什麼是 Heathrow Express？

Heathrow Express 是往返倫敦希斯洛機場（LHR)的交通工具之一。我在這篇當中有詳細介紹倫敦機場往返市區的各種交通方法，而 Heathrow Express 是當中最快速的一種，只要 15 分鐘，就能直達市中心的帕丁頓站（Paddington），比地鐵快了三倍。雖然票價較高，但因為我提前三個月買早鳥票，票價只要一半，又省時，非常划算。這趟選擇證明我的決定正確，不然真的會坐車坐太久…

帕丁頓站（Paddington）

Heathrow Express 一律都是到帕丁頓站，再從這裡轉車到其他地方。其實這裡算市中心了，除非住比較偏（像我），不然要再轉地鐵／公車都不會太久。

購票方法

Klook

中文介面方便訂購、管理訂單，不時會推出五折優惠，再配合 LINE 或 Shopback 獲得回饋，非常划算。

官網

全英文介面。提供早鳥優惠（最低只要£10），以下是我購買的步驟：

1 搜尋車次

2 選擇車次

3 填寫資料

4 付款

5 訂單確認 搜尋車次，可選單程或來回，來回票通常會比較優惠（早鳥沒差）。 選擇票種，這裡可能會有三種票種（如下表）。如有 Railcard 可以在這使用。 早鳥優惠票

Early Bird Discounted Single 普通票

Fully Flexible Single Standard 商務票

Fully Flexible Single Business First 票價 最便宜 £10 £25 最貴 設備 普通艙座位 普通艙座位 商務座位、車廂較大 提供報章雜誌 座位有小桌板 搭乘日 只適用於指定預約日期，指定日期當天任一時間皆可搭乘 只適用於指定預約日期，指定日期當天任一時間皆可搭乘 只適用於指定預約日期，指定日期當天任一時間皆可搭乘 退換票 X O O 搭配 Railcard O O O 倫敦機場快線 Heathrow Express 票價比較 填入信箱，或加入會員 付款可選信用卡或 Paypal 付款成功後，會收到訂單資訊和 Email。推薦大家下載 Heathrow Express 的 app，或把電子票加入 Apple 錢包，方便進出站時存取車票

搭乘流程

Heathrow Express 必須在 T2/T3 搭。大多數國際旅客（我）會從 T4 入境，所以必須先搭 Elizabeth Line 搭一站到 T2/T3，再轉乘 Heathrow Express。基本上班次滿頻繁的，所以不用擔心。

抵達入境大廳後，就會有大大指示前往 Heathrow Express。大廳左轉走到底，就是 Heathrow Express 和 Elizabeth Line 的搭乘月台。 雖然是 Elizabeth Line 月台，但刷 Heathrow Express 票可以進站。搭一站到 T2/T3 轉乘無需另外付錢的。 搭一站到 T2/T3 站， 同月台 等下一輛 Heathrow Express——別像我，繞了一圈結果發現是在同月台哈哈哈哈哈。車子滿好辨識的，Heathrow Express 車身是紫色的，有很大的「Heathrow Express」，應該是不會又搭到 Elizabeth 啦吼。 Heathrow Express 皆是自由座，通常應該很空（我這班空到不行），跟桃園機捷差很多（永遠沒位子）。座位滿舒服的，有行李架，但其實座位滿大的，行李箱基本上放得下。 Heathrow Express 是直達車，直接無腦坐到終點站：帕丁頓站。再從這裡轉地鐵、公車都很方便。

搭 Elizabeth Line 轉 Heathrow Express 記得是同月台轉乘！

搭乘心得

希斯洛機場快線（Heathrow Express）很寬敞舒適，而且沒什麼人ＸＤ

可能因為票價較高（還是我幸運？），搭乘的人非常少！我坐的車廂，總共才三個人，超級空蕩，簡直像專屬包車，座位隨便我躺（亂講）。相比之下，轉乘Elizabeth Line時就擠得多，人多、不一定有位子、沒行李架。Heathrow Express 座位跟桃園機捷的直達車很像，而 Elizabeth Line 則類似普通車，所以舒適度差很多。尤其如果有偕老帶小出門，真的推薦搭快線。

而且15分鐘真的超快，如果旅行時間有限，快線絕對是最佳選擇。尤其若能買到早鳥票，我覺得快線絕對是首選無誤。

有行李架

Heathrow Express VS 其他交通方式

相較於地鐵（50-60分鐘）和機場巴士（40-90分鐘），Heathrow Express 顯然更快速且舒適。雖然價格較高，但若能提前購票，甚至比伊莉莎白線還划算。總之，時間就是金錢，對於想節省旅遊時間的朋友，這無疑是首選。

延伸閱讀：UK 倫敦希斯洛機場５種到市區的交通方法