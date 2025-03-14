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宜蘭幾米景點推薦》「第一銀行宜蘭分行」仿西洋古典風格的歷史古蹟建築，結合了幾米繪本中《忘記親一下》裝置藝術，宜蘭縣定古蹟建築整修完工後展現百年分行的全新形象，非常有療癒感哦，連幾米公車站牌也整修的美侖美奐，非常有特色的觀光小景點。對面還有個昭應宮，也曾被入選為國家三級古績呢，也是非常有特色的景點。順便介紹免費搭乘的【幾米觀光巴士】、幾米巴士站牌，一系列幾米候車亭，真的是超可愛的啦!





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幾米第一銀行宜蘭分行 資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段77號

營業時間：全天候24小時開放

電話：無

門票：路邊景點，免門票

幾米第一銀行宜蘭分行 交通停車

自行開車： Google導航輸入 第一銀行宜蘭分行

Google導航輸入 停車場： 無附設停車場，路邊有付費停車格，開車來很方便

無附設停車場，路邊有付費停車格，開車來很方便 大眾交通工具：宜蘭市免費公車，昭應宮站下車

幾米第一銀行宜蘭分行 空間環境

「第一銀行宜蘭分行」位於宜蘭的中山路上，這棟建築原本是從日治時期大正年間興建的，原本就古色古香

現在重新整修後再結合幾米，創作出主題《忘記親一下．時空旅行》裝置藝術

真的太有特色了，經過時忍不住會多看幾眼

這次還有個主題呢《忘記親一下．時空旅行》

這算是幾米的裝置藝術第一次和這類的古蹟建築結合。幾米的作品也融入了大正時期的元素

門前還有可以休息的長椅

上了網路上的查到的書評寫到《忘記親一下》是幾米創作生涯中“帶著最強烈憂傷”的作品

在故事中，小男孩“小樹”和布丁狗搭乘一輛無人電車，在“電車叮噹叮噹”的車程中，慢慢想起父母親消失，許多曾經的美好也消失了。 所幸，旅途中遇到的大樹、稻田和貓頭鷹鼓勵他好好長大。 到站后，小樹留下了代表回憶的箱子，決定堅強面對人生。

其中也寫到這是 ” 幾米受邀參與日本2015越後妻有大地藝術祭全新創作”

總之，幾米的作品真的很有療癒感呢!! 特別是了解了背後創作的故事內容!!!

這真的是古典與現代的完美結合，有興趣的朋友可以來看一下，這個非常療癒的小小景點哦

如果這間銀行發行限定版的銀行存褶，那就更完美了

如果是搭車來此的朋友，可以搭乘宜蘭市免費公車，在昭應宮這站下車

銀行對面的昭應宮也曾指定為國家三級古蹟

宜蘭幾米觀光巴士

奇蹟號 星空號免費搭乘

以《星空》、《忘記親一下》為主題的奇蹟號、星空號超可愛，搭乘2輛幾米公車，在宜蘭市免費旅行吧~

星空號以彩繪塗裝、車內彩繪與藝術造景等設計呈現，而奇蹟號則是用 「如果幸運坐上一輛無人的電車，就會遇見奇蹟」 概念，載著遊客環繞宜蘭市

固定班次時間： 每日提供一台車輛由起訖站點( 宜蘭轉運站 及 河濱公園 )發車

每日提供一台車輛由起訖站點( 及 )發車 行駛站點： 宜蘭轉運站、幸福轉運站、宜蘭火車站前站、宜蘭市公所、昭應宮、北門、楊士芳紀念林園、宜蘭酒廠、新月廣場 、中山公園站、友愛大樓、蘭陽別院、河濱公園

發車時間如下：

幾米主題觀光巴士是「完全免費」。最遲在搭乘前一日預約，便可在每日10:00-17:00期間搭乘。另外，如果搭乘人數多於10人或以上，更可提早14天預約包車

預約方法：

提供個人或團體5人以上申請預約，詳洽宜蘭市公所專線:03-9321410 (平日)、02-27128795 (假日)

宜蘭幾米候車亭｜巴士站牌





宜蘭人不搭公車，但對觀光客來說，宜蘭市免費「幾米觀光巴士」非常方便！免費載你逛宜蘭市一日遊啊！

宜蘭市13處的幾米巴士站牌，也跟上幾米風，一系列幾米候車亭+巴士站牌，真的是超可愛的啦!

台灣故事館旁的宜蘭市公所站

沿線13站幾乎含蓋了整個宜蘭市的精華地點，因為是免費公車，對沒開車來宜蘭玩的朋友也是一大福音哦

不管是候車亭和站牌上，都有可愛的人偶，等巴士心情也很開心！童趣十足，一起來蒐集吧

《星空》中小男孩與小女孩一起等待公車的場景也出現在路邊，一起等待那台永遠不會到來的公車

宜蘭幾米公車停車亭也很有特色，可以挑戰13個幾米巴士站牌都拍照打卡起來喔

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