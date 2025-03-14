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一刺生魚片丼飯握壽司 | 台北後站商圈美食．食材用心用餐氛圍佳．日式丼飯料鮮味美超好吃！

2025-03-14 09:39:00 文字：寶小銘
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寶小銘

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一刺生魚片丼飯01

這次來到「一刺生魚片丼飯握壽司」品嚐生魚片丼飯，各式海鮮食材料鮮味美，搭配著悠閒的日式氛圍，讓我們味蕾大大滿足，在這裡用餐可以感受到店家在食材上的用心，是一間值得再訪的店家。

一刺生魚片丼飯02

「一刺生魚片丼飯握壽司」位於台北後車站商圈，位在車水馬龍的重慶北路和市民大道交叉口，店面的大紅燈籠在夜空下十分顯眼。

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因為店家餐點都是現點現做，會耗時較久，所以店家門口旁擺放著幾張椅子，可供外帶顧客等候。

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「一刺生魚片丼飯握壽司」店裡空間不大，僅有約九個座位。

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木質系的餐桌椅，散發出溫暖的氣息；簡單的擺設就可以感受到日式氛圍。

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現場也有提供熱茶可自助取用。

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牆上就有「一刺生魚片丼飯握壽司」的菜單，各式丼飯品項的內容一目瞭然，方便饕客選餐。

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只要點餐，就有提供一碗味噌湯。

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熱湯在冬夜裡喝起來暖呼呼的，湯頭鮮美順口，而且湯裡的食材也滿豐富的。

 

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首先要分享的是「炙燒海鮮丼2.0」，一上桌的擺盤就令人驚豔，各類食材舖得滿滿，光看就讓人食指大動。

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肥美厚實的生魚片，經過炙燒後更提升整體香氣，入口後新鮮度沒話說。

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天使蝦的肉質彈牙鮮美，花枝滑順略有嚼勁，吃起來都非常爽口。

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炙燒後的比目魚鰭邊，自然散發出誘人香氣，略帶油脂，嚐起來清爽不膩口，口感可以用「入口即化」來形容。

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星鰻則有著滑嫩鮮甜的肉質口感。

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炙燒干貝超大一枚，嚐起來十分甘甜。

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醋飯的滋味也很不錯呢！

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另一份餐點「甜蝦干貝佐蟹膏丼」，除了甜蝦干貝主要食材外，還有滿滿的鮭魚卵舖在表層。

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晶瑩剔透的鮭魚卵，讓擺盤更美，嚐起來滋味鮮美甘甜；甜蝦的口感柔綿細緻，也感受得到新鮮度十足。

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肥美的干貝搭配上蟹膏的香氣，呈現出更多層次的美味。

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鮭魚卵搭配醋飯一起入口，超美味！

一刺生魚片丼飯27

原本看了「一刺生魚片丼飯握壽司」菜單，會覺得價位略高，不過實際品嚐完後，會覺得cp值很高，真的吃得出食材的新鮮度和美味，也感受到店家在海鮮食材上的用心，分享給大家。

《店家資訊》

「一刺生魚片丼飯握壽司

地址：台北市大同區重慶北路一段6號

電話：0916881690

營業時間：週二至週日(12:00-14:00，17:00-21:00)，每週一公休

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一刺生魚片丼飯握壽司

phone0916-881690
place台北市大同區重慶北路一段6號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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