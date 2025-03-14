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石龍宮(泡麵土地公) | 南投人氣土地公廟．享用熱呼呼的美味泡麵．虔誠祈求保平安！

2025-03-14 11:10:00 文字：寶小銘
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寶小銘

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石龍宮01

南投中寮的「石龍宮」，主祀福德正神，因為信眾香客長年以拜泡麵的方式表達虔誠的心意，所以有「泡麵土地公」之稱，在這裡參拜完就可以品嚐熱呼呼的泡麵，是近來討論度很高的土地公廟。

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我們是平日下午來訪，現場還是有許多遊客香客，「石龍宮」入口就有不少販售供奉品的店家。

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「石龍宮」入口處就有明顯告示，說明參拜路線。

石龍宮05

要先從一樓的萬善爺開始參拜，這裡要點三柱香。

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接著再往三樓的土地公參拜，這裡則有二柱香。

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雖然是平日下午，但遊客絡繹不絕，可以看到「石龍宮」的人氣，也感受到「泡麵土地公」的魅力。

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「石龍宮」也有提供抽籤的服務。

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也因為「石龍宮」的供奉品多以泡麵為主，也因而有了「 泡麵土地公」的稱號；供桌可以看到除了泡麵之外，也有補財庫用的發財金。

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以虔誠之心拜拜之後，就可以準備享用泡麵了。

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提供遊客享用的泡麵很多樣，不過要遵守規定，泡麵不要帶走喔！

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一整排泡麵非常壯觀！

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「石龍宮」也有提供座位區讓遊客可以品嚐泡麵。

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還有大型熱飲設備供應熱水。

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泡麵吃入口，品嚐到美味、也感受到暖暖的氣息。

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大家在「石龍宮」享用美味泡麵的同時，也要滿懷感恩、珍惜的心，現場泡麵都是免費提供的，一定要衡量自己的食量，不要浪費喔！

 

《景點資訊》

「石龍宮(泡麵土地公)

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號

電話：04-92602087

開放時間：24小時開放

FB：南投縣中寮鄉石龍宮

文章標籤
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