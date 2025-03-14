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泰國Lay Lao Restaurant｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2025-03-14 16:15:07 文字：neru.foodie
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neru.foodie

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泰國Lay Lao Restaurant｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🍗米其林不是蓋的！氛圍跟餐點都讚讚👍

泰國Lay Lao Restaurant｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🔸lay lao - Ari เล ลาว สาขาอารีย์ 
🔸65 Phahon Yothin 7, Phaya Thai, Bangkok 10400泰國
🔸10:30-22:00
🔸Google評論分數4.4顆星(1,762評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 泰國Lay Lao Restaurant｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食泰國Lay Lao Restaurant｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食泰國Lay Lao Restaurant｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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曼谷Ari區有各式美食！在附近按摩完後來吃米其林晚餐🤤

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氛圍有質感、餐點琳瑯滿目選擇這次點的都無雷😋

 

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Massaman chicken cur ฿285｜Stir-fried minced po ฿135｜Grilled pork neck ฿175｜Stir-fried cabbage ฿165｜Steamed rice ฿25
🔸收12%服務費

🔸咖哩雞腿超嫩🍗豬頸肉/打拋豬飯/高麗菜等都好吃！服務也蠻好的～

 

泰國Lay Lao Restaurant｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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