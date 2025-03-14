韓國黑白大廚的第6集白湯匙崔康祿主廚用薯泥拌高湯來提升紅燒肉的風味，雖然這場團體戰白湯匙輸了但”紅燒肉佐薯泥”得到白種元評審的驚訝肯定。家裡剛好有相似材料我復刻了”薯泥佐紅燒排骨”~薯泥超好吃ㄟ~

薯泥佐紅燒排骨的材料

排骨800g，馬鈴薯2顆(約450g)，米酒2大匙(約30g)

蒜頭20g，薑塊60g，胡椒鹽20g

調味料:醬油60g，醬油膏50g，二砂糖40g，月桂葉2片，肉桂1小支，八角1粒，豆瓣醬45g

PS.薑塊60g分兩部分，20g水燙排骨肉，40g紅燒排骨

1.排骨肉清水沖洗後放入大鍋中，加薑塊一起水煮滾3分鐘後把雜沫洗乾淨後放入鍋中備用

2.備妥辛香料

3.冷鍋裡放糖加少許的水轉中火先炒糖色，糖溶化後轉小火，過程中會有密集的大氣泡慢慢變成小氣泡時加豆瓣醬和薑蒜一起翻炒出香後加醬油和醬油膏及辛香料小火燒滾

4.倒入川燙後的排骨肉的鍋裡，加3碗水煮滾後，整鍋移入電鍋中

5.連同洗好的帶皮馬鈴薯一起蒸熟，第一杯水把馬鈴薯蒸熟後取出，再加一杯水繼續把排骨肉蒸到軟透

6.蒸好的馬鈴薯趁熱去皮，用細網篩壓出薯泥

馬鈴薯2顆450g，蒸熟能壓出400g的薯泥

7.取薯泥200g，排骨醬汁250g調勻煮成稠狀，有均質機的話攪打幾下就你儂我儂了

8.盛盤:盤裡舀兩勺薯泥醬汁，擺上燉到軟爛的排骨肉，點綴一點乾燥的巴西里，搭配餐包或土司~開動美味大餐，醬汁裡有綿綿不絕的肉味香，薯泥口感非常輕盈滑順~超好吃

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