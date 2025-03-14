↑偶爾想吃炸物~光吃炸物混一餐~又覺得過於單調

若有生菜沙拉~小菜等小品~是不是沒那麼罪惡感

福勝亭幸福幸運的日式豬排專賣店~是不錯的選擇~

↑之前看電子報介紹~福勝亭強棒出擊超值應援

開運豬排定食+鮮嫩炸鷄柳定食~含小菜2品~飲料2杯

特價399~等同66折優惠~令人很心動~

↑當然點餐前~需出示截圖畫面

才有定食買一送一的優惠~

↑在114年2月26日週三~一下班就往三峽北大前進

在活動結束前~想以優惠價格品嚐好味道

之前在台南也吃過它~印象極佳~記錄文有興趣點我~

↑走在這樓梯間~雖然都是福勝亭的字樣

怎麼有些熟悉感~之後~ 才發現~這裡原是王品集團

石二鍋的分店~之前來過~記錄文有興趣點我聯結 ~

↑這牆上的照片~讓人有想流口水的fu

只是石二鍋去哪了~

↑入內前~看到這告示~請於櫃檯點餐後~再入坐

↑現在時間大約5點左右~晚餐時間剛開始

但下班及下課人潮還未湧現~我們可以優雅進場

還可以選自己喜歡的位置坐~

↑沾醬~白飯~味噌湯自助區

這裡只附小碟子~如有需要~可自取沾醬

另白飯及味噌湯~餐點會附上乙份

不足再自行取用~

↑續加小叮嚀~舀湯盛飯時請小心留意~避免燙到

白飯及味噌湯也請酌量取用~避免浪費~

↑這裡貼心的提供飯島香及七味粉~灑在白飯上~香~

↑沾醬有3口味

↑湯品部分~為食客準備了蔥花及海帶芽

增添味噌湯的風味~

↑飲料無限暢飲4口味~每杯35元

↑我們點的定食優惠裡~含2杯飲品~

↑點餐給立桌號碼牌~服務員按號碼牌送餐

我們是61號~今日帳單品項留影~

↑等了一會~二份定食上桌~今天外食

又是飽餐一頓的幸福~

↑爸爸的開運豬排定食~蠻大一份~厚實的豬排油炸後

外層金黃酥脆~光看都會流口水~口感香甜多汁

非常的有咬勁Q彈香酥脆~

↑豬排底下鋪的高麗菜絲~是可以續的

雖然自助區沒有自取~可以請服務員協助續加喔~

↑小青的鮮嫩炸鷄柳定食~也是一樣的美味可口

鮮嫩不油不膩~也不乾柴~主廚很厲害丫~ -

↑白飯煮的軟糯香甜~灑上飯島香鬆~讓白米飯

吃起來更有層次感~爸爸吃了2碗~

↑今日的味噌湯表現平平~但小青還是喝了2碗~

↑這是日式醬菜小黃瓜條~非常的可愛

脆口的口感很不錯~

↑胡麻玉米筍~淋上胡麻醬很不錯~小青又取來一些

和風醬~也很對味~

↑最後上桌的和風豆腐~店家很有誠意

雖是優惠定食~搭的豆腐~還挺大一盤

炸的外酥內軟~沾和風醬~

↑定食還附了醋飲~今日口味是蒟蒻蘋果味

醋飲有解膩的效果~吃了好吃的炸物後

來點醋飲~真是絕配~

↑吃飯前~合影先~平日的外出用餐~微幸福~

↑大約6點左右~客人陸續出現~我們準備離開時

已出現排隊等候的情形~生意真的很不錯喔~

↑用完餐下樓才發現~福勝亭的優惠方案也挺多

有會員日~還有點活動指定套餐~都非常的特別精緻~

↑店家資訊

店名~福勝亭 三峽北大店

地址~新北市三峽區大學路123號2樓 (原石二鍋店面)

電話~02-26736926

營業時間~11:00-21:30 最後點餐時間為21:00