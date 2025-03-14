不出國又想擁有羨煞眾人的大片嗎？還是因為國內的網美景點經常位於市區，總是聚集一窩蜂排隊人潮呢？小編特別帶來位於南投的草屯景點，讓妳們一網打盡各種風格的 IG 打卡熱點。文青風、英倫風、無印風、自然風、運動風、親子風、藝術風、莊嚴風、童趣風，9種風格、9個景點 一次Get！文末還有特色草屯住宿推薦，快做好筆記，準備出發草屯一日遊囉！

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草屯景點｜自然風。九九峰動物樂園

亞洲規模最大的鳥類主題動物園

花費超過八年打造的九九峰動物樂園，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，占地約20公頃，超大的園區內，共有多達四十多種的鳥類，為了讓鳥兒可以自在飛行，園方依照鳥類特色劃分了4個區塊，讓民眾可以近距離欣賞，其他還有羊駝、狐獴、梅花鹿等小動物，一旁則是規劃完善的美食區和室內遊戲區，可以想像，這裡將成為中南部民眾逛動物園的熱門選擇。

除此之外，園方還設計了「恐龍之丘」區，會動的機械恐龍栩栩如生，彷彿重現了侏儸紀公園的場景，比人還高的大恐龍就在山丘上，擺好姿勢等你來拍照啦！

草屯景點｜文青風。毓繡美術館

清水模建築、滿滿藝文氣息

隱藏於南投草屯的毓繡美術館，是一座私人美術館，由熱愛藝術的企業家侯英蓂、葉毓繡夫婦創立，以「一輩子做一件有意義的事」為信念，及現代寫實藝術為依歸。希望透過不定期的展覽、收藏，讓大家共同欣賞世界各地的「當代寫實藝術」。

耗資上億元歷經四年才完成的這座美術館，整館設計理念以低調、精緻、俐落為美學基礎、並以簡約風格的清水模建築為主體。走在低調的水泥牆，陽光灑落的光影交錯之際，唯美的慢活美術館氛圍薰陶下，讓你舉手投足都充滿藝文氣息的文青風。

草屯景點｜英倫風。蔡氏釀酒精釀啤酒廠

英式餐酒館、啤酒暢快喝

蔡氏釀酒觀光工廠是目前全台灣唯一一家釀製正統英式啤酒的製造廠。創辦人蔡孝緯先生畢業於德國的柏林啤酒學院(VLB Berlin)，是個熱愛研究世界各地風味啤酒的釀酒師，畢業回台後，找了南投草屯荒廢幾十年的保麗龍廠，打造成充滿英倫風的觀光工廠。

讓旅客藉由參觀釀酒原料及製程長知識外，還能喝到台灣在地化產品融入的獨特精釀啤酒、及歐風搭配啤酒的美味餐點。從外觀的歐式建築，到內的英式風情裝潢設計，廣場上還擺滿木頭桌椅，及櫃台的歐風紅磚瓦，就像處在歐洲的啤酒屋內。有趣的是，裡面還有一間隱藏於密室的啤酒實驗室，發揮名偵探柯南的機智找找看吧。

來到蔡氏釀酒觀光工廠必定要準備開喝一番呀！小編還是要提醒大家「喝酒不開車，開車不喝酒」。

草屯景點｜無印風。台灣工藝文化園區

木工裝置藝術、米奇在哪裡？

台灣工藝文化園區，佔地約10公頃，園區以展示台灣工藝為主題，分為 5 個展館：工藝文化館、工藝設計館、工藝資訊館、生活工藝館、地方工藝館，是個免費參觀的景點，除了提供藝術展覽、兒童遊憩室、親子DIY體驗等，非常適合全家大小出遊的好去處。

下回來到草屯停下腳步進來走走，你會發現這裡有好多創新、有趣的工藝品，看看這些設計師們如何將藝術與生活結合。

地址：南投縣草屯鎮中正路573號 營業時間：09:00-17:00 (週一公休)

草屯景點｜運動風。九九峰森林步道

自然生態與藝術氣息的環狀森林步道

「九九峰森林步道」分成多經水泥鋪設產業道路的北端路口，以及木棧道、山道為主的南端入口，步道最高處沒有基點也無須折返，是一條可以直接環繞一圈走回原點的環狀步道。

步道中途多種不同樹種植被，除了血桐、白匏子、無患子等及烏石心、光臘樹等人工造林樹種，靠近至高點的礫石陡坡段則是以臺灣蘆竹、禾本科五節芒為主，也吸引了五色鳥、黑枕藍鶲、臺灣獼猴、鼬獾等等臺灣特有亞種動物，不管動植物生態都相當豐富。靠近至高點的景觀台附近視野遼闊，在健行踏青之外更可以欣賞周邊霧峰、草屯等地風景。

草屯景點｜藝術風。王英信美術館

室巨型雕塑與自然的草木植栽結合

王英信美術館位於草屯的藝術大道上，園區分為室內與室外草坪兩個展區，室外的巨型雕塑與自然的草木植栽結合，是王英信老師30多年累績的心血結晶，其中又以5公尺高的「亨利摩爾像」，以及巨大的半身耶穌像為打卡熱點，栩栩如生的雕像，把人物的神情、肌理都展示得一清二楚，令人不免讚嘆創作者的功力深厚。室內則以中小型雕塑為主，可以明顯看出巨型雕塑與小型雕塑所展現的意向有所不同，顯得更加細膩與寫意，最後還能到工作室，一賭創作者的工作過程哦。

草屯景點｜親子風。草屯兒童樂園

繽紛童趣，好拍又好玩

草屯的小朋友們最喜歡的活動場所之一，便是有著各種遊具與設施的草屯兒童樂園啦！色彩繽紛的兒童樂園，光是步入其中便能讓小朋友興奮，彩虹道路、幸福鐘塔、南瓜馬車，以及各種裝置藝術，不只小朋友喜歡，也超適合喜歡拍照的遊客哦。多功能溜滑梯、沙坑、攀爬網、平衡木、盪鞦韆、彩球池…等，快樂玩耍的同時，還能訓練身體平衡與協調力，不論是哪個年齡層的孩子，都能在此努力放電，玩到筋疲力盡再回家。

地址： 南投縣草屯鎮中正路571號 營業時間：24小時

草屯景點｜莊嚴風。草屯敦和宮

香火鼎盛，全台最大的財神爺

草屯敦和宮供奉財神玄檀真君，擁有全台最大的財神爺神像，銅製的財神爺高162尺，放置於廟中的最上方，居高臨下的俯視著腳下的參拜者們，非常的威嚴雄武。廟宇共有7樓，奉有張天師、玉皇大帝、太乙真人等道教神祈，每年過年期間，都會湧入大量遊客前來祈求好運，並求取發財金，廟裡則會舉辦慶祝演唱會，以及過財神爺橋等民俗活動，是草屯地區香火非常鼎盛的廟宇景點。

地址： 南投縣草屯鎮敦和路74號 營業時間：05:00-21:00 推薦閱讀：南投廟宇推薦

草屯景點｜童趣風。草鞋墩人文觀光夜市

在地美食推薦！

草鞋墩夜市不只是個傳統夜市，裡頭除了美食小吃、傳統遊戲區之外，還有小朋友喜歡的汽球屋、小火車，適合年輕人打卡的貨櫃屋、旋轉木馬，還有超時尚的餐酒館及街頭藝人表演區，販賣的商品更是多元，竉物用品、鞋包飾品、3C配件等應有盡有。逛累了就坐下來吃個美食吧！蒙古烤肉、小火鍋、夜市牛排等等，都是熱門的排隊美食，特色小吃與異國料理，也都能在草鞋墩夜市找到，如此五花八門的攤位，吸引了每個到南投旅遊的觀光客與在地人，下次到了南投，千萬不要錯過這個號稱全台最大的夜市哦！

地址： 南投縣草屯鎮中正路1037號 營業時間：週五、六、日 18:30-23:00 推薦閱讀：草屯必吃美食｜南投夜市推薦

草屯景點｜草屯住宿推薦

正巧文旅

正巧文旅結合了咖啡廳、蔬食餐廳與住宿，是間禁帶葷食的飯店，超級有特色。旅店共有10間房，能容納的旅客組數不多，但住宿空間也因此更為寬敞，住宿體驗非常的好。旅館頂樓裝潢成空中花園，結合了灰色的建築與綠色的植栽，顯得相當靜雅有品位，太陽不大時可以上來這裡吹吹風，遠眺草屯市區景色。正巧文旅附屬的蔬食餐廳在草屯地區相當有名，皆以天然食材烹飪，不使用便宜的素料，將簡單的蔬菜，料理成各種創意中菜，就算不是素食者，也很能接受哦。

時為驛行館Sway B&B

網美漂浮早餐、星空玻璃屋

接下來小編將要介紹重量級的IG美拍聖地「時為驛行館Sway B&B 」！為何稱之為「美拍聖地」，因為位於南投草屯寧靜田原邊的「驛行館Sway B&B 」，可以說是草屯一處度假秘境。充滿南洋度假風的頂級VILLA住宿，佔地1500坪、有超大游泳池、純淨白沙灘、熱帶風情棕梠樹，及綠地隱藏許多浪漫造景，媲美五星飯店等級的休閒設施，有健身房、戶外烤肉區、游泳池、蒸氣室、KTV、遊戲室等，應有盡有。

最重要的是到「時為驛行館Sway B&B」住宿，隔天還能有浮誇系網美的「漂浮早餐」換上比基尼戰袍～怎麼拍都像來到峇厘島度，讓你們一秒變女(男)神！

「時為驛行館Sway B&B」不僅吸引超多人爭相拍夢幻網美照，也成為許多新人不用搭飛機，邀請親朋好友一起參加仿歐美的海島戶外婚禮派對。

地址：南投縣草屯鎮玉屏路162-50號 營業時間： 10:00~20:00 Facebook : 時為驛行館Sway B&B ◇小編重要提醒：民宿只有 5 間獨棟玻璃屋，2間景觀四人房，房間數量極少，得提早預訂！

以上是小編精心準備的南投草屯一日遊景點及草屯住宿，各種風格讓你們自行挑選，希望大家都能拍出個人風格的美照，下一個IG網美/網紅就是你喔！

來到南投這樣玩！

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