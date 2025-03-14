我們搭晚班機回台灣
提早到機場~眼睛又開始啟動美食掃描系統
眼尖的我又看見一家我曾經吃過的美食餐廳
何洪記粥麵專家
我可記得這家的粥麵都不錯之外
它一樣有燒鵝、叉燒等例牌喔!
要回國前再嗑它一波!
掃QR碼菜
回程這一餐的會計不是我，所以所有的價格我都不記得了!
但我知道香港機場的餐廳都不便宜，肯定會比市區的來的貴
而且也是有收茶資的喔!
鮮蝦雲吞湯
純粹就是想喝湯、吃餛飩~
麵太佔胃空間我放棄!
鮮蝦雲吞麵好友兩個吃一碗，說這樣一來可以吃的巧又不會吃太飽
香港的撈麵麵條很有獨有特色，不難吃但我也說不上好吃
應該說可能跟台灣的麵條口感相差甚大
我可能還是愛台灣口感的麵條多一些
鮮蝦雲吞就超讚!
皮薄~肉餡多、蝦仁脆，這就是港式雲吞!
蝦仁腸粉
腸粉的部份看似很厚
其實吃來不會充滿粉感
蝦仁就真的是大的誇張，爽脆Q彈超無敵~
燒鵝腿拼叉燒
回台之後最後一嗑燒臘拼
燒鵝直接就加價選擇了燒鵝腿，要吃就吃最好的!
港式燒臘就是這般油油亮亮、閃閃發光、讓人好心動啊!
皮脆肉嫩~一口咬
香港因為有燒鵝而美麗呀!
叉燒肥肉比例適中，肉質柔嫩到不行~
蜜汁香甜~甜香不膩!
唉~~~套一句電影台詞，以後吃只不到怎麼辦呀？!
來這裡三天吃的熱量肯定是高到不能再高了~
但來香港就是為了吃嘛~~~回家再努力減肥吧!
香港再見囉~
用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)
2024香港|滿記甜品-楊枝甘露仙草、雪山芒果西米露小丸子、杏仁蛋白手工限量提供!
2024香港|羅富記粥麵專家~濃稠到看不到米粒!泰昌餅家~牛奶蛋塔淡奶甜香!蘭芳園絲襪奶茶~滑香沽溜!
2024香港|東涌的世茂喜來登酒店早餐篇~早餐超豐盛!魚丸麵、廣東粥、港點、中西式一次通通有!
2024香港|敍香餐廳小廚~份量超大、什麼都不愛就愛吃燒鵝例牌!
2024香港|香港迪士尼樂園~魔雪奇緣世界!周邊產品價格偏高喔!
2024香港|香港東涌世茂喜來登酒店。浴室水壓強、出水快、地板超止滑!飯店提供到東涌站免費接駁車!
2024香港|香港摩天輪AIA Vitality 公園、蛋卷皇后