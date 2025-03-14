離搭機還有一段時間

我們來到上環逛街買點小東西

突然想來點甜品

恰好上環就有一間滿記甜品

心動不如馬上行動，立刻前往!

上環這間滿記甜品的內用空間還挺寬敞的

在這裡吃甜品很舒服!

滿記甜品是我來香港吃的第一間甜品店

對它印象最深刻的就是楊汁甘露

楊汁甘露大概是用

芒果、柚子、西米、生奶油、椰漿和糖水等調配而成

今天就來回味一下記憶中的滋味吧!

看到海報的推薦品，我們都笑了

這些不都是台灣常見的嗎？

還是吃點香港道地的吧!

杏仁蛋白(熱) 46港幣(約台幣184元)

手工限量提供

好友說想吃一點不同以台灣的的甜品

燙口~要小心慢用，杏仁香混合蛋白真的是全新的甜品體驗

朋友覺得不錯，個人吃不慣...

雪山芒果西米露小丸子 59港幣(約台幣236元)

楊枝甘露為底、加上一球芒果冰淇淋、西米露、小湯圓

是一碗極為豐富的甜品，但相對的...它的甜度也是最甜的

如果對於甜度接受度不高的人，可以要稍為考慮、考慮

楊枝甘露仙草 50港幣(約台幣200元)

一樣是楊枝甘露為基止，加上滑溜的仙草

仙草本身熱量較低、甜底也較低

配上甜度較高的楊枝甘露，對我來說恰為剛好囉!

還是腦海中一樣的味道，不變的是年齡長了對於甜度的接受度變低了

但偶爾來一碗，還是幸福的囉!

店址：上環德輔道中323號西港城地下4-6號舖

港鐵上環站 B 出口

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