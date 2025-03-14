東京旅遊租車自駕河口湖兩日遊，入住河口湖當天傍晚我們來到【Forest Mall 富士河口湖】（富士河口湖森林購物中心）逛逛。

Forest Mall 富士河口湖是河口湖大型購物中心，共有20多家商店，包含AEON Maxvalu超市、Daiso（大創），Sundrug（藥妝店），露營用品專賣、服飾、家居用品、Mos Burger及多家餐廳等，有得吃有得逛還可以到超市採買。

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富士河口湖森林購物中心「Forest Mall 富士河口湖」，AEON Maxvalu 超市、La Verdure 木村屋 富士山布丁!

Forest Mall 富士河口湖位於中央高速公路川口湖IC以西約2.9公里，免費停車場腹地很大，大約可停放約850輛車。

★大眾運輸:

◎[電車] 從富士急行線「河口湖」站搭乘巴士約15分鐘[當地巴士]

◎從鳴澤、精進湖、本棲觀光巴士（藍線）「Forest Mall 富士河口湖」站步行

■ADD:山梨縣南都留郡富士河口湖町大館 8017-1

■TEL:+81 42-670-6546

在停車場可以捕捉富士山美麗的身影，可惜當天雲層太厚，富士山頂被遮蔽了，沒有捕捉到完整的富士山。

在河口湖很多地方都坐擁富士山美景。

購物中心內逛街的店家營業結束時間從18:00〜20:00不等，Daiso（大創）營業時間到晚上八點，我有進去逛了一下買了點東西。

藥妝店則是營業到晚上九點，超市到晚上十一點，有要逛服飾店或是露營戶外用品店之類的不要太晚來。

Forest Mall 富士河口湖店鋪導覽圖（以上圖片擷取自 官網 ）

除了吃逛採買外，購物中心裡還有牙科、寵物店、托兒所、房地產買賣、兒童體操學校及美髮沙龍等。

這家La Verdure 木村屋（ラ・ヴェルデュール木村屋）推薦必買，我就是被門口的布丁給吸引進入。

營業時間10:00～19:00，週二公休。

木村家的布丁分為富士山布丁及河口湖布丁，不僅圖案不同、風味也不同，單價也不一樣，富士山布丁稍貴些。

另外也有富士山造型蛋糕可以選擇。

木村家的蛋糕都好美啊，每個看起來都好好吃，蛋糕價格我覺得要比其他蛋糕店家平價，切片蛋糕只要日幣三百多到五百多，台幣不用百元。

我買了一組布丁，富士山布丁及河口湖布丁各一，不僅瓶身圖案不同，包裝紙也不同耶，還附有可愛的小提袋，布丁一個是日幣四百多。

布丁要冷藏無法帶回台灣，所以我們在民宿就把布丁吃掉，瓶子及包裝紙則帶回家留念，也可以裝些小物品。

購物中心這裡共有七間餐廳，分別為イルキャンティ［イタリア料理］、鰻の成瀬［鰻料理］ 、エム アウトドアキッチン［洋食］ 、ジュイシンロウ［台湾料理］ モスバーガー［ハンバーガー］ 、山岡家［ラーメン］ 及ラ・ヴェルデュール木村屋［洋菓子］。

義大利料理、鰻魚飯、拉麵、漢堡、台灣料理及西餐通通都有。

商店分別為ファッション＆グッズ AKマウスクリニック デンタル＆ショップ［牙科商店］ 、DCM［家居中心］ 、ゴルフファイブ［高爾夫用品］ 、サンドラッグ［藥妝］、スタンダードポイント［戶外露營用品］ 、スポーツデポ［體育用品］ 、ダイソー［100円商店］ 、タカハシ［時裝＆雜貨］及ドンナドナ［女裝］。

各店家營業時間可至 官網 查看。

AEON Maxvalu超市則是來此購物中心最重要的目標，想要買些食材回民宿自行料理晚餐。

超市營業時間至晚上十一點，在河口湖的夜晚若想要逛街採買可以來這裡。

每次逛日本超市都不知不覺就買了好多，除了料理的食材外，水果、優格、鮮奶、氣泡酒及啤酒等也都是逛日本超市會買的，採買後我們就返回民宿開始準備晚餐了。

到河口湖旅遊有購物、逛超市需求可以來Forest Mall 富士河口湖。

（旅遊日期：2024/07）

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