十分顯眼。

因為店家餐點都是現點現做，會耗時較久，所以店家門口旁擺放著幾張椅子，可供外帶顧客等候。

「一刺生魚片丼飯握壽司」店裡空間不大，僅有約九個座位。

木質系的餐桌椅，散發出溫暖的氣息；簡單的擺設就可以感受到日式氛圍。

現場也有提供熱茶可自助取用。

牆上就有「一刺生魚片丼飯握壽司」的菜單，各式丼飯品項的內容一目瞭然，方便饕客選餐。

只要點餐，就有提供一碗味噌湯。

熱湯在冬夜裡喝起來暖呼呼的，湯頭鮮美順口，而且湯裡的食材也滿豐富的。

首先要分享的是「炙燒海鮮丼2.0」，一上桌的擺盤就令人驚豔，各類食材舖得滿滿，光看就讓人食指大動。

肥美厚實的生魚片，經過炙燒後更提升整體香氣，入口後新鮮度沒話說。

天使蝦的肉質彈牙鮮美，花枝滑順略有嚼勁，吃起來都非常爽口。

炙燒後的比目魚鰭邊，自然散發出誘人香氣，略帶油脂，嚐起來清爽不膩口，口感可以用「入口即化」來形容。

星鰻則有著滑嫩鮮甜的肉質口感。

炙燒干貝超大一枚，嚐起來十分甘甜。

醋飯的滋味也很不錯呢！

另一份餐點「甜蝦干貝佐蟹膏丼」，除了甜蝦干貝主要食材外，還有滿滿的鮭魚卵舖在表層。

晶瑩剔透的鮭魚卵，讓擺盤更美，嚐起來滋味鮮美甘甜；甜蝦的口感柔綿細緻，也感受得到新鮮度十足。

肥美的干貝搭配上蟹膏的香氣，呈現出更多層次的美味。

鮭魚卵搭配醋飯一起入口，超美味！

原本看了「一刺生魚片丼飯握壽司」菜單，會覺得價位略高，不過實際品嚐完後，會覺得cp值很高，真的吃得出食材的新鮮度和美味，也感受到店家在海鮮食材上的用心，分享給大家。

《店家資訊》

「一刺生魚片丼飯握壽司」

地址：台北市大同區重慶北路一段6號

電話：0916881690

營業時間：週二至週日(12:00-14:00，17:00-21:00)，每週一公休

文章標籤