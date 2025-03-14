🍗米其林不是蓋的！氛圍跟餐點都讚讚👍

店家資訊

🔸lay lao - Ari เล ลาว สาขาอารีย์

🔸65 Phahon Yothin 7, Phaya Thai, Bangkok 10400泰國

🔸10:30-22:00

🔸Google評論分數4.4顆星(1,762評論)

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曼谷Ari區有各式美食！在附近按摩完後來吃米其林晚餐🤤

氛圍有質感、餐點琳瑯滿目選擇這次點的都無雷😋

Massaman chicken cur ฿285｜Stir-fried minced po ฿135｜Grilled pork neck ฿175｜Stir-fried cabbage ฿165｜Steamed rice ฿25

🔸收12%服務費

🔸咖哩雞腿超嫩🍗豬頸肉/打拋豬飯/高麗菜等都好吃！服務也蠻好的～

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