今年的情人節你準備去那告白？台北101化成歐式花園婚宴場景，為你舉辦一場獨一無二的浪漫證婚典禮。台北101四樓都會廣場不定期更新佈景，讓我們一年四季都能在室內欣賞美麗的花卉藝術，現場佈置有色彩繽粉玫瑰花、繡球花等各種花卉，還有充滿異國風锖的粉紅拱門，也太美太夢幻了，周邊四四南村廣場上藝術作品聚聚亭，成為與101合影最佳的美拍視角。

台北101用不一樣視角把101給包圍了，四四南村藝術裝置：聚聚亭。

2023台北燈會的作品聚聚亭，目前仍在四四南村展出，地點就在台北信義國小停車場旁廣場上。

台北藝術裝置聚聚亭：

以眾人齊心齊力做為發想

以抽象的巨大人型曲線作為主題

以雷切金屬彎版層層疊出八個曲面模組

八座模組互相支撐形成彷彿人們聚在一起準備出發耕作型態

成為具有包覆性的亭子

以上資訊來自官網

四四南村不定期舉辦好日巿集，成為假日出遊好去處。

聚聚亭就像一座盛開的花朵，從鏤空的花蕊看出去是最佳美拍視角。

藝術品就是藝術，每個角度呈現不同的美，夜晚點燈後更加美麗。

這座藝術作品展出在四四南村，但它其實比較靠近台北信義國小停車場旁的廣場。

台北101四樓都會廣場最新造景，粉紅色拱門，白色噴水池，四周滿滿的花卉佈滿四周。

不管從那個角度拍都美～影片分享

這裡有滿滿玫瑰花、還有各式各樣花卉佈置，營造出夢幻又迷人浪漫場景。

走過路過千萬不要錯過，台北101將四樓都會廣場打造成一個大型的室內花園，讓我們不用風吹日曬就能欣賞美麗的花卉，還可以與它們合影喔～

聚聚亭：台北市信義區松勤街52號

台北101購物中心：台北市信義區市府路45號

台北推薦牛肉麵店【麵大廚延吉店】隱身東區巷弄內麵店/120元起自助吧無限享用/豆花豆漿六寶配料吃到飽/台北CP值高牛肉麵店

台北東區平價早餐【老漿家】24小時營業隨時想吃都可以/文青風中式料理網美座位區/超牌必點天婦羅炸蝦蛋餅/敦南之森360度LED光之樹

台北信義區平價鐵板燒【寅和鐵板燒】隱身台北巿區巷弄內人氣美食/捷運市政府站旁/可以自選青菜/精緻擺盤套餐220元起/台北CP值高鐵板燒餐廳

王品全新鐵板燒【就饗鐵板燒】套餐318元起青菜就饗吧無限享用/招牌必點雙人海陸套餐/現炒青菜飲品雙淇淋吃到飽無限享用/台北CP值高平價鐵板燒

台北新開港式餐廳【點八小食台北三創店】全新菜單港點任選四品238/內用飲料無限暢飲/銅板價就可以享受米其林星級主廚料理/開幕慶雙重送好禮

2023台北最新景點|隱身在圓山最美伸展台|北眼平台|微風平台|360度無邊際白色巨型球體觀景|百萬夜景全新觀景平台

台北信義區美食【四川吳抄手信義店】遠百信義A13懷舊復古風大稻埕美食餐廳/蟬聯4年米其林必比登推薦/招牌必點紅油抄手担担麵

台北高空景觀餐廳【UMAMI金色三麥微風南山】享受極至奢華下午茶饗宴/101無敵景觀座位區/最新推出英式下午茶半價優惠/來一場充滿儀式感午後時光

台北信義區美食【涓豆腐】ATT 4 FUN 信義店/韓式料理第一品牌/最低只要298元韓式小菜免費無限供應/最新打卡點魷魚遊戲123木頭人

台北高空景觀餐廳【SkyCofi景觀咖啡】CP值超高99元就可以享用高空早餐/北歐風格燈光美氣氛佳/台北超Chill約會聖地

2022景美夜巿必吃│景美夜巿銅板美食│巷子內才知道的在地美食│米其林推薦小吃│台北CP值高銅板美食天堂

台北信義區美食【飯丸屋台北松菸店】限定版沖繩蝦蝦飯/超值早餐89元/平價沖繩美食/招牌必點沖繩飯糰

台北華山必吃美食【忠青商行善導寺總店】文青復古風餐廳/招牌必點極品好蝦炊飯/記憶中幸福的味道

台北信義區新開美食【Waku waku pasta 誠品信義店】101無敵景觀座位區/結合日式與義式創意料理/信義區約會餐廳推薦

台北森林系景觀餐廳【靜心苑】百年日式古蹟品嚐養心膳食/日式庭園造景/靜心養氣療癒古蹟

台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳

台北室內親子景點│台北天文館│五大必拍場景│銅板價就能擁有超夢幻的宇宙星空│搭上宇宙探險列車去太空探險│台北IG打卡景點

全球最強能量廣場|南港公園|森林冒險玩兒童遊戲場|享受芬多精負離子森林浴|搭捷運就能到台北親子景點

北投CP值高溫泉飯店【嘉賓閣溫泉會館】幸福雙人房泡湯/位在綠意盎然北投公園旁/招待專屬房客景觀餐廳/免費享受VIP下午茶吃到飽

北投好好玩|北投必遊景點|溫泉博物館|梅庭日式庭園|北投兒童樂園|地熱谷|北投溫泉美食古蹟巡一日遊

台北室內免費景點│台北典藏植物園│鑽石級綠建築享受芬多精│台北探索館欣賞360度環景電影│2020台北約會新秘境

台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳

北部餐廳特輯2021|家庭公司餐會餐廳|大台北美食餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處

文章標籤