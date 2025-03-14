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位於名古屋中部國際機場的飛機主題公園「波音博物館 FLIGHT OF DREAMS」。裏面主要是一台真實的首架波音787的展示區。這裏可是展示世界第一架787原型機(編號 ZA001)，還有美國本土外唯一一間波音官方商店，是飛機迷不能錯過的地方。而且，這裏的兒童遊戲區也滿好玩的，另外也包含景觀餐廳、免費行李空間，離T1的國際航廈也有電動人行步道相通。如果到名古屋新特麗亞中部國際機場，別忘了來走走逛逛

名稱：波音博物館 FLIGHT OF DREAMS

地址：日本 〒479-0881 愛知縣 常滑市 Centrair 1丁目1號 中部國際機場

營業時間：10:00～17:00 (餐廳 10:00～18:30 因店鋪而異)

電話號碼： +81 569-38-1195

名古屋波音博物館交通資訊

1. 電車（最快捷）

🚆 名鐵機場線（名古屋鐵道 Meitetsu）

從名古屋站出發： 搭乘 名鐵 μ-SKY 特急列車（全車指定席），約 28分鐘 直達機場。 搭乘 一般特急、急行列車，約 35分鐘 到機場。 車資：約 890日圓（特急）或 1,250日圓（μ-SKY）。



2. 巴士（適合攜帶大件行李）

🚌 機場利木津巴士（Limousine Bus）

主要發車點：名古屋市區（名古屋站、榮站）、三重、靜岡、岐阜等地

車程時間：依出發地不同，約 45～90分鐘

車資：約 1,200～2,500日圓（依地點不同）

3. 自駕 & 租車

🚗 高速公路

從名古屋市區：經 知多半島道路 → 知多橫斷道路 → 知多機場連絡道路，約 40～50分鐘

機場停車場：P1～P4 停車場，費用 300日圓/小時，1,600日圓/天

4. 計程車（適合多人或趕時間）

🚖 從名古屋站到機場

車程：約 40～50分鐘

費用：約 15,000～20,000日圓（依交通狀況）

名古屋波音博物館門票價位

免費入園，不用購買門票

名古屋波音博物館空間環境

名古屋中部國際機場的 FLIGHT PARK 是全世界首架波音 787 ZA001 的展示區。

查了一下網路上，原來是因為波音787夢幻客機，整架787有三分之一是由日本製造的，特別是三菱重工供應的碳纖維複合材料

所以波音公司特別將第一台787贈與日本，並於名古屋中部機場興建室內場館，讓遊客們免費參觀。

FLIGHT PARK除了很酷的飛機展示區、餐廳、還有很好玩兒童遊戲區，這裏也有免費的行李置放空間，非常棒的地方

名古屋波音博物館如何去?

中部國際機場樓層圖

FLIGHT OF DREAMS 位於中部國際機場的T2 航廈

FLIGHT OF DREAMS 飛機博物館位於機場的第二航廈!! 我們到機場時再由航廈間的通往前往

這裏有電動平面步道還滿方便

從車站下車後，不到十分鐘就到了

名古屋波音博物館西雅圖露台(餐廳區)

西雅圖露台區這裏有好幾家餐廳，也有LAWSON ，而且可以一面吃飯，一面近距離的觀賞飛機

名古屋波音博物館波音787 展示區

近距離的觀賞波音787真的太酷了

從不同角度來看飛機，真的好巨大啊

頂頂有名的勞斯萊斯引擎

而且更酷的是可以登上飛機一探究竟，因為很熱門所以小排一下

哈哈，真的是沒有期待沒有傷害，原以為是真實的機艙及座艙，沒想到只是一個小小的拍照區



就這麼小小的轉了一圈就可以下來了

FLIGHT OF DREAMS 波音787 展示區還有真實的模擬艙，可惜當天好像沒開放

名古屋波音博物館兒童遊樂區

巨網遊樂設施

費用：300 圓 / 次、500 圓 / 天

如果是有帶小孩的家長，這裏可是好好放電的地方，這樣上飛機後才可以乖乖睡覺

這個好像最好玩

這裏也擺放不少波音客機的模型

這裏也有座位區可以休息

名古屋波音博物館美國本土外唯一波音官方商店

如果是飛機迷，相信這地方一定早就知道了吧

很多珍貴的飛機模型及相關製品

正當我們準備離開時，沒想到這裏竟然有免費拍照區。不過，想拿到大張照片就要付費啦

名古屋波音博物館免費行李置放空間

在一樓的洗手間旁，竟然有無料的行李櫃耶，真貼心

開放時間是10:00-17:00

有興趣的朋友可以好好利用

下次到機場後，如果還有時間，別忘了來飛行博物館 FLIGHT OF DREAMS逛逛哦

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店家/景點資訊

店家名稱：波音博物館 FLIGHT OF DREAMS

所在地址：日本日本 〒479-0881 愛知縣 常滑市 Centrair 1丁目1號 中部國際機場

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-17:00

店家電話：+81 569-38-1195

評價：★★★★★





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