【2024台灣設計展】

時間：2014/10/26-11/10 (共16天)

今年以「是台南，當是未來 The Next 400」為主題，

邀請超過百位設計師共同勾勒出臺南的過去與未來。

本次展覽有主展區(南美館2館、西市場)

及衛星展區(國華友愛、永樂市場)遍及台南街道及商圈，

並打造特色散步路徑，巧妙連結兩大展區，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間。

【2024台灣設計展】

◎開放時間：週日至週五 10時至20時，週六 10時至21時，免門票。

· 主展區：臺南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫

· 衛星展區：321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、臺南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場

【2024台灣設計展 散步地圖】

▼(1)海洋城・商業港

串聯歷史古蹟、藝術館、運河與市場，體驗台南的海港魅力與商業繁榮。

✅路線：台南市美術館2館→樣子林→總趕宮→水流城隍→沙卡里巴→西市場→淺草多功能中心。(步行時間：約10~15分鐘)

▼(2)新銀座散策

探索台南歷史名宅、藝術館、商業區與運河，體驗飲食文化與娛樂氛圍。

✅路線：台南市美術館2館→林百貨→永福國小台灣兵道署遺構→杜小月→五福商店→浪淘宮→葉石濤故居→政大書城（宮古座）→西市場→淺草多功能中心。(步行時間：約30~60分鐘)

▼主展區(臺南市美術館2館、西市場)

有9大主題展覽及相關活動，呈現臺南從傳統產業、前瞻產業及設計導入城市的全面向內容。

▼首先我們來到「台南市美術館2館」，展期間，每日早上/下午各有一場導覽，可自由參加。

A1-南波萬 ◎地點：臺南市美術館2館1樓 展示臺南18家隱形冠軍企業如何在艱難環境中崛起，並在全球舞台上綻放的耀眼成就。

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A2-新力

◎地點：臺南市美術館2館1樓

探索臺南新民生、新農業、新生技與能資源四大領域，展現產業邁向前瞻的歷程。

A3-生活超展開

◎地點：臺南市美術館2館1樓

與臺南在地企業合作，呈現與日本東京墨田區的國際合作成果，跨越新舊之味，揉合成臺日當代的生活面貌。

A4-未來城市想像

◎地點：臺南市美術館2館2樓

透過「我的城市模塊」視覺化的呈現民眾對於城市的想像，提供民眾參與公共規劃的契機。

A5-[無]平行​​​

◎地點：臺南市美術館2館2樓

呈現疫情解封後完工的建築作品，今年更邀請到法國波爾多建築中心​​​​加入，同步呈現[樹]建築：Arboretum: trees as architecture展覽。

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▼[樹]建築

【A6-超COOL】

◎地點：臺南市美術館2館4、5樓

呈現以循環設計路徑，為升溫的地球找出降溫的解方，實踐環境與經濟、設計與日常的永續感動。

▼資源回收再生，減少碳排放。

▼回收玻璃去尖角，就成為可以重覆利用的環保石頭。

A7-踅臺南．造市場

◎地點：西市場、香蕉倉庫

展覽主題以「吃」和「穿」兩道常民生活軸線作為切入視角，協同在地特色，在百年西市場打造一枚展期限定的虛擬台南新品牌。

▼台南著名的「矮仔成蝦仁飯」就是使用火燒蝦！

▶️[台南美食] 矮仔成蝦仁飯 520國宴料理 百年傳承的好滋味

▼設計展活動期間，與知名手機遊戲合作，推出「Pikmin Bloom迷你散步」活動，下載後只要沿著主展區、衛星展區及特色散步路徑遊覽，即可在遊戲中獲得活動地點相關共8款飾品皮克敏金色花苗。

西市場及藍晒圖文創園區也會設置Pikmin Bloom活動攤位，於展期周末(10/26-27、11/2-3、11/9-10)發放皮克敏造型遮陽帽和活動貼紙，送完為止。

▼南服計畫

展示販售相關的設計產品。

▼活動當天，巧遇 黃偉哲 市長。

▼南食計畫

販售結合台南特色農產品的創意餐點。

A8-踅seh西市

◎地點：西市場

以數位融合傳統，透過各式裝置作品並結合歷史場域，從留下的找回失去的，一起看見傳統市場的未來。

A9- 西門布市

◎地點：西門商場

西門布市從淺草商圈到西門商場演變至今，歷經商業興盛與沒落。藉城市美學計畫打開商場，如手術般調修空間、活化入口及巷弄，創造夜間招牌博物館。

【衛星展區】

B5-商圈脈動

◎地點：孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場

由中央、地方、商圈組織、專家顧問、設計團隊共同合作，為當地注入能量與活力，展開商圈的獨特魅力。

▼招牌設計改造，更能突顯商店的品特色。

B3-座標

◎地點：愛國婦人會館

坐是生活的標準，生活坐落城市角落，設計定調文化高度，以座標定位品味，以思維拓展格局。

▼這裡展示了多樣的坐椅，可以自由欣賞。

▼憑空而坐，可隨意調整坐椅、隨心情改變坐姿。

【不存在食堂】

◎地點：淺草多功能中心

這是一座像流星般讓人驚喜的食堂，有意想不到的廚師，為您上菜，每日共有2個食堂場次，限時限量售票。

【台灣設計展快閃2日建議遊程】

Day1：臺南火車站->(步行前往)321藝術聚落-> (搭乘大臺南公車)->孔廟商圈【美食熱區】(南美館1館)-> (步行前往)->愛國婦人會館->(步行前往)->南美館2館->(步行前往)->海安路藝術節/神農街【美食熱區】->(搭乘大臺南公車)->藍晒圖文創園區。

Day2：國華友愛商圈【美食熱區】->(步行前往)-> 西市場、香蕉倉庫、正興街【美食熱區】->(步行前往)->永樂市場【美食熱區】->(搭乘大臺南公車)->安平遊憩碼頭【My Melody & Kuromi 臺南探險之旅】。

《蛋寶543》

在台南舉辦的「2024台灣設計展」，

適逢臺南400的歷史性時刻，

文化、歷史、哲學交織出的設計內涵，

展現出更多的台南獨有的精神與特質，

建議大家來台南兩天一夜遊，

參觀「2024台灣設計展」！

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