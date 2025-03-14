今天是在香港的最後一天

吃完早餐之後我們來到中環，準備吃一下來香港中環必吃的平民美食

我們到中環的時間已經接近12:30~13:30

香港除了燒臘~個人最愛的就是粥品!

羅富記粥品

吃過一次我就愛上了!

正確來說~應該說我愛上了香港的生滾粥

內部裝潢依舊沒有什麼改變，廚房依舊是兩鍋大鍋子不斷的滾著粥

座位區還是那樣小小、擁擠

或許就是要這樣才有香港餐廳特有的味道

桌上的調味料真的是數十年如一日，都沒有變過

該有的都有、不該有的也不會出現

倒是菜單有更新不但有粥品、還有熱炒熱食類

價格上相對於疫情前~還是漲了一波…

三個人都點了一樣的粥品

牛肉魚片粥 47港幣(約台幣188元)

粥品幾乎已經看不到米粒了，粥品上面灑上蔥花和薑絲好香呀!

胃口大開囉~

粥很燙~

比你想像中的還要燙非常非常多，一定要先吹涼再慢吃

心急是吃不了熱粥的喔!

魚片和牛肉片的嫩度真的不分上下，但魚片帶有小魚刺

吃的要小心把魚刺挑出來，一個不小心就卡喉囉!

吃完粥品~胃暖呼呼的，對面就有好吃的港點可以囉喔!

泰昌餅家

主打蛋塔、牛奶蛋塔

價格親民

原味蛋塔嘛~~~

個人還是愛澳門的葡式蛋塔多一點

倒是這個牛奶蛋塔個人挺喜歡的

不是那種濃的要命會膩的那種，反倒是吃來帶有淡淡的牛奶味和牛奶香

很特別的味道~我喜歡!

蛋塔是可以攜帶回台灣的喔~朋友就買了一盒當回家和家人分享

吃到這裡口也渴了…

蘭芳園的絲襪奶茶

永遠都是排隊人龍

內用有一定的低消，位子少、人多

還是帶著走吧!

哇~~~一杯絲襪奶茶都要28港幣(約台幣112元)

這物價真的是太可怕了…還好我是來觀光的

不然我的薪水在這裡可能活不了多久就會陣亡!

絲襪奶茶不愧是絲襪奶茶

喝來就是滑順、滑順，入口還會有沽溜的感覺

甜度當然是偏高了些，但偶爾來一杯還可以啦!

熱量這件事就稍緩緩

至少今天就不想囉!

再去中環、上環附近逛逛

我們準備前往機場囉~

羅富記粥麵專家店址：香港中環擺花街擺花街48-50號G/F

泰昌餅家：香港中環擺花街35號

蘭芳園： 香港中環結志街2號

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