被山海包圍的宜蘭頭城景點，遠方有龜山島隔海凝望，頭城沿海好多好玩好去地方，除了有眺望無敵海景的景觀咖啡廳、能享受刺激衝浪的烏石港、保留日式老建築的頭城老街，還有充滿特色的觀光工廠等著你，快來規劃一趟頭城一日遊，拜訪這座濱海小鎮，也別忘了去頭城景點品嘗附近的人氣美食！

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宜蘭頭城景點門票優惠

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頭城景點｜北關海潮公園

不用門票又能看海，好停車且備有廁所。步道平坦好走，有些階梯但不至於太難行走。沿途有綠蔭，還有遼闊海景可以觀賞，太平洋與烏龜島就這麼映入眼簾，整體走起來非常舒適愜意，走在不同的路段上，就會有不同的景觀，運氣好的話還能看見火車在山海之間呼嘯而過！

▼頭城景點|免門票，海景又超好看

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號(google導航)

開放時間 : 24小時

頭城景點 | 頭城農場

頭城農場擁有超過100公頃的面積，除了豐富的生態環境，以及宜蘭著名的優美風景。在頭城農場可選擇多種不同玩法，有專人帶領親近大自然，以戶外為教室，學習平日不知道動植物小知識，農場內還養了牛、鵝、山羊等小動物，

讓遊客可徹底感受農村風光的悠閒自在，還有多樣DIY活動，和吃到飽的美味鄉土自助餐。時間較多也可選擇二日遊配套，直接住在農場內，省去了舟車勞頓的辛苦，晚上再來個烤肉Party，最適合親友多人旅遊。

地址：261宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號(點我導航)

營業時間 : 8:00-20:30

頭城景點 | 蘭陽博物館

外型如同一座山的蘭陽博物館，座落在熱門的烏石港旁，宛如宜蘭地景的縮小版寫照，外牆的玻璃反射著藍天白雲，在宜蘭難得的晴天裡，這裡就是民眾拍照打卡的最佳景點，再進到博物館大廳，半空中的天空步道，則是另一個網美必拍之地。

蘭陽博物館常設展裡，展出宜蘭的山、海、平原，以及陳述著宜蘭歷史的老照片；家有小孩的遊客，一定會喜歡館內的「兒童考古探索廳」，透過挖砂與實景模型，讓孩子在玩樂中也能學習到考古知識。

頭城景點 | 頭城濱海森林公園

頭城濱海森林公園有著一望無際的藍色大海，還能看到宜蘭地標─龜山島。這裡可以做的活動很多，散步、騎自行車、喝咖啡、烤肉和露營，停留時間可長可短，很適合做為宜蘭的順遊景點。岸邊的八角瞭望台，更是超級熱門的打卡聖地，帶點廢墟感的紅磚八角樓，在海邊獨自矗立，很有蕭瑟孤寂的美感；登上瞭望台樓梯，每一樓都能從窗戶望出，欣賞不同高度的無敵海景。

地址：261宜蘭縣頭城鎮協天路400號(點我導航)

門票 : 免費

頭城景點｜灆咖啡

簡單輕鬆的裝潢佈景，搭配店內大片落地窗，陽光自然灑落進來，採光非常舒適。低消為一杯飲品，除了飲品之外還提供炸物、輕食與鬆餅，適合來這裡點杯飲料配個輕食當早午餐，或是也可以點杯飲料配個小點心當下午茶，自在放鬆在這裡用餐看海。

▼頭城景點|宜蘭頭城必吃咖啡廳，採光超級好

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路七段350號(點我導航)

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頭城景點｜黑宅咖啡

矗立於宜蘭田野中的黑色建築，1樓為咖啡廳，2樓為民宿，黑宅咖啡提供自家烘焙咖啡、店長外公栽種的茶、早午餐、手做甜點與輕食。一進門就聞到濃濃咖啡香，店內空間寬敞，具設計感，餐廳外庭園還設計了一座盪鞦韆，放眼望去一片稻田，超級好拍！

▼頭城景點|孩提時代的回憶，突然間湧上心頭

地址：宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號(點我導航)

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頭城景點｜滿山望海

滿山望海最棒的就是二樓的半戶外空間，二樓整體的裝潢與擺設很有國外的感覺，像是去峇里島、帛琉這種地方的海灘一樣，慵懶地看海吹風。不過要注意的是這裡沒有附設停車場，要在附近另外找車位。此外考量到這裡越來越熱門，建議想來的大家要先預訂才不會候位太久喔！

▼頭城景點|必去熱門景點，美景更是美不勝收

地址：宜蘭縣頭城鎮大坑路211號(點我導航)

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頭城景點｜九號咖啡外澳館

店裡的空間很大，座位數也很多，但如果覺得人太多、太擁擠不喜歡的話可以考慮二樓座位區，狀況應該會稍微好一點。除了一、二樓是咖啡廳之外，地下樓有沖洗室跟廁所，玩水玩沙的人可以在這裡把身體清理乾淨。這裡的餐點選擇很多，也有提供蛋奶素食餐點。

▼頭城景點|背景知名景點，輪廓看好清楚

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號(點我導航)

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頭城景點｜頭城星巴克

今年四月才新開幕的星巴克門市，這間星巴克以「遊艇」為設計意象，一樓以弧形吧檯環繞門市，還有大片落地窗，能欣賞庭園造景，二樓設計成有遊艇駕駛艙的感覺，視野非常廣闊。這裡還有頭城門市限定販售的馬克杯、餅乾禮盒以及遊艇手繪餅乾。

▼頭城景點|外觀設計超獨特的星巴克

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段396號(點我導航) 相關連結 : 頭城門市

頭城景點｜天主堂‧聖伯多祿堂

一間有故事的教堂，木造圓頂建築是這裡的一大特色。荷蘭籍神父當初在頭城先購買一棟民宅作為教堂，後來又回家鄉募款設立這座教堂，盡心盡力為在地付出。如果在google maps上搜尋聖伯多祿堂會跑到香港的教堂，因此建議大家要搜尋「頭城天主堂」才能找到地點喔。

▼頭城景點|心情變得格外平靜

地址：宜蘭縣頭城鎮開蘭東路1號(google導航)

營業時間 : 08:30-12:00

相關連結 : 頭城天主堂粉專

頭城景點｜頭城老街

頭城老街有著「開蘭第一街」的稱號，實際街名為和平街，又稱頭圍街，可以說是頭城鎮最古老的街道了。有別於以吃為主軸的其他老街，頭城老街可拍可玩的元素更多。第一站建議到「南門福德祠」，參拜土地公摸摸財神龜；接著兩棟日治時期的騎樓式紅磚屋，帶你秒回時代劇場景；老街藝術巷則充滿著色彩繽紛的裝置藝術，扼殺了不少人的相機記憶體；最後別錯過人氣最高的彩繪牆，復古風的電影海報和農村景象，是最多人拍照打卡的地方。

南門福德祠

南門福德祠是宜蘭縣縣定古蹟，建於同治2年與北門福德祠約為同時完工，南北門福德祠分別立於頭城老街兩端，展現了古時候街頭街尾土地廟的空間結構，是全台灣少數雙邊都還存留下來的寺廟。到那邊除了可以看看古蹟拍照外，還能夠摸摸「財神龜」祈求平安富貴。

▼頭城景點|看起來超慈祥，想招到好運

地址：宜蘭縣頭城鎮和平街44號

陳春記商號＆源合成商號

頭城老街內有一些日治時期遺留下來的古建築，其中以陳春記商號和源合成商號最具代表性。「陳春記商號」是當時的雜貨商，而「源合成商號」則是當時的米商，兩者都是建於日治大正年間，但都各具特色。喜歡歷史文化的人不妨來這裡走走看看，感受古屋的魅力。

地址：宜蘭縣頭城鎮和平街55號

藝術巷

在老街內的傳統小巷弄之間發揮創意巧思，添加嶄新、充滿現代感的設計元素，結合蘭陽美術先驅 – 楊乾鐘老師的油畫作品，和碧藍油漆牆、浮出牆面的課桌椅、彩色玻璃天花板等裝置藝術，將昔日老街打造成充滿藝術氣息的地方，讓逛老街有了不一樣的感覺。

文學巷

在老街的巷弄裡將康灩泉、陳志謙等頭城文學家的小說佳句、動人詩詞文字以鋼雕鏤刻呈現，部分用隧道的方式呈現出來，陽光灑落下來，將這些詩詞作品的倒影投射於牆面，畫面看起來很有文學氣息。另一側的牆面設計有如大型書櫃，正好呼應這些文學作品。

頭城景點｜大溪廟口籃球場

號稱全台最美無敵海景籃球場，籃球框後面就是大海，天氣好的時候甚至可以看到龜山島，景色美到不知道打球時要看球還是看景啦～交通十分方便，籃球場前方就有免費停車場，車位大概10個左右，即使沒有開車來，搭火車、公車下站走幾分鐘就能到了。

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路五段170巷1-15號(google導航)

開放時間 : 24小時

頭城景點｜烏石漁港

既然來到烏石港，當然就不能錯過衝浪啊！ 平坦寬廣的沙灘以及廣闊的衝浪區域規劃，這裡真的是一個非常適合衝浪的地方，不想衝浪的人也能單純玩玩水。如果對賞鯨有興趣的話，也可以在烏石港搭乘賞鯨船出海到龜山島繞繞，或是也能再另外付費登上龜山島，適合親子一家大小體驗遊玩喔！

地址 : 宜蘭縣頭城鎮港口里港口路(google導航)

頭城景點｜金車伯朗咖啡城堡

搭配著藍天以及翠綠的草地，在這裡拍照彷彿到了國外。咖啡城堡分為一館與二館，兩者的建築風格給人差不多的感覺，而不同的地方是一館的頂樓開放讓遊客上去參觀，能遠眺龜山島，看看美麗的風景，人數相較起來也比較多，因此想避開人潮的話也可以考慮到二館。

地址：宜蘭縣頭城鎮石空路95號(google導航)

營業時間 : 平日09:00-17:30 假日08:00-18:00

※免門票、內用低消僅一杯飲料

頭城景點 | 流水森林

頭城流水森林是近期網路爆紅的餐廳，浮誇的蛤蜊意大利麵，用爆量的蛤蜊在盤中開出一朵花，是每一桌都必點的人氣菜品；流水森林筒蝦使用低溫油封的煮法，淋上檸檬，蝦肉保有彈性又開胃，也是店裡的招牌之一。

走進流水森林，真的有種走進森林的感覺，涼風透過兩旁茂密的樹林吹來，還能聽見潺潺的溪水聲，非常放鬆舒適，即使店內皆為開放空間沒冷氣，在這種微涼時節，反而更加舒適呢。店裡的另一特色便是泡腳魚池，嘴裡吃著美食、眼前看著風景，腳下泡著沁涼的池水，彷彿像在溪邊野餐一般。

頭城景點｜藏酒酒莊

隱身在山林深處的藏酒酒莊是台灣少數特色農村酒莊，整個園區被雪山山脈環抱，園區內有著豐富的自然環境生態，每年三到五月甚至能夠預約賞螢。除了能夠預約導覽參觀酒莊之外，這裡還有提供精緻的無菜單料理與很特別的茶酒DIY體驗，非常適合在這裡度過半天的時光！

地址：宜蘭縣頭城鎮更新路126-50號(google導航)

營業時間 : 09:00-17:30 (週一、二) ; 09:00-21:00(週三至週日)

相關連結 : 藏酒酒莊粉專

宜蘭頭城的景點真的很多元，能欣賞無敵海景、能運動、能知性、能當網美拍照、還能悠閒品嚐下午茶，下次到宜蘭，你想怎麼安排你的行程呢？千萬別漏排了頭城這麼豐富又好玩的地方哦！