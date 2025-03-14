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新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

2025-03-14 15:10:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   新北三峽福勝亭北大店~

  ↑偶爾想吃炸物~光吃炸物混一餐~又覺得過於單調

    若有生菜沙拉~小菜等小品~是不是沒那麼罪惡感

    福勝亭幸福幸運的日式豬排專賣店~是不錯的選擇~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

      新北三峽福勝亭北大店~     

    ↑之前看電子報介紹~福勝亭強棒出擊超值應援

      開運豬排定食+鮮嫩炸鷄柳定食~含小菜2品~飲料2杯

      特價399~等同66折優惠~令人很心動~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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   ↑當然點餐前~需出示截圖畫面

     才有定食買一送一的優惠~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑在114年2月26日週三~一下班就往三峽北大前進

    在活動結束前~想以優惠價格品嚐好味道

    之前在台南也吃過它~印象極佳~記錄文有興趣點我~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑走在這樓梯間~雖然都是福勝亭的字樣

    怎麼有些熟悉感~之後~才發現~這裡原是王品集團

    石二鍋的分店~之前來過~記錄文有興趣點我聯結~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑這牆上的照片~讓人有想流口水的fu

    只是石二鍋去哪了~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑入內前~看到這告示~請於櫃檯點餐後~再入坐    

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  ↑現在時間大約5點左右~晚餐時間剛開始

    但下班及下課人潮還未湧現~我們可以優雅進場

    還可以選自己喜歡的位置坐~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑沾醬~白飯~味噌湯自助區

    這裡只附小碟子~如有需要~可自取沾醬

    另白飯及味噌湯~餐點會附上乙份

    不足再自行取用~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~    

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  ↑續加小叮嚀~舀湯盛飯時請小心留意~避免燙到

    白飯及味噌湯也請酌量取用~避免浪費~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑這裡貼心的提供飯島香及七味粉~灑在白飯上~香~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑沾醬有3口味

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  ↑湯品部分~為食客準備了蔥花及海帶芽

    增添味噌湯的風味~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑飲料無限暢飲4口味~每杯35元

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  ↑我們點的定食優惠裡~含2杯飲品~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑點餐給立桌號碼牌~服務員按號碼牌送餐

    我們是61號~今日帳單品項留影~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑等了一會~二份定食上桌~今天外食

    又是飽餐一頓的幸福~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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     ↑爸爸的開運豬排定食~蠻大一份~厚實的豬排油炸後

    外層金黃酥脆~光看都會流口水~口感香甜多汁

    非常的有咬勁Q彈香酥脆~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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   ↑豬排底下鋪的高麗菜絲~是可以續的

     雖然自助區沒有自取~可以請服務員協助續加喔~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑小青的鮮嫩炸鷄柳定食~也是一樣的美味可口

    鮮嫩不油不膩~也不乾柴~主廚很厲害丫~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~- 

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  ↑白飯煮的軟糯香甜~灑上飯島香鬆~讓白米飯

    吃起來更有層次感~爸爸吃了2碗~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑今日的味噌湯表現平平~但小青還是喝了2碗~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑這是日式醬菜小黃瓜條~非常的可愛

    脆口的口感很不錯~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑胡麻玉米筍~淋上胡麻醬很不錯~小青又取來一些

    和風醬~也很對味~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑最後上桌的和風豆腐~店家很有誠意

    雖是優惠定食~搭的豆腐~還挺大一盤

    炸的外酥內軟~沾和風醬~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑定食還附了醋飲~今日口味是蒟蒻蘋果味

    醋飲有解膩的效果~吃了好吃的炸物後

    來點醋飲~真是絕配~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑吃飯前~合影先~平日的外出用餐~微幸福~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~

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  ↑大約6點左右~客人陸續出現~我們準備離開時

    已出現排隊等候的情形~生意真的很不錯喔~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~     

   新北三峽福勝亭北大店~

  ↑用完餐下樓才發現~福勝亭的優惠方案也挺多

    有會員日~還有點活動指定套餐~都非常的特別精緻~新北三峽福勝亭北大店~幸福幸運的日式豬排專賣~    

   新北三峽福勝亭北大店~

  ↑店家資訊

    店名~福勝亭 三峽北大店

    地址~新北市三峽區大學路1232樓 (原石二鍋店面)

    電話~02-26736926

    營業時間~11:00-21:30  最後點餐時間為21:00

文章標籤
福勝亭北大店 幸福幸運的日式豬排專賣 豬排專賣 日式豬排專賣
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福勝亭 三峽北大店

phone02-26736926
place新北市三峽區大學路123號2樓
3.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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