來到義大利羅馬，可有推薦的住宿？今天就來介紹一家距離梵諦岡很近，早餐又豐盛的ibis Styles Roma Aurelia，ibis宜必思是全球有名的連鎖飯店，光在羅馬就有三家！我們入住的ibis Styles Roma Aurelia正是其中一家，是說我跟ibis還真有緣，年初去清邁是住市中心的ibis宜必思尼曼旅遊中心酒店，沒想到年底來義大利羅馬的落腳處還是ibis😆

ibis Styles Roma Aurelia地點

從地圖上看得出來，ibis Styles Roma Aurelia距離梵諦岡的聖彼德廣場和羅馬競技場都不遠，地理位置絕佳

ibis Styles Roma Aurelia飯店的外觀，一整棟6層樓的建築看起來挺宏偉的，而且飯店地點非熱鬧的市中心，周遭環境相對安靜，並不至於太嘈雜

這是飯店的大門，透明的自動玻璃門可以直接看到內部，比較不會有距離感

才走進來就被五彩繽紛的顏色弄得目眩神迷🤩，以為誤闖了哪一個色彩迷宮？沒錯，這就是ibis的特色！主打年輕化的視覺印象，第一眼就要攫取你的目光

就連Check in的櫃台背後也是紅橙黃綠的彩虹色，加上一點簡單的聖誕布置，整個節慶的氣息都出來了

ibis Styles Roma Aurelia設施

餐廳

經過一樓的大廳繼續往前走，就能看到它們的餐廳入口，地毯上看似隨意地擺了幾張沙發，其實顏色都有經挑細選，跟大廳的濃烈色彩不太一樣，這邊的擺設比較屬於淡雅的莫蘭迪色系

餐廳入口處有菜單，晚餐忘記吃的話也可以選擇來此用餐，他們有供應披薩和義大利麵，價格跟外面的餐廳也差不多，並不會比較貴。只是我跟蕙仙並沒有來一樓吃晚餐，反而選擇在房間吃泡麵🍜

lounge bar

一樓餐廳也有附設lounge bar，晚上若想小酌二杯也不怕沒地方去，一整個就是很chill的地方

游泳池

ibis Styles Roma Aurelia房間

我們被安排入住的應該是ibis Styles Roma Aurelia的標準房型，很簡約的二小床，跟前幾天相比，羅馬這間宜必思算是很陽春的房型，連面積都比較小，房間內部和外面走廊都很有學生宿舍的氣息！在義大利旅遊這10天的住宿，讓我們最滿意的還是威尼斯的Hotel Continental，不僅房間浪漫，連地理位置都一級棒！

ibis Styles Roma Aurelia的標準房連衛浴設備都很精緻，這點在清邁時就深有所感了，感覺它們聘請的室內設計師，似乎都要很擅長小空間的規劃，比如我們的淋浴間就只有這麼精簡的乾濕分離

然後再加上這個洗手台，就沒了！沒了！沒了！是不是很懂簡約樸實的設計風格？

ibis Styles Roma Aurelia早餐

撇除太顏回風格的房間之外，ibis Styles Roma Aurelia還是有優點的啦，至少人家的早餐就做得美賣！早餐和晚餐的餐廳是同一個，看起來座位還挺多的呢！

那天的團客似乎只有我們，所以用餐氣氛格外悠閒，也沒跟人搶食的必要，至少放眼看去都是相處多天的熟人，大家一進餐廳還會互相打招呼呢！用餐的座位集中在中間，取餐檯在二旁的動線設計也不錯，整個餐廳的牆面彩繪還帶著熱帶海洋風情，營造出一種自然輕鬆的氛圍

ibis Styles Roma Aurelia的麵包餐檯應有盡有，不論你想吃麵包、吐司、可頌還是各種精緻糕點，他們連抹醬都準備了好幾種任君選擇，一看就相當有誠意！

這裡還有炒蛋和現煎鬆餅，Pancake也是歐美人士很常見的早餐，加炒蛋或加楓糖都可自由搭配

這一區是優格和起司及火腿專區，我蠻喜歡義大利的飯店早餐，因為幾乎每間飯店都有自製的優格，加入各種堅果或果乾一起吃就更正點了！

羅馬的水果似乎比其他地方容易取得，因為在冬天的歐洲要吃到新鮮水果似乎也沒那麼容易，看到宜必思的水果能供應這麼多種，應該要合手感恩了

自助飲料機有這二台，左邊的果汁機和右邊的咖啡機，喜歡的自己夾去配，啊～筆誤！😜

瞧瞧我每次出國都心情特好，可以不管不顧地大吃大喝，要減肥也是回國以後的事，所以又默默地拿了這一大盤，五顏六色的食物全部吃進肚，就是主打一個爽快啊😁！

ibis Styles Roma Aurelia 地址：Via Andrea Ferrara, 33, 00165 Roma RM, Italy 電話： +39 06 9958 8510