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桃園新開平價鐵板燒【浪人鐵板燒】140元就能鐵板燒青菜吃到飽/自助吧咖啡冰沙熱湯無限供應/新鮮食材現點現做/桃園高CP值平價鐵板燒

2025-03-14 10:02:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

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太狂了！140元居然可以鐵板燒青菜吃到飽，真是小資女的福音，不僅可以免費續配菜，還提供咖啡、冰沙、飲品、湯品等都是無限供應，桃園新開浪人鐵板燒，就位在春日路上，對於愛吃青菜的我真的很加分，喜歡吃奶油口味的還可以提前告知，免費加料，現點現做，可以坐在吧台看著師傅料理超療癒的，招牌必點香酥雞腿排和松阪豬，每一口都煎的金黃酥脆，還附多種配料，充滿層次感，為桃園高CP值平價鐵板燒。

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招牌必點：乾煎松阪豬250元，煎烤至金黃焦酥，焦香彈牙的口感實在迷人～

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桃園新開浪人鐵板燒就位在春日路上轉角處，藍色的店面相當顯眼。

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點套餐即享青菜吃到飽，當天有高麗菜和豆芽菜，若不吃某種菜也可以提前告知更換，相當貼心。

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Google評論送蔥蛋。高麗菜若要加奶油請提供告知。

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坐在吧台看著師傅料理超療癒的，影片分享

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最新DM，實際DM以店家為主，基本套餐140元起，附一碗白飯和兩樣青菜，熱湯飲料免費供應。 

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招牌必點：鐵板豆腐140元，滑嫩的豆腐，煎出金黃顏色，外酥內軟，一口大小剛剛好，大小朋友都愛吃。

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餐具自助吧自取，不收服務費，最特別是還有咖啡，也是無限喝到飽。

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香煎鯖魚200元，香煎鯖魚搭配檸檬、椒鹽、洋蔥，檸香風味再升級

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乾煎沙朗牛250元，緊實有嚼勁的沙朗牛，最佳熟度是五到七分熟，再搭配海鹽和洋蔥，簡單料理卻非常的美味。

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乾煎松阪豬250元，煎烤至金黃焦酥松阪豬肉，焦香彈牙的口感實在迷人，搭配海鹽和洋蔥的香甜，超下飯的。 

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浪人鐵板燒：桃園市桃園區春日路289號；營業時間：11:00-02:00

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浪人鐵板燒

phone0909-318440
place桃園市桃園區春日路289號
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
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