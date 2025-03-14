4吋水果夾心蛋糕，我用3顆雞蛋做3個4吋3層夾心蛋糕，夾餡鮮奶油和奇異果和芒果果丁

按照我做蛋糕的程序這款夾心蛋糕3個小時後就能品嚐了~

4吋水果夾心蛋糕的材料

蛋黃糊:蛋黃3顆，牛奶30g，沙拉油30g，低筋麵粉25g，玉米粉5g，可可粉5g，鹽1g(可省略)

蛋白霜:蛋白3顆，糖粉30g，白醋少許

夾餡:奇異果1顆(約100g 切丁)，芒果100g(切丁)

奶油霜:動物鮮奶油200g，糖粉15g

全蛋2顆分開蛋黃蛋清備用。裝蛋白的盆要確定是無油無水的乾淨容器

1.調製蛋黃糊

鍋裡用小火加熱沙拉油到出現紋路後熄火，倒入可可粉拌到沒有顆粒

加牛奶再次拌勻

加過篩的低筋麵粉/玉米粉/鹽，拌勻

加蛋黃，混拌均勻

完成後的蛋黃糊會有堆疊感

(打發蛋白霜的同時就要把烤箱預熱到180℃)

2. 打發蛋白霜

糖量不多就把糖粉一次性加入蛋白裡，先高速打到出現紋路後轉中速打到能拉出彎鉤的乾性發泡

一點點白醋或檸檬汁是用來加強蛋白霜的穩定性(不放也可以)

3.混合蛋糕麵糊

舀1/2份量的蛋白霜到蛋黃糊中用攪拌器輕手迅速翻拌均勻再倒回剩下的蛋白霜裡，先用攪拌器輕手拌勻後再換刮刀由盆邊及底部翻起檢查，確認有充分的拌勻

4.烘烤蛋糕

調好的麵糊由略高角度倒入烤模裡，在桌上輕震出空氣，送進已預熱的烤箱以170℃烤20分鐘

出爐的蛋糕要倒扣放到涼再脫模

左邊是不沾烤右邊是活動烤模，烤成功的戚風蛋糕都能安全脫模

5.準備夾餡

把水果切小丁並瀝掉多餘的水分

6.打發鮮奶油

在盆底加冰塊水或保冷劑加水來降溫，低溫是為了幫助鮮奶油快速打發，鮮奶油加糖粉用高速打發到有穩定紋路的狀態後裝入擠花袋備用。若已打發但還沒用一定要放在冰箱保持低溫

7.蛋糕胚的裝飾

取一片蛋糕先薄抹一層鮮奶油，在頂上擠一圈製造高度填入水果丁後蓋上另一片蛋糕

繼續在蛋糕的圓周和頂上薄抹一層鮮奶油，再擠一圈高度放滿水果丁後蓋上第三片蛋糕

最後在圓周及頂上再薄抹一層奶油霜，用抹刀收邊。完成後的蛋糕胚要放冰箱最少30分鐘

奶油霜在使用過程會慢慢融化，可放冰箱凝固後才好操作

8.奶油蛋糕的最後裝飾

拿出冷藏後的蛋糕胚塗滿奶油霜用最細的篩網輕扣出可可粉末就是最簡單的裝飾

另一款我用刻紋刮板在蛋糕側邊畫一圈，頂上放一點水果丁裝飾增加視覺的滿足感

我用流行的漢堡盒帶出門讓好朋友跟我一起~吃肥肥~

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