我們搭晚班機回台灣

提早到機場~眼睛又開始啟動美食掃描系統

眼尖的我又看見一家我曾經吃過的美食餐廳

何洪記粥麵專家

我可記得這家的粥麵都不錯之外

它一樣有燒鵝、叉燒等例牌喔!

要回國前再嗑它一波!

掃QR碼菜

回程這一餐的會計不是我，所以所有的價格我都不記得了!

但我知道香港機場的餐廳都不便宜，肯定會比市區的來的貴

而且也是有收茶資的喔!

鮮蝦雲吞湯

純粹就是想喝湯、吃餛飩~

麵太佔胃空間我放棄!

鮮蝦雲吞麵好友兩個吃一碗，說這樣一來可以吃的巧又不會吃太飽

香港的撈麵麵條很有獨有特色，不難吃但我也說不上好吃

應該說可能跟台灣的麵條口感相差甚大

我可能還是愛台灣口感的麵條多一些

鮮蝦雲吞就超讚!

皮薄~肉餡多、蝦仁脆，這就是港式雲吞!

蝦仁腸粉

腸粉的部份看似很厚

其實吃來不會充滿粉感

蝦仁就真的是大的誇張，爽脆Q彈超無敵~

燒鵝腿拼叉燒

回台之後最後一嗑燒臘拼

燒鵝直接就加價選擇了燒鵝腿，要吃就吃最好的!

港式燒臘就是這般油油亮亮、閃閃發光、讓人好心動啊!

皮脆肉嫩~一口咬

香港因為有燒鵝而美麗呀!

叉燒肥肉比例適中，肉質柔嫩到不行~

蜜汁香甜~甜香不膩!

唉~~~套一句電影台詞，以後吃只不到怎麼辦呀？!

來這裡三天吃的熱量肯定是高到不能再高了~

但來香港就是為了吃嘛~~~回家再努力減肥吧!

香港再見囉~

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