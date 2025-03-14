全台最大玫瑰展開跑【2025台北玫瑰展】主題「見證玫好」 3/14~4/13 在臺北玫瑰園Taipei Rose Garden ，超過800種、多達5000株以上世界各地玫瑰等待大家前往美拍打卡，免費入園讓大家賞玫瑰賞過癮。

我在開展前兩天前往拍攝，花況相當好，園區裡玫瑰大都已經盛開，有興趣的趕緊把握時間前往拍攝，美麗的花兒可是不等人的。

2025台北玫瑰展3/14登場「見證玫好」，台北玫瑰園5000株以上玫瑰花盛開!

2025台北玫瑰展地點在新生公園台北玫瑰園，位置在民族東路及新生北路三段，導航可以直接設定“台北玫瑰園“，開車前來可以將車子停放在新生公園停車場。

台北玫瑰園附近有新生公園地球旅行遊戲場，帶孩子來賞花還可以到公園遊戲場玩樂，也是很棒的親子旅遊。

★大眾運輸:

◆捷運：

「中和新蘆線」於〔中山國小〕站下車，自出口4出站後步行約15分鐘

「淡水信義線」於〔圓山〕站下車，自出口2出站後步行約16分鐘

◆公車：

市民小巴9 至【新生民族路口】

685、紅50 至【新生公園】

72、222、286副、298、643、676、市民小巴9、松江新生幹線、復興幹線 至【新生公園（林安泰）】

紅34、市民小巴9 至【林安泰古厝】(停靠民族東路)

■ ADD:台北市中山區新生北路三段105號

(以上圖片擷取自 官網 )

新生北路三段及民族東路上都有入口，玫瑰花展期間週休假日有提供免費接駁車服務，接駁車行駛日期、時間及搭車位置上圖皆有資訊可以參考，假日建議大家可以搭乘大眾運輸轉接駁車省去塞車及停車困擾。

我是3/12前來賞花的，當天天氣非常好，熱到一度讓我懷疑是夏天來了，最近兩天下雨就不知道花況是否有受到影響。

歐洲庭園風格玫瑰花園分為祕密花園、花海區、園藝植物佈置區、五彩玫瑰園及育種家花園，除了來自世界各地的品種玫瑰花之外還有各種美麗植物花卉可以欣賞。

盛開的玫瑰花真的很美很浪漫，玫瑰花的花語:代表的是愛情、愛與美、容光煥發之意涵，不同顏色＆數量的玫瑰花也都有著不同的意義。

園區內可以欣賞到的花卉植物種類相當多，就算不喜歡玫瑰也很適合一遊，可以找尋其他美麗的花卉。

在玫瑰園裡除了玫瑰等花卉可以欣賞外還可以捕捉飛機身影，時不時會有飛機從空而過，相當壯觀喔，也非常適合飛機迷來拍攝飛機。

美麗的花兒是不等人的，把握時間來賞花美拍。

賞花美拍後可以順遊周圍景點像是行天宮、晴光市場、林安泰古厝及圓山別邸等，台北一日遊安排起來

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