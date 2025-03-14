為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台北最新101美拍景點|101唯美歐風花園|一年四季都能在室內欣賞美麗的花卉展覽|四四南村聚聚亭|超美又好拍藝術作品

台北最新101美拍景點|101唯美歐風花園|一年四季都能在室內欣賞美麗的花卉展覽|四四南村聚聚亭|超美又好拍藝術作品

2025-03-14 09:59:00 文字：大海愛上藍天
share
大海愛上藍天

大海愛上藍天

IMG_2189.jpg

今年的情人節你準備去那告白？台北101化成歐式花園婚宴場景，為你舉辦一場獨一無二的浪漫證婚典禮。台北101四樓都會廣場不定期更新佈景，讓我們一年四季都能在室內欣賞美麗的花卉藝術，現場佈置有色彩繽粉玫瑰花、繡球花等各種花卉，還有充滿異國風锖的粉紅拱門，也太美太夢幻了，周邊四四南村廣場上藝術作品聚聚亭，成為與101合影最佳的美拍視角。

IMG_2191.jpg

IMG_2146.jpgIMG_2149.jpg

台北101用不一樣視角把101給包圍了，四四南村藝術裝置：聚聚亭。

IMG_2151.jpg IMG_2152 (1).jpg 

2023台北燈會的作品聚聚亭，目前仍在四四南村展出，地點就在台北信義國小停車場旁廣場上。

IMG_2152.jpg IMG_2153.jpg

台北藝術裝置聚聚亭：

以眾人齊心齊力做為發想

以抽象的巨大人型曲線作為主題

以雷切金屬彎版層層疊出八個曲面模組

八座模組互相支撐形成彷彿人們聚在一起準備出發耕作型態

成為具有包覆性的亭子

以上資訊來自官網

IMG_2147.jpg

四四南村不定期舉辦好日巿集，成為假日出遊好去處。

IMG_2168.jpg IMG_2155.jpg 

聚聚亭就像一座盛開的花朵，從鏤空的花蕊看出去是最佳美拍視角。

IMG_2166.jpg IMG_2170.jpg

藝術品就是藝術，每個角度呈現不同的美，夜晚點燈後更加美麗。

IMG_2177.jpgIMG_2145.jpg

IMG_2173.jpg IMG_2176.jpg

IMG_2183.jpgIMG_2181.jpg

這座藝術作品展出在四四南村，但它其實比較靠近台北信義國小停車場旁的廣場。

IMG_2179.jpg IMG_2180.jpg IMG_2182.jpg IMG_2184.jpg  IMG_2188.jpg IMG_2187.jpg 

台北101四樓都會廣場最新造景，粉紅色拱門，白色噴水池，四周滿滿的花卉佈滿四周。

IMG_2185.jpg

IMG_2193.jpgIMG_2197.jpg

IMG_2194.jpg IMG_2192.jpg

不管從那個角度拍都美～影片分享

IMG_2195.jpg

IMG_2196.jpg IMG_2200.jpg

這裡有滿滿玫瑰花、還有各式各樣花卉佈置，營造出夢幻又迷人浪漫場景。

IMG_2199.jpg IMG_2201.jpg IMG_2202.jpg

走過路過千萬不要錯過，台北101將四樓都會廣場打造成一個大型的室內花園，讓我們不用風吹日曬就能欣賞美麗的花卉，還可以與它們合影喔～

IMG_2228.jpg

IMG_2203.jpg  

聚聚亭：台北市信義區松勤街52號

台北101購物中心：台北市信義區市府路45號

IMG_9077.JPG

台北美拍打卡景點│台北玫瑰園│心型玫瑰花園│搭捷運就到│離巿區最近賞花盛地│台北最佳賞花景點

IMG_2717 (2).jpg

台北最新美食天堂【大巨蛋遠東Garden City】花園綠廊周邊美食/全台最美的地下街/松山文創園區最新展覽/推薦三個信義區免費休憩區

IMG_2736 (2).jpg 

台北推薦牛肉麵店【麵大廚延吉店】隱身東區巷弄內麵店/120元起自助吧無限享用/豆花豆漿六寶配料吃到飽/台北CP值高牛肉麵店  

IMG_2495 (2).jpg

台北東區平價早餐【老漿家】24小時營業隨時想吃都可以/文青風中式料理網美座位區/超牌必點天婦羅炸蝦蛋餅/敦南之森360度LED光之樹 

大IMG_6932.jpeg   

台北信義區平價鐵板燒【寅和鐵板燒】隱身台北巿區巷弄內人氣美食/捷運市政府站旁/可以自選青菜/精緻擺盤套餐220元起/台北CP值高鐵板燒餐廳 

王品全新鐵板燒【就饗鐵板燒】套餐318元起青菜就饗吧無限享用/招牌必點雙人海陸套餐/現炒青菜飲品雙淇淋吃到飽無限享用/台北CP值高平價鐵板燒  

台北新開港式餐廳【點八小食台北三創店】全新菜單港點任選四品238/內用飲料無限暢飲/銅板價就可以享受米其林星級主廚料理/開幕慶雙重送好禮 

2023台北最新景點|隱身在圓山最美伸展台|北眼平台|微風平台|360度無邊際白色巨型球體觀景|百萬夜景全新觀景平台  

台北信義區美食【四川吳抄手信義店】遠百信義A13懷舊復古風大稻埕美食餐廳/蟬聯4年米其林必比登推薦/招牌必點紅油抄手担担麵  

台北高空景觀餐廳【UMAMI金色三麥微風南山】享受極至奢華下午茶饗宴/101無敵景觀座位區/最新推出英式下午茶半價優惠/來一場充滿儀式感午後時光  

台北信義區美食【涓豆腐】ATT 4 FUN 信義店/韓式料理第一品牌/最低只要298元韓式小菜免費無限供應/最新打卡點魷魚遊戲123木頭人  

台北高空景觀餐廳【SkyCofi景觀咖啡】CP值超高99元就可以享用高空早餐/北歐風格燈光美氣氛佳/台北超Chill約會聖地   

2022景美夜巿必吃│景美夜巿銅板美食│巷子內才知道的在地美食│米其林推薦小吃│台北CP值高銅板美食天堂  

台北信義區美食【飯丸屋台北松菸店】限定版沖繩蝦蝦飯/超值早餐89元/平價沖繩美食/招牌必點沖繩飯糰  

台北華山必吃美食【忠青商行善導寺總店】文青復古風餐廳/招牌必點極品好蝦炊飯/記憶中幸福的味道 

台北信義區新開美食【Waku waku pasta 誠品信義店】101無敵景觀座位區/結合日式與義式創意料理/信義區約會餐廳推薦     

台北森林系景觀餐廳【靜心苑】百年日式古蹟品嚐養心膳食/日式庭園造景/靜心養氣療癒古蹟    

台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳    

台北室內親子景點│台北天文館│五大必拍場景│銅板價就能擁有超夢幻的宇宙星空│搭上宇宙探險列車去太空探險│台北IG打卡景點    

全球最強能量廣場|南港公園|森林冒險玩兒童遊戲場|享受芬多精負離子森林浴|搭捷運就能到台北親子景點    

北投CP值高溫泉飯店【嘉賓閣溫泉會館】幸福雙人房泡湯/位在綠意盎然北投公園旁/招待專屬房客景觀餐廳/免費享受VIP下午茶吃到飽     

北投好好玩|北投必遊景點|溫泉博物館|梅庭日式庭園|北投兒童樂園|地熱谷|北投溫泉美食古蹟巡一日遊    

台北室內免費景點│台北典藏植物園│鑽石級綠建築享受芬多精│台北探索館欣賞360度環景電影│2020台北約會新秘境    

台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳   

北部餐廳特輯2021|家庭公司餐會餐廳|大台北美食餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處  

文章標籤
台北101 四四南村聚聚亭 四四南村 聚聚亭 0314愛在台北101 浪漫祝福典禮 101四樓都會廣場 台北101 4F 都會廣場 白色情人節 愛在台北101 台北景點 台北室內景點
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up