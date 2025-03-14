潮港城全新直營品牌-豬在瘋豬腳專賣店，就在台中北區健行路上。賣的是台灣傳統小吃美食，有豬腳飯、腿庫飯、爌肉飯、豬腳麵線、瓦罐煨湯、黑白切、小菜，從中午營業到凌晨，不管是正餐、下午茶或是宵夜都吃得到。除了現場吃之外，還有冷凍的豬腳即享包，遇到閏年送豬腳給長輩亦可以選擇豬腳禮盒，方便、美味又大方。

豬在瘋豬腳專賣店健行廟口總店就位在北區的健行路、梅川東路三段交接口，很靠近中清路、距離台中科博館也不遠，正對面剛好就是土地公廟，所以才稱為廟口店。

附近機車還算好停，汽車的話可以沿著梅川東路三段找收費停車格。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

有一、二樓用餐區，一樓料理區是半開放空間，可以看到工作人員剁切肥嫩Q彈的豬腳畫面

焦糖醬色的豬腳油油亮亮看起來好好吃~而且富貴紅燒豬腳飯是半中半蹄，點餐時不用再挑選，都幫你搭配好了

每顆豬腳燉滷的很飽滿完整，看起來也不會肥膩碎爛，一整個就是好吃樣

現場可以看到工作人員俐落的剁切豬腳，瞧那Q彈有勁的豬腳就讓人整個食慾大增。

豬腳放到白飯上還會淋上滷汁

如果喜歡重口味、濕潤度更高的人，取餐檯旁邊有一小鍋滷汁可以自己加喔~

除了豬腳，基本的爌肉當然也是要有。

漂亮方塊狀的三層五花肉浸泡在油亮鹹香的滷汁，很誘人口水ㄟ~

喜歡肥嫩QQ感的，可以試試腿庫，這菜刀一剁下去，感覺一旁的豬皮都在晃動

豬在瘋豬腳專賣店一樓用餐區，雖然座位不多，但很適合快速用餐的人

一旁冰箱中也有販售飲料，省去再跑飲料店的時間

二樓用餐區比較大，而且有冷氣

而且備有化妝室，很方便

角落擺放餐具和醬料，居然有準備台中人最愛的東泉辣椒醬

用餐後記得把餐具拿到回收區

菜單價格

豬在瘋豬腳專賣店以豬腳為主，有飯、有麵線、有單點，也有多款小菜、黑白切，以及瓦罐煨湯

紅燒富貴豬腳餐盒

餐盒中除了主菜和白飯之外，還會配有綠色花椰菜、荷包蛋、菜脯，比起常見只有筍絲的豬腳飯配色好看而且又均衡許多

原本滷汁給的就不少，而且還會有一點點的碎肉塊，妮妮個人習慣”喇喇ㄟ”，讓醬汁和白飯都均勻分布後吃更鹹香對味～

店家自己炒的菜脯鹹香脆口，很下飯

身為彰化人的妮妮不只很會吃爌肉，也很愛吃豬腳，而豬在瘋的豬腳不是那種一咬就化開的軟爛感，是屬於豬皮還帶有彈性、咀嚼度，吃完後也是充滿膠原蛋白的黏唇感

豬皮還很完整不爛又富彈性，整體豐腴而不肥膩，還有Q彈腳筋，甘甜醬香不死鹹，是好吃的Q彈版豬腳!

除了現場吃，也有豬腳冷凍即享包可買，一包裡面有中段*1、腳蹄*1，倒出來加熱後就可以吃，內含滷汁也不少，可以用來拌麵線、拌青菜。

如果是要送人也可以選購包含有3份冷凍包的豬腳禮盒，不只好吃方便，而且榮獲台中市好禮標章，好看有面子。

紅燒富貴爌肉餐盒

妮妮喜歡肥瘦均勻的爌肉，這一塊就很漂亮，剛好符合我的喜好

切成方塊狀的三層肉厚度也很適中，這樣咬下肥肉的部分才不會太過膩口

不同於豬在瘋帶有Q彈咀嚼度的豬腳，這爌肉肥肉部分就是屬於一咬下去豬皮、脂肪會在口中化開的那種，仔細瞧瞧筷子夾肉的部分，感覺到那嫩度了嗎？再稍微用力一點就要夾斷它了（哈～）而瘦肉的部分我會喜歡再多點滷汁更好吃～

餐盒中雖然沒有豬腳飯習慣搭配的筍絲、滷豆腐、白菜滷，但有做為小菜供單點搭配

老滷筍乾

筍絲不會切得太細，顯得脆口，而且不會太過鹹

開陽白菜滷

白菜滷得很軟爛且入味，湯汁甘甜且有鮮明的蝦米鹹香味

瓦罐煨湯

除了基本常見的貢丸湯、油豆腐湯，豬在瘋有販售類似古早味小吃攤燉露燉湯的瓦罐煨湯，懂吃的內行老饕都愛點這種一甕一甕獨立燉的湯品

瓦罐何首烏藥膳豬腳湯

既然是豬腳專賣店，除了豬腳飯、豬腳麵線之外，當然也要有豬腳湯

燉熬的豬腳皮肉都非常的軟嫩，是筷子一夾、舌頭一頂就會斷開的那種，非常好吃~

何首烏藥膳的湯頭會回甘，喝起來還有點膠質黏唇感，是有厚度的湯頭，非常好喝，妮妮布魯大推薦～

瓦罐黑蜆精力蒜頭湯

懂喝蜆湯的人都知道這精華在於湯頭，濁白的湯收集了黑蜆的精華，融合蒜頭粒的鹹香，夠濃、好喝！

另外，下圖是朋友吃的豬腳麵線，不是清燉湯或當歸湯的那種，而是類似拌麵線，有興趣、要過過運氣的人可以參考看看喔~

整體感想：

豬在瘋豬腳專賣店的豬腳是屬於Ｑ彈有咀嚼感型，雖不同於一咬就化開的軟爛感，但牙口不好的人也是很方便咬，下次閏年要送父母吃豬腳時可以來換換口味～而且從中午營業到凌晨，中場沒休息，即使錯過正餐飯點也可以來用餐，很方便～

這次吃到的豬腳、爌肉分屬不同口感，都不錯吃，而妮妮布魯最推薦的是瓦罐何首烏藥膳豬腳，湯頭有厚度、甘甜好喝，而且豬腳燉到非常的嫩滑～幾乎是用吸吞的，我們很喜歡！

豬在瘋豬腳專賣店 店家資訊

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