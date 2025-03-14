↑偶爾想吃炸物~光吃炸物混一餐~又覺得過於單調
若有生菜沙拉~小菜等小品~是不是沒那麼罪惡感
福勝亭幸福幸運的日式豬排專賣店~是不錯的選擇~
↑之前看電子報介紹~福勝亭強棒出擊超值應援
開運豬排定食+鮮嫩炸鷄柳定食~含小菜2品~飲料2杯
特價399~等同66折優惠~令人很心動~
↑當然點餐前~需出示截圖畫面
才有定食買一送一的優惠~
↑在114年2月26日週三~一下班就往三峽北大前進
在活動結束前~想以優惠價格品嚐好味道
↑走在這樓梯間~雖然都是福勝亭的字樣
怎麼有些熟悉感~之後~才發現~這裡原是王品集團
↑這牆上的照片~讓人有想流口水的fu
只是石二鍋去哪了~
↑入內前~看到這告示~請於櫃檯點餐後~再入坐
↑現在時間大約5點左右~晚餐時間剛開始
但下班及下課人潮還未湧現~我們可以優雅進場
還可以選自己喜歡的位置坐~
↑沾醬~白飯~味噌湯自助區
這裡只附小碟子~如有需要~可自取沾醬
另白飯及味噌湯~餐點會附上乙份
不足再自行取用~
↑續加小叮嚀~舀湯盛飯時請小心留意~避免燙到
白飯及味噌湯也請酌量取用~避免浪費~
↑這裡貼心的提供飯島香及七味粉~灑在白飯上~香~
↑沾醬有3口味
↑湯品部分~為食客準備了蔥花及海帶芽
增添味噌湯的風味~
↑飲料無限暢飲4口味~每杯35元
↑我們點的定食優惠裡~含2杯飲品~
↑點餐給立桌號碼牌~服務員按號碼牌送餐
我們是61號~今日帳單品項留影~
↑等了一會~二份定食上桌~今天外食
又是飽餐一頓的幸福~
↑爸爸的開運豬排定食~蠻大一份~厚實的豬排油炸後
外層金黃酥脆~光看都會流口水~口感香甜多汁
非常的有咬勁Q彈香酥脆~
↑豬排底下鋪的高麗菜絲~是可以續的
雖然自助區沒有自取~可以請服務員協助續加喔~
↑小青的鮮嫩炸鷄柳定食~也是一樣的美味可口
鮮嫩不油不膩~也不乾柴~主廚很厲害丫~-
↑白飯煮的軟糯香甜~灑上飯島香鬆~讓白米飯
吃起來更有層次感~爸爸吃了2碗~
↑今日的味噌湯表現平平~但小青還是喝了2碗~
↑這是日式醬菜小黃瓜條~非常的可愛
脆口的口感很不錯~
↑胡麻玉米筍~淋上胡麻醬很不錯~小青又取來一些
和風醬~也很對味~
↑最後上桌的和風豆腐~店家很有誠意
雖是優惠定食~搭的豆腐~還挺大一盤
炸的外酥內軟~沾和風醬~
↑定食還附了醋飲~今日口味是蒟蒻蘋果味
醋飲有解膩的效果~吃了好吃的炸物後
來點醋飲~真是絕配~
↑吃飯前~合影先~平日的外出用餐~微幸福~
↑大約6點左右~客人陸續出現~我們準備離開時
已出現排隊等候的情形~生意真的很不錯喔~
↑用完餐下樓才發現~福勝亭的優惠方案也挺多
有會員日~還有點活動指定套餐~都非常的特別精緻~
↑店家資訊
店名~福勝亭 三峽北大店
地址~新北市三峽區大學路123號2樓 (原石二鍋店面)
電話~02-26736926
營業時間~11:00-21:30 最後點餐時間為21:00