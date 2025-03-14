####電影海報

#### 前言

你是否曾在學生時代經歷過青澀的悸動，或是仍懷抱著美好的初戀回憶？學生時期的青春戀情往往令人難忘。如果多年後，你突然收到一位失聯已久、曾在國外生活的戀人的消息，你會有怎樣的反應呢？是否會懊悔當時沒有怎麼做，還能挽回一些什麼事情。抑或是帶著回憶重生回到當時力挽狂瀾。

#### 電影介紹

《20世紀少女》講述了一個發生在1999年的故事。女主從一家便利商店的店員「穿越」回到1999年，成為一位16歲的高中生。她的好友小美因為心臟病要前往美國接受治療，女主決心代替小美接近小帥，探查他的一切。女主透過公車上的偶遇，開始接近男主小帥，逐步了解他的興趣、嗜好、日常活動，並定期透過電子郵件與遠在美國的小美分享調查結果。

隨著女主在冰淇淋店結識小帥，以及小帥的好友男二，青春校園戀愛劇就此展開過了充滿歡樂的約會時光。然而，小美歸國後，女主才發現原來小美搞錯了名字，兩人喜歡的竟然是同一個人。這一段錯綜複雜的情感故事最終以四人成為好友，共同遊覽遊樂園告一段落。

隨後，男主因家庭原因不得不離開韓國，移居紐西蘭。雖然兩人依靠電子郵件保持聯絡，並相約要一起考上同一所大學，但男主最終失聯。多年後，女主才得知男主早在2001年去世，而男主的弟弟在多年後才想起要聯繫女主。影片的結尾，成年後的女主透過男主弟弟寄來的錄影帶，重溫那段屬於20世紀的青春美好。

#### 影評心得

這部影片的時空背景設定在1999年，劇中忠實還原了那個時代的元素，像是大型的勁舞電玩店、跆拳道、網咖、高中社團開辦的廣播電台等，給觀眾帶來了濃厚的懷舊感。

呼叫器、Windows 95、電話簿、投幣式電話亭、2G手機等當時的科技生活產品也陸續出現在劇中，讓經歷過這個年代的人倍感熟悉。女主喝醉後臉紅告白的場景尤其可愛，呈現了年輕人偷偷喝酒的青春行為。

隨著劇情的發展，男主的突然去世使故事的基調發生了轉變從青春的輕快轉向更為成熟、帶著遺憾的情感收束。女主最終透過男主弟弟寄來的錄影帶，帶領觀眾回憶那段屬於1999年的青春戀愛時光，為影片增添了一層深沉的情感。整部電影不僅是懷舊的旅程，更是在探討成長與失去的過程，給觀眾留下深刻的感觸。